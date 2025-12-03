در پی اهمال دستگاه‌های ناظر بر چرخه تولید تا مصرف تخم مرغ و عدم توجه به نیاز تولیدکنندگان به نهاده‌ها، هرشانه تخم مرغ در بازار 240 تا 290 هزار تومان به فروش می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، افزایش بی‌سابقه قیمت تخم‌مرغ در سایه نبود نظارت، بازار این محصول را با آشفتگی جدی روبه‌رو کرده است. در پی غفلت دستگاه‌های ناظر از چرخه تولید تا مصرف و بی‌توجهی به نیاز تولیدکنندگان به نهاده‌های دامی، قیمت هر شانه تخم‌ مرغ در بازار 240 تا 290 هزار تومان بالا رفت؛ در حالی که همین محصول در میادین میوه و تره‌بار با نرخ 176 هزار تومان عرضه می‌شود.

حمیدرضا کاشانی؛ رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به نبود نهاده در سامانه بازارگاه اعلام کرد: این سامانه عملاً نهاده‌ای برای عرضه ندارد و حتی سپردن توزیع به پشتیبانی امور دام نیز هیچ تغییری در وضعیت تأمین خوراک ایجاد نکرده است. او از جهش بی‌سابقه هزینه‌های تولید خبر داد و گفت: قیمت کنجاله سویا در بازار آزاد به 45 هزار تومان رسیده که دو برابر نرخ مصوب است و ذرت نیز با نرخ 33 هزار تومان عرضه می‌شود که سه برابر قیمت مصوب است.

صادرات، به وقت کمبود نهاده!

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به تولید

105 هزار تنی آبان تأکید کرد که به دلیل کمبود نهاده و افزایش هزینه‌ها، چشم‌انداز تولید، چندان روشن نیست. در حوزه صادرات نیز از ابتدای سال حدود 70 هزار تن تخم‌مرغ صادر شده و این روند هم‌اکنون تنها به‌صورت محدود ادامه دارد(!)

در حالی که بسیاری از مصرف‌کنندگان از افزایش اخیر قیمت تخم ‌مرغ شگفت‌زده شده‌اند؛ مرغداران می‌گویند جهش فعلی نه‌تنها غیرطبیعی نیست بلکه نتیجه کمبود و بی‌نظمی در تأمین نهاده‌هاست. البته به نظر می‌رسد؛ صادرات به عنوان یک اقدام عجیب در شرایط کمبود نهاده هم یک دلیل افزایش قیمت تخم مرغ در شرایط فعلی است. مسئولان باید پاسخگو باشند که چگونه در این شرایط مجوز صادرات داده شده است؟!

مرغداران در ماه‌های گذشته با کمبود و گرانی شدید نهاده‌های اصلی همچون ذرت و کنجاله سویا مواجه بوده‌اند. این نهاده‌ها که سهم عمده‌ای در هزینه تولید تخم‌ مرغ دارند یا با تأخیر در سامانه‌های دولتی عرضه شده‌اند یا اصلاً به‌دست تولیدکنندگان نرسیده‌اند؛ همین امر آنها را به خرید نهاده از بازار آزاد با قیمت‌های چندبرابری مجبور کرده است. نوسانات نرخ ارز نیز فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است.

بی‌ثباتی بازار تخم مرغ

مشاهدات میدانی از سطح شهر نیز این شکاف قیمت را تأیید می‌کند. تخم ‌مرغ به‌صورت دانه‌ای بین هفت تا 10 هزار تومان عرضه می‌شود و فروشندگان اعلام کرده‌اند «قیمت هر بار که جدید می‌آید بالا می‌رود و هیچ‌کسی نمی‌داند سقف این افزایش کجاست». بسیاری از فروشندگان علت اوج‌گیری قیمت را «کاهش عرضه» و «بی‌ثباتی بازار» عنوان می‌کنند.

پیامد این وضعیت، فشار معیشتی مستقیم بر خانوارهاست. تخم‌ مرغ که تا همین یک سال پیش در سبد پروتئینی خانواده‌های کم‌درآمد نقش کلیدی داشت امروز در گزارش‌های اقتصادی «کالایی نسبتاً لوکس» توصیف می‌شود. اگر نهاده‌ها تأمین نشود و نظارت بر بازار جدی‌ نباشد و ساختار توزیع اصلاح نشود؛ روند افزایشی قیمت احتمالاً ادامه خواهد داشت؛ مسئله‌ای که می‌تواند تأثیر عمیقی بر سفره خانوارهای ایرانی بگذارد.

وزیر جهاد کشاورزی و تکرار وعده‌ها

غلامرضا نوری قزلجه؛ وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر درباره وضعیت تأمین ارز نهاده‌های دامی، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری تأمین ارز مورد نیاز نهاده‌های دامی است و به زودی چالش دامداران رفع می‌شود.

او درباره انباشت شدن نهاده‌های دامی در بنادر کشور به دلیل عدم تخصیص ارز مورد نیاز، عنوان کرد: تأمین ارز در حال انجام است و نهاده‌ها در حال ترخیص بوده و به زودی تمام نهاده‌ها از بنادر کشور خارج و در بازار توزیع می‌شوند.

با این‌حال، مرادی؛ مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در پاسخ به پرسشی درباره وعده وزیر جهاد کشاورزی و رئیس‌جمهور برای تأمین بموقع نهاده‌ها، گفت: اقداماتی انجام شده اما تأثیر عملی و ملموسی برای تولیدکننده نداشته است. حتی اگر تأمین ارز و سایر اقدامات به‌درستی انجام شده باشد باز هم زمان می‌برد تا بازار به شرایط عادی برگردد. امروز که صحبت می‌کنیم، شرایط همچنان مناسب نیست.