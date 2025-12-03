رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره اجرای مصوبه جذب ۵۰۰ مدیر جوان خاطر نشان کرد: افراد منتخب حدود ۱۸ ماه آموزش می‌بینند تا برای تصدی پست‌های مدیریتی در دستگاه‌های اجرائی آماده شوند.

اعضای کابینه دولت چهاردهم در حاشیه نشست چهارشنبه هیئت دولت(12 آذر) با حضور در حیاط دولت به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادند؛ هشدار نسبت به نزدیک شدن پیک آنفلوانزا، ثبات سهمیه‌های بنزین، مقابله با گران‌فروشی، حضور رئیس‌جمهور در دانشگاه‌ها به مناسبت روز دانشجو، هیبریدی‌سازی خودروهای داخلی و جذب 500 مدیر جوان از محورهای اصلی اظهارات وزرا و اعضاء بود.

توصیه وزیر بهداشت به گروه‌های پرخطر

در روزهای پایانی پاییز

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت شیوع آنفلوانزا در کشور، اظهار کرد: هنوز به ایام پیک ابتلا نرسیده‌ایم. ایام پیک ابتلا در روزهای پایانی فصل پاییز است.

وی افزود: البته توصیه ما به افرادی که جزو گروه‌های پرخطر محسوب می‌شوند این است که واکسن بزنند.

هیبریدی‌ کردن موتور خودروهای داخلی

آغاز شده است

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرائی رئیس‌جمهور با اشاره به بررسی موضوع آلودگی هوا در جلسه امروز هیئت وزیران،‌ گفت: در زمینه بهبود کیفیت هوا به اجرای پروژه برقی‌سازی موتورسیکلت‌ها اقدام می‌کنیم تا ۲۰ هزار موتورسیکلت برقی در تهران توزیع شود.

وی همچنین درباره کیفیت موتور خودروهای ساخت داخل، تاکید کرد: کیفیت خوب نیست اما رئیس‌جمهوری هم در این زمینه به خودروسازان اخطار داده و یکی از کارخانه‌ها هم هیبریدی کردن موتورها را آغاز کرده

است‌.

سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره اولویت پروژه‌ها در سفرهای استانی، تاکید کرد: بیشتر پروژه‌ها و اولویت‌ها در امور زیرساختی، تکمیل پروژه‌های آب‌رسانی، جاده‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌آهن، فضاهای آموزشی و بیمارستان‌هاست و تاکنون بیش از ۱۰۰ درصد هرآنچه مصوب شده، تخصیص یافته است. اولین‌بار است که مصوبات دولت با چنین سطحی از تخصیص (بیش از ۱۰۰ درصد) تامین شده است.

قائم‌پناه در پاسخ به پرسشی درباره تاخیر در بهره‌برداری از ورزشگاه آزادی، اظهار کرد: بازسازی استادیوم آزادی را دنبال می‌کنیم تا هرچه زودتر بودجه برای این ورزشگاه تصویب شود. در سفرهای استانی هم بودجه‌ای به این ورزشگاه اختصاص داده بودیم. در یکی دو هفته آینده بررسی‌های لازم انجام می‌شود. نمی‌شود که پروژه بزرگ و با عظمت ورزشگاه آزادی سال‌ها معطل بماند.

رئیس‌جمهوری در جمع دانشجویان حاضر می‌شود

حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری از حضور و سخنرانی رئیس‌جمهوری در یکی از دانشگاه‌ها به مناسبت روز دانشجو خبر داد و افزود: همچنین برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا وزرا، استانداران و مقامات دولتی به مناسبت

۱۶ آذر در دانشگاه‌ها حضور یابند.

وزیر علوم در پاسخ به پرسشی مبنی بر نارضایتی رئیس‌جمهوری از عملکرد دانشگاه پیام نور اظهار کرد: قبلاً مفصل به این موضوع پرداخته شده است. رئیس‌جمهوری تأکید دارد این دانشگاه به ماموریت ذاتی خود برگردد اما موضوع منحل‌شدن یا ادغام دانشگاه پیام نور، مطرح نبود و نیست.

