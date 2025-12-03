وزیر نیرو: واردات آب در دستور کار قرار گرفت!
علیرغم وجود منابع مختلف آب در کشور، وزیر نیرو در سخنانی عجیب گفت: واردات آب از کشورهای همسایه در دستور کار است(!)
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس علیآبادی در حاشیه نمایشگاه بینالمللی صنعت آب ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مورد هدرروی آب در شبکه، در رسانهها بزرگنمایی میشود و اعدادی چون
35 درصد هدررفت آب وجود ندارد. اقداماتی در راستای نشتگیری انجامشده و شاهد کاهش قابل توجه هدررفت آب بهخصوص در کلانشهرهای کشور در سالهای اخیر هستیم. او با بیان اینکه بارورسازی ابرها در دستور کار قرار دارد، افزود: ابتدا باید برای بارورسازی، ابر وجود داشته باشد و بارورسازی ابرها روشهای سنتی دارد که از آنها استفاده میکنیم و اخیرا موارد و روشهای جدیدی مطرح شده که ما استقبال میکنیم، ضمن آنکه در روشهای سنتی بارورسازی ابرها بین پنج تا 15 درصد میتواند مؤثر باشد. وزیر نیرو با بیان اینکه واردات آب در دستور کار قرار گرفته است، افزود: واردات آب هم به صورت مجازی و هم به صورت فیزیکی از کشورهای همسایه در دستور کار است. واردات آب به صورت مجازی در دستور کار است؛ یعنی واردات محصولات آببر درحال پیگیری است.
همچنین به دنبال گرفتن سهم حقآبههای ایران از کشورهای همسایه هستیم، باید از خروجی آب به سمت دریاها جلوگیری کنیم. مذاکراتی با همسایهها برای تأمین آب مازاد درحال انجام است؛ منتها در شرایط فعلی، تمام منطقه با خشکسالی مواجه است.
کشور 2 دریا و واردات آب؟!
گفتنی است، واردات آب برای کشوری که منابع مختلف آبی؛ از جمله دو دریا در شمال و جنوب و آب نیمه ژرف دارد؛ نشان بیتدبیری است. همچنین کارشناسان پیشنهادات مختلفی برای تأمین آب از داخل ارائه دادهاند که سخنگوی صنعت آب کشور، یکی از آنها یعنی ایجاد ابر از آب خلیجفارس و ایجاد سامانه بارشی در کشور را بیاساس و غیرعلمی دانسته است. در اینکه برخی از این طرحها ممکن است علمی نباشد و به نتیجه نرسد شکی نیست. در دلسوزی آقای بزرگزاده برای کشور و بیتالمال هم شکی نیست اما کارشناس پیشنهاددهنده این طرح و کارشناسان دیگر که سوابق طولانی در بحث آب دارند؛ طرحهای دیگری هم دادهاند. آیا بهتر نیست بخش کوچکی از پول واردات آب یا منابعی(پنج میلیارد دلار) که صرف احیای دریاچه ارومیه از سوی یک مسئول اسبق کشاورزی شد و نتیجهای هم نداشت؛ صرف برخی طرحهای پیشنهادی بشود؟