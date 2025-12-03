



در حالی که یک تحلیلگر آمریکایی می‌گوید جنگ دوباره با ایران یعنی پایان اسرائیل، یک ژنرال روس تأکید کرد: ترامپ اسرائیل را از شکست تحقیرآمیز در برابر ایران نجات داد.

لری جانسون تحلیلگر سابق سیا در گفت‌و‌گو با لارنس ویلکرسون سرهنگ بازنشسته آمریکایی تأکید کرد جنگ دوباره با ایران به معنای پایان موجودیت اسرائیل است.

ویلکرسون هم با اشاره به موضوع مذاکرات گفت: «اگر جای ایران بودم، تحت هیچ شرایطی دوباره با آمریکا مذاکره نمی‌کردم.» او تأکید کرد که تمامی اقدامات آمریکا در جهان، رنگ خیانت دارد.

در همین حال، فرمانده نیروهای ویژه اخمت و معاون رئیس اداره مرکزی نظامی سیاسی وزارت دفاع روسیه اظهار کرد: ترامپ، اسرائیل را از شکست تحقیرآمیز در برابر ایران نجات داد.

سپهبد آپتی علاءالدینوف گفت: ایران در جنگ 12روزه، با وجود دریافت ضربات اولیه، به سرعت خود را بازیابی کرد و شروع به کوبیدن زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل کرد. گنبد آهنین کاملاً از کار افتاد و خشم عمومی علیه نتانیاهو رو به افزایش بود. وی می‌گوید: در جنگ ۱۲روزه، پس از ضربات اولیه اسرائیل، ورق جنگ به نفع ایران برگشت. وحدت مردم، کشف و انهدام شبکه‌های نفوذ، و حملات موشکی موفق ایران، اسرائیل را در موقعیت بحرانی قرار داد و این ترامپ بود که دولت اسرائیل را از فروپاشی نجات داد.

از طرف دیگر، اندیشکده آمریکایی «مطالعات جنگ» (ISW) در گزارشی نوشت: یک منبع امنیتی اسرائیلی گفته ایران تلاش می‌کند شرکای منطقه‌ای خود، از جمله حوثی‌ها، حزب‌الله، و گروه‌های نامشخص در کرانه باختری و سوریه را برای اقدام احتمالی علیه اسرائیل دوباره مسلح کند. این منبع افزوده ایران وارد یک «رقابت تسلیحاتی» شده، زیرا ارزیابی می‌کند اگر دولت لبنان نتواند حزب‌الله را خلع سلاح کند، اسرائیل عملیات گسترده‌ای را در لبنان آغاز خواهد کرد.

از طرفی یکی از اعضای شورای سیاسی «جنبش نجباء» عراق اعلام کرده شبه‌‌نظامیان عراقی یک «طرح امنیتی پیشرفته» تدوین کرده‌اند؛ طرحی برای بهبود ساختار سازمانی، ارتقای توان پهپادی و موشکی و تقویت مقرها برای آمادگی در برابر هرگونه عملیات نظامی قریب‌الوقوع علیه اسرائیل.

در همین حال، روزنامه جروزالم پست، از رسوایی بزرگ در تل‌آویو خبر داده و نوشت که موشک‌های ایران قلب زیرساخت‌های اسرائیل را شکافتند. ماتانیاهو انگلمن، بازرس کابینه، روز سه‌شنبه وزارت دفاع، ارتش و شورای امنیت ملی را متهم کرد که در تأمین دفاع فیزیکی برای مکان‌های زیرساختی حیاتی ناکام مانده‌اند. برخی از سایت‌های حیاتی اسرائیل در جریان جنگ ژوئن هدف موشک‌های بالستیک ایران قرار گرفتند، از جمله مرکز پزشکی بئرشبع، پالایشگاه نفت حیفا بازان و تعدادی دیگر.

به گفته انگلمن، دفتر او گزارش مفصلی را در سال ۲۰۲۰ منتشر کرد که تمام آسیب‌پذیری‌ها را برجسته می‌کرد، اما تقریباً تمام تلاش‌ها تا به امروز در مورد این موضوع نادیده گرفته شده است. وی هشدار داد که هیچ رویه قانونی برای افزودن سایت‌های جدید به لیست وجود ندارد و در میان نهادهای مختلف درگیر، هیچ‌کس تلاشی برای حل اختلافات در مورد اینکه کدام نهاد باید بودجه را تأمین کند، نکرده است و هیچ قانونی برای ایجاد چارچوب قانونی جهت فرآیندهای محافظت از این سایت‌ها تصویب نشده است.

انگلمن به‌طور مشخص گفت یسرائیل کاتز، وزیر دفاع، و زامیر، به عنوان رئیس فعلی ارتش، مسئولیت اصلی مداوم برای رفع این مشکل را برعهده ‌دارند و نتانیاهو باید نقش فعال‌تری در این موضوع ایفا کند، نه اینکه منتظر بماند تا دیگر مقامات با پیشنهادات نزد او بیایند. این موضوع به‌ویژه پس از جنگ ژوئن که در جریان آن موشک‌های بالستیک ایران توانستند به چندین مکان مهم اسرائیل حمله کنند اهمیت ویژه پیدا کرده است.

از سوی دیگر، بابک اسحاقی، خبرنگار شبکه صهیونیستی اینترنشنال از تل‌آویو گزارش داد: احتمال انتقام قریب‌الوقوع ایران، اسرائیل را به حالت فوق‌امنیتی برده است. ارزیابی‌های امنیتی در اسرائیل نشان می‌دهد ایران درصدد انتقام ترور دانشمندان هسته‌ای است و احتمال دارد با عملیات هدفمند علیه چهره‌های کلیدی امنیتی، دفاعی و علمی اسرائیل واکنش نشان دهد. به همین دلیل، تل‌آویو دامنه حفاظت از مدیران، مهندسان و دانشمندان صنایع دفاعی را به‌طور چشمگیری افزایش داده و حتی در سفرهای خارجی از خودروهای زرهی و محافظان نزدیک استفاده می‌کند. همچنین ایلان کفیر، روزنامه‌نگار صهیونیست گفت: اسرائیل هیچ ‌درکی از قدرت موشـکی و پهپادی ایران نداشت، موشـک‌های ایرانی، ویران‌کننده

بودند.