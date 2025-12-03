برگزاری عملیات تاکتیکی ایران، بلاروس و ازبکستان در رزمایش سهند ۲۰۲۵
فرمانده رزمایش تاکتیکی رزمایش مشترک ضدتروریسم سهند ۲۰۲۵ گفت: تیمهای عملیاتی ایران، بلاروس و ازبکستان با همکاری همدیگر عملیات تاکتیکی مقابله با ضدتروریسم را در رزمایش مشترک ضدتروریسم سهند ۲۰۲۵ انجام دادند.
سردار سرتیپ دوم پاسدار نوشاد آبداری، فرمانده تیپ نیروی مخصوص امام حسن مجتبی(ع) سپاه پاسداران، روز چهارشنبه در حاشیه آغاز رزمایش مشترک ضدتروریسم سهند ۲۰۲۵ در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت: این رزمایش فرصتی برای تبادل تجربیات عملیاتی و ارتقای هماهنگی یگانهای نیروهای شرکتکننده در این رزمایش است.
وی اظهار کرد: هدف ما در اجرای این رزمایش ایجاد بازدارندگی و امنیت پایدار در منطقه است.
فرمانده رزمایش تاکتیکی، رزمایش ضدتروریسم سهند ۲۰۲۵ گفت: روز چهارشنبه عملیات تاکتیکی بهطور صامت برگزار و روز پنجشنبه رزمایش اصلی به صورت واقعی و با مهمات جنگی اجرا میشود.
سردار آبداری، با اشاره به سناریو و نحوه اجرای عملیات تاکتیکی این رزمایش ادامه داد: در گام اول این رزمایش تیمهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران دشمن را رصد، شناسایی و پایش و عملیات پهپادی انجام میدهد.
وی یادآور شد: سپس تیم احتیاط، پیگیری و تعقیب دشمن را انجام و امنیت جدا مرزی را برقرار میکند و بعد پایش هوائی توسط تیمهای بالگرد و از بین بردن دشمن انجام میشود.
فرمانده رزمایش تاکتیکی، ضدتروریسم سهند ۲۰۲۵ گفت: در گام دوم، تیم ایران با تیم بلاروس یک کار مشترک برای آزادسازی گروگانها از دست دشمن انجام میدهند و آنان را دستگیر یا از بین میبرند.
سردار آبداری، ادامه داد: در گام سوم سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با تیم ازبکستان کار مشترکی برای پاکسازی منطقه و ایجاد امنیت پایدار انجام میدهد.
وی با تاکید بر آمادگی همهجانبه یگانها برای مقابله با تهدیدات نوظهور، اظهار کرد: نیروهای شرکتکننده در این رزمایش با روحیه جهادی و توان نظامی خود آماده اجرای ماموریتهای محوله هستند.
حضور فرمانده نیروی زمینی سپاه در رزمایش
معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه از حضور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب در رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ خبر داد و گفت: سردار کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه، پیش از آغاز رزمایش اصلی در محل حاضر شد و روند آمادهسازی را بهصورت میدانی ارزیابی و کنترل کرد، وی روز چهارشنبه نیز در محل رزمایش حضور یافته و تذکرات لازم برای افزایش انسجام و هماهنگی کامل میان تیمها را ارائه کرده است.
دبیر کمیته ضدتروریسم سازمان شانگهای:
ایران تجربه بسیار کلاسیکی در مبارزه با تروریسم دارد
ژنرال سرگئی کیسانی، عصر سهشنبه در حاشیه نشست خبری رزمایش مشترک ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ در گفتوگو با رسانهها اظهار داشت: این سازمان برای انجام واکنش مشترک در برابر تروریسم تشکیل شد و آن را «ساختار منطقهای ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای» نامگذاری کردند.
وی با بیان ساختمان مرکزی و ستاد این ساختار در تاشکند ازبکستان قرار دارد، اظهار کرد: در این ساختار و کمیته اجرائی نمایندگان ۱۰ کشور عضو این سازمان بهویژه نمایندگان یگانها و نهادههای ذیصلاح شرکت فعال
دارند.
دبیر کمیته اجرائی ساختار منطقهای ضدتروریسم سازمان همکاریهای شانگهای گفت: در ابتدای تاسیس این ساختار یک سری یادداشتها و تفاهمنامههایی در خصوص نحوه همکاری و حمایت کشورها در صورت برخورد یکی از کشورهای عضو با پدیده تروریسم، امضا شد تا بقیه کشورها نیز با برگزاری رزمایشها و رویدادهای مشترک به صورت عملی، موافقت کردند. ژنرال کیسانی، ادامه داد: بر اساس تفاهمنامه این سازمان، در صورتی که یک کشور با تهدیدهای تروریستی مواجه شود از طریق کمیته اجرای یا به صورت مستقیم با ارسال نامه برای یک کشور عضو این سازمان، درخواست اعزام یگانهای ویژه برای کمک به رفع این مشکل و تهدید میکند.
وی با اشاره به رزمایش مشترک ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ در منطقه شبستر آذربایجان شرقی، یادآور شد: این رزمایشهای مشترک، تمرینی برای مواجهه با شرایط بحران است که میتواند برای یک کشور بهوجود آید.
دبیر کمیته اجرائی ساختار منطقهای ضدتروریسم سازمان همکاریهای شانگهای با بیان اینکه ۱۳ آذر رزمایش اصلی به صورت عملیاتی برگزار میشود، گفت: در این رزمایش تاکتیکها و سناریوهای مختلفی ارائه میشود تا آمادگی کامل برای مقابله با هر تهدیدی به فراهم شود.
ژنرال کیسانی، افزود: با شبیهسازی و مدلسازی از سوی ستاد عملیاتی مشترک، رزمایش طراحی و به یگانهای عملیاتی ارائه میشود تا اقدامات لازم را انجام دهند و در پایان نیز تجارب این رزمایشها جمعآوری و پالایش و در جلسات سازمان منتشر میشود.