سهمیه‌های ۶۰ و ۱۰۰ لیتری بنزین تغییر نمی‌کند

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت هرگونه تغییر در سهمیه‌های ۶۰ و ۱۰۰ لیتری بنزین را رد کرد و افزود: کارگروه اجرای مصوبه نحوه اجرا و زمان آن را تعیین خواهد کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره کیفیت بنزین وارداتی هم تصریح کرد: کیفیت بنزین وارداتی در آزمایشگاه‌ها آزمایش شده و مشکلی ندارد.

پاک‌نژاد با بیان اینکه بر اساس مطالعات انجام‌شده بیش از ۴۲ تا ۴۳ درصد سوخت‌گیری در جایگاه‌ها با استفاده از کارت جایگاه بوده، گفت: برای بخشی از هموطنان دیگر چندان اهمیتی نداشت کارت سوخت شخصی همراه داشته باشند، زیرا قیمت بنزین ۱۰۰ لیتری ۳ هزار تومانی کارت شخصی با قیمت بنزین در کارت جایگاه‌ها یکسان بود که از این پس وضعیت تغییر می‌کند.

با گران‌فروشی مقابله می‌کنیم

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کالاها در بازار، گفت: مقابله با گرانفروشی از سوی وزارتخانه‌های کشاورزی، صمت و دادگستری (سازمان تعزیرات) در حال انجام است تا اگر گرانفروشی خصوصا در زمینه کالاهای سبد غذایی وجود دارد با آن برخورد شود.

وزیر کشاورزی درباره تغییر قیمت مرغ، تصریح کرد: قیمت مرغ اصلاح شده و متعادل است و مرغ هم در بازار وجود دارد.

وی یادآور شد: مهم‌ترین موضوع در زمینه کالاها افزایش تولید و وفور عرضه در بازار است که تولیدکنندگان باوجود برخی مضیقه‌ها به خوبی در حال انجام این امر هستند.

برقی‌سازی موتورسیکلت‌ با بسته تشویقی انجام می‌شود

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران با اشاره به اینکه ۵۹ درصد آلودگی هوای تهران به آلاینده‌های متحرک مربوط است و در این راستا سال گذشته ۳۵۰ هزار خودرو اسقاط شد،‌ افزود: همچنین در برنامه‌ای مقرر شده ۲۰ هزار موتور نیز برقی‌سازی شوند که برای این امر بسته تشویقی در نظر گرفته شده است.

استاندار تهران یادآور شد: سال گذشته ۲۲۰ هزار خودرو پلاک شده و به چرخه تردد در شهر تهران افزوده شده اما خروجی خودروهای فرسوده ۳۷ هزار دستگاه است. این دو آمار تفاوت فاحشی با یکدیگر دارند و عزم جدی دولت بر این است که بتوانیم ورودی و خروجی‌ها را به تعادل برسانیم و تعداد اسقاطی‌ها را افزایش دهیم.

توضیح درباره اجرای مصوبه جذب ۵۰۰ مدیر جوان

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره اجرای مصوبه جذب ۵۰۰ مدیر جوان توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه مصوبه‌ای در شورای عالی اداری برای جذب ۵۰۰ مدیر جوان داشتیم، گفت: شنبه پانزدهم آذر آگهی جذب منتشر می‌شود و ثبت‌نام نیز از ۲۲ آذر آغاز خواهد شد. پیش‌بینی این است افراد منتخب حدود ۱۸ ماه تحت آموزش و راهبری قرار بگیرند تا به‌عنوان مدیران مستعد، قابلیت به‌کارگیری در دستگاه‌های اجرائی را پیدا کنند و معمولاً همه رشته‌های دانشگاهی در این امر در نظر گرفته می‌شوند.