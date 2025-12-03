درخواست فوری وزارت اقتصاد از سران قوا برای تعویق فراخوان یکجای 12/5 میلیون مؤدی
وزارت اقتصاد درخواست رسمی تمدید یکساله فراخوان عمومی و یکجای مؤدیان مالیات ارزش افزوده را به سران قوا ارسال کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از آنکه در قانون بودجه 1404 مهلت اجرای فراخوان عمومی و یکجای مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده صرفاً تا پایان سال تعیین شد اکنون با گذشت حدود 9 ماه از سال و با وجود الزام قانونی، این حکم هنوز وارد فاز اجرائی نشده است.
طبق ارزیابیها، مهمترین علت این تأخیر، تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ 12روزه اخیر، نبود زیرساختهای فنی و میدانی لازم برای فراخوان همزمان 12 و نیم میلیون مؤدی است؛ در شرایطی که امروز تنها 450 تا 500 هزار مؤدی در قالب حداقل 10 فراخوان قبلی طی 14 سال اخیر فعال هستند و زیرساختها و وضعیت فعلی اقتصاد پاسخگوی ورود یکباره تمامی مؤدیان نیست.
با توجه به اینکه امکان تمدید این حکم از مسیر اصلاحیه یا متمم بودجه 1404 طی ماههای گذشته فراهم نشد- بهویژه پس از چالشهای ناشی از تحولات خرداد تا پایان شهریور- وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از اختلال گسترده در نظام مالیات ارزش افزوده، ناچار شدهاند مسیر دیگری را دنبال کنند.
در همین راستا، سازمان امور مالیاتی با هماهنگی وزیر اقتصاد، درخواست رسمی تمدید یکساله فراخوان عمومی و یکجای مؤدیان مالیات ارزش افزوده را به سران قوا ارسال کرده است. هدف این اقدام، جلوگیری از تبعات ورود یکباره میلیونها مؤدی به سامانه مؤدیان، پیشگیری از بینظمی ناشی از نبود زمینه اقتصادی و اجتماعی، کاهش خطاهای احتمالی و حفظ پایداری فرآیند وصول مالیات است.
کارشناسان این فراخوان یکجا را «بزنگاه مهم و یکی از بزرگترین تحولات نظام مالیات بر ارزش افزوده» میدانند اما تأکید دارند تا زمانی که زیرساختها و فضای اجتماعی و اقتصادی لازم فراهم نشود اجرای اجباری آن میتواند موجب اختلال احتمالی در فرآیند وصول مالیات شود.
فراخوان همه مؤدیان منطقی نیست
در همین رابطه، محمدهادی سبحانیان؛ رئیس سازمان امور مالیاتی نیز با اشاره به چالشهای موجود گفت: «فراخوان کردن همزمان و یکجای تمام مؤدیان نه منطقی است و نه قابلیت اجرائی دارد.»
وی افزود: باید توجه داشت که فراخوان یکجای مالیات ارزش افزوده، منافع قابلتوجهی برای کشور ایجاد نمیکند. این موضوع منطقی نیست و قابلیت اجرائی هم ندارد. توجه داشته باشیم که فراخوان یکجای تمام مؤدیان مالیات ارزش افزوده منافع جدی برای کشور ایجاد نمیکند.
سبحانیان درباره میزان دریافت مالیات اظهار کرد: در هشت ماهه ابتدای سال 1032 هزار میلیارد تومان وصول مالیات داشتیم که رشد 40 درصدی داشته است. عوارض پرداختی به دهیاری هم رشد 50 درصدی داشته و به رقم 244 هزار میلیارد تومان داشته است.
وی افزود: تا پایان آبانماه، 57 درصد تحقق وصولی نسبت به بودجه سالانه داشتیم. همچنین در هفت ماهه ابتدای سال 5.5 برابر درآمدهای نفتی به خزانه واریز شده است. ضمن اینکه در سال 1403 نسبت مالیات به تولید به هشت درصد رسیده است. از سوی دیگر نسبت مالیات به هزینه جاری دولت به 65 درصد رسیده است. نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی در سال قبل به 50 درصد رسید.
به گفته رئیس سازمان مالیاتی، واریز عوارض شهرداریها روند صعودی داشته است. از سوی دیگر درباره استرداد مالیات ارزش افزوده باید متذکر شوم در هشت ماهه امسال 40 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده برگشت داده شده و نسبت به سال قبل این شاخص دو برابر شده است.
سبحانیان افزود: مالیات ابرازی اشخاص حقوقی 87 درصد رشد داشته است و در سال قبل تنها
31 درصد این اشخاص رسیدگی شدهاند. این شاخص رسیدگی برای اشخاص حقیقی تنها سه درصد بوده است.
گفتنی است، مقامات سازمان امور مالیاتی، آمادگی خود برای حذف صورتحسابهای مالیاتی کاغذی، صرفاً در مالیات ارزش افزوده، با فراخوان تدریجی مؤدیان را اعلام کردهاند.
از نگاه سازمان امور مالیاتی، بیاعتباری صورتحسابهای کاغذی، صرفاً شامل مالیات بر ارزش افزوده است؛ به این معنا که مالیات بر ارزش افزوده زمانی قابل انتقال به فروشنده قبلی است که صورتحساب الکترونیک صادر شده باشد؛ در غیر این صورت اعتبار مالیاتی ایجاد نمیکند. هزینههای فردی که بدون صورتحساب الکترونیک خرید انجام دهد نیز در فهرست هزینههای قابل قبول مالیاتی قرار نخواهد گرفت.
روایت سبحانیان از مالیات و جریمه شرکت نفت
معافیتهای مالیاتی گسترده در ایران، بخصوص برای شرکتهای دولتی بزرگ، از نظر مردمی که با درآمدهای ناچیز، مالیات میپردازند؛ یک تبعیض است.
رئیس سازمان امور مالیاتی درباره معافیتهای مالیاتی گفت: لایحه ساماندهی معافیتهای مالیاتی دوسال قبل به مجلس در قالب لایحه اصلاح قانون مالیاتها مستقیم ارائه شده است. بخش مهم دیگر این لایحه موضوع مالیات بر مجموع درآمد است. این لایحه هنوز در صحن کمیسیون اقتصادی مطرح نشده است.
رئیس سازمان مالیاتی با گلایه از عملکرد مالیاتی شرکتهای دولتی بزرگ، گفت: اگر شرکتهای دولتی رویه خود را در ارسال صورتحساب الکترونیکی و انجام تکالیف در حوزه پایانه فروشگاهی اصلاح نکنند اسامی آنها را اعلام خواهیم کرد.
سبحانیان افزود: در مورد موضوع جریمه و مالیات اخیر شرکت نفت شیطنت رسانهای رخ داد و این شرکت دولتی نباید فضا رو ملتهب میکرد. نمیشود یک شرکت دولتی به قانون تمکین نکند و ما به بخش خصوصی فشار بیاوریم. اگر مردم برای صدور صورتحساب ملزم شدند شرکتهای دولتی باید در این حوزه پیشرو باشند اما این وظیفه را با وجود جلسات توجیهی انجام ندادند.
وی ادامه داد: مالیات و جریمه مورد بحث غیرقانونی نبوده و وقتی یک بدهی قطعی باشد حتماً از قوه بازدارندگی خود استفاده میکنیم. صرفا شش ساعت حساب شرکت نفت بسته شده و حدود شش همت از حسابهای این شرکت برداشت شد.
رئیس سازمان مالیاتی تصریح کرد: مسئولان شرکت نفت روی اصل جریمه مسئله داشتند و خود را مشمول صدور صورتحساب الکترونیک و تکالیف مربوطه نمیدانستند. همچنین تاکنون مستندی برای معافیت این شرکت به سازمان مالیاتی ارائه نشده است.