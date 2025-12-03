* با حضور آقای علی لاریجانی در اسلام‌آباد و دیدار با عالی‌ترین مقامات پاکستانی مانند نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور تا فرمانده ارتش این کشور آن هم پس از سفر آقای پزشکیان و قالیباف، انتظار می‌رود روابط دو کشور وارد مرحله‌ای جدید شود. مرحله‌ای که در آن تهران و اسلام‌آباد نه‌فقط دو شریک همسایه، بلکه دو بازیگر تعیین‌کننده در جنوب آسیا خواهند بود.

خرازی

* جالب اینجاست حسن روحانی که در ۸ سال دولتش امنیتی‌ترین کابینه را داشته حالا درباره امنیتی شدن فضای کشور هشدار می‌دهد و با مشاور عالی‌اش که با مشاوره‌های غلط اکثریت جامعه را به زیر خط فقر برده‌‌اند، به‌جای عذرخواهی از ملت با تحقیر ملت، خواهان حاکمیت طبقه اشرافی بر اکثریت ملت می‌شوند.

وحدانی

* بی‌نظمی و ضعف نظارت در زنجیره توزیع نهاده‌های دامی موجب شده سهمیه‌ها در بازار آزاد فروخته بشود. به همین دلیل، تولیدکننده خوراک دام را با قیمت واقعیِ بسیار بالاتر از میزان رسمی دریافت می‌کند. در نتیجه قیمت مرغ و گوشت سرسام آور افزایش پیدا کرده است.

ابوئی

* برای پست گرفتن در حکومت، شاخص فقیر نبودن از قواعد نانوشته‌ لیبرال سرمایه‌داری است. این جریان به قشر فقیر نگاه بسیار بسیار تحقیرآمیزی دارند. اما به وقتش قشر فقیر را فریب می‌دهند و آرای‌شان را می‌گیرند.

علیشاهی

* جنگ تحمیلی 12 روزه نه تنها شاخص‌های وحدت ملی را در کشورمان تقویت کرد، بلکه موجب گسترش فرهنگ مقاومت در میان جوانان جهان شده است. دشمن با دست خود برای ما قدرت ایجاد کرد. چرا که دو قدرت اتمی با در اختیار داشتن تمام امکانات تکنولوژی جهان به یک کشور غیراتمی حمله کرده بعد از پنج روز درخواست آتش‌بس و توقف جنگ داده‌اند.

خبازی

* تحرکات نظامی اخیر ایالات متحده در دریای کارائیب بر علیه دولت ونزوئلا به بهانه مبارزه با مواد مخدر ولی در اصل با هدف مهار نفوذ چین و روسیه در نیمکره غربی جهان، بزرگ‌ترین تجمع نیروهای آمریکایی در آمریکای لاتین از سال ۱۹۸۹ تاکنون محسوب می‌شود و می‌تواند منطقه را به یکی از پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین نقاط جهان در سال‌های اخیر تبدیل کند.

رفیع

* آمریکا و رژیم صهیونیستی اگر دوباره دچار خطای تحلیلی شوند، همان اتفاقی که در جنگ ۱۲ روزه افتاد برایشان تکرار خواهد شد. دیدیم که در روزهای پایانی جنگ 12 روزه به غلط کردن افتادند. ایران بر سر منافع ملی و صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز خود ایستاده و هر تصمیم غلطی که توسط طرف مقابل گرفته شود، بلافاصله از سوی ایران با عواقب آن مواجه خواهند شد.

سپهرالدین

* گرانی بنزین اگر با منطق اقتصادی و عدالت حمایتی اجرا شود یک ضرورت ساختاری است. اما گرانی دارو و غذا تهدید مستقیم امنیت اجتماعی، سلامت عمومی و آرامش مردم است.توجه به این نکته ضروری است که فشار بر سفره مردم، اگر کنترل نشود، به تضعیف پیوندهای اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی منجر خواهد شد.

جهانپور

* البته که یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، تحریم است. اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مسئله اصلی، چگونگی مواجهه با تحریم است، نه خود تحریم. از این منظر، مسیر درست، تقویت اقتصاد و کم‌اثر کردن تحریم است.

خردمند

* تجربه مذاکرات و برجام روشن کرد که تا زمانی که طرف مقابل اثرگذاری تحریم را ابزار اصلی فشار می‌بیند، با صرف مذاکره، آن را برنمی‌دارد. و حتی اگر برداشته شود، با انواع محدودیت‌ها مانع از انتفاع ایران خواهد شد. پس نکته کلیدی این است که قدرت مذاکره زمانی ایجاد می‌شود که هزینه و کارایی تحریم برای طرف مقابل تغییر کند.

گلکار

* دیده می‌شود برخی مدارس، به بهانه ایجاد فضای شاد اقدام به برگزاری جشن‌هایی با رقص و موسیقی‌هایی که هیچ تناسبی با اهداف تربیتی و فرهنگی نظام آموزش و پرورش ندارد می‌کنند. مسئولان آموزش و پرورش و مدیران مدارس باید به این درک برسند که رها کردن میدان تربیت به بهانه «جذاب‌سازی»، خیانتی است که آسیب‌های آن در آینده‌ای نه چندان دور،‌گریبان‌گیر کل جامعه خواهد شد.

نیک بین

* گزارش تازه شرکت «الزویر» نشان می‌دهد کشورمان از نظر شمار پژوهشگران دو درصد برتر جهان در جایگاه نخست منطقه قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، نام ۲۷۷۲ پژوهشگر ایرانی در فهرست جهانی دو درصد برترها ثبت شده که نسبت به ویرایش پیشین با ۲۵۰۳ پژوهشگر افزایش چشمگیر داشته است. بر اساس این گزارش، بیشتر پژوهشگران ایرانی در حوزه‌های پزشکی، شیمی، مهندسی و فناوری‌های راهبردی، فعال هستند.

طالبیان

* با اشاره به درگیری اخیر در بیت‌جن کشور سوریه بین مردم با متجاوزین اسرائیلی، عرض می‌کنم سوری‌ها اشغالگری را برنمی‌تابند و رژیم صهیونیستی روزهای سختی در پیش خواهد داشت. چرا که سابقه طولانی مبارزات مردم سوریه از دوره عثمانی تا استعمