



پالایشگاه‌های چین برداشت نفت ایران از مخازن و نفتکش‌ها در دریا را افزایش دادند.

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، پس از اختصاص سهمیه‌های جدید واردات نفت از سوی دولت چین، پالایشگاه‌های مستقل این کشور برداشت نفت خام ایران از مخازن ساحلی و نفتکش‌های مستقر در دریا را افزایش داده‌اند.

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد چندین پالایشگاه در استان شاندونگ طی این هفته از انبارهای گمرکی در بنادر و پالایشگاه‌ها، نفت برداشت کرده‌اند.

بلومبرگ با استناد به داده‌های مربوط به ردیابی کشتی‌ها افزود دو نفتکش غول‌پیکر حامل نفت ایران که پیش‌تر در نزدیکی سواحل چین متوقف بودند، این هفته محموله‌های خود را در دو بندر جداگانه این کشور تخلیه کردند. یکی از این نفتکش‌ها به نام «ایل گپ» با پرچم پاناما، حدود دو میلیون بشکه نفت را در بندر ریزائو در استان شاندونگ در شرق چین تخلیه کرد.

داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد حجم نفت خام ایران که در نفتکش‌های شناور در دریا ذخیره شده، در هفته جاری از ۵۴ میلیون بشکه فراتر رفته و به بالاترین میزان خود طی دو سال‌ونیم گذشته رسیده است.

بلومبرگ در ادامه گزارش خود نوشت صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر شتاب گرفته و به بالاترین سطح خود در چند سال گذشته افزایش یافته است. چین همچنان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران به‌شمار می‌رود.

پالایشگاه‌های خصوصی چین، موسوم به «تی‌پات‌» یا «قوری»، بخش اصلی واردات نفت خام این کشور از ایران و روسیه را انجام می‌دهند. این پالایشگاه‌ها در سه‌ماهه پایانی سال جاری میلادی به‌دلیل پایان سهمیه‌های واردات و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، ناچار به کاهش میزان خرید خود شده بودند.

دولت چین با اجرای نظام سهمیه‌بندی، حجم واردات نفت از سوی پالایشگاه‌های غیردولتی را کنترل می‌کند.

مقام‌های پکن معمولا تنها چارچوب کلی سهمیه سالانه واردات نفت را اعلام می‌کنند، اما جزئیات مربوط به مراحل مختلف تخصیص این سهمیه‌ها در طول سال منتشر نمی‌شوند. برآورد تحلیلگران حاکی از آن است که در آخرین مرحله تخصیص، حدود ۲۰ پالایشگاه خصوصی در مجموع بین هفت تا هشت میلیون تن سهمیه دریافت کرده‌اند.

در سال جاری، بسیاری از پالایشگاه‌های چینی به‌دلیل اعمال مالیات‌های سخت‌گیرانه‌تر بر خوراک‌های جایگزین مانند نفت کوره، سریع‌تر از معمول سهمیه‌های واردات خود را مصرف کرده‌اند. از سال ۲۰۲۴، دولت چین برای تسهیل برنامه‌ریزی، سهمیه سالانه واردات را به‌صورت کامل و از ابتدای سال در اختیار این پالایشگاه‌ها قرار می‌دهد، اما این شیوه اغلب موجب می‌شود آن‌ها پیش از پایان سال با کمبود سهمیه روبه‌رو شوند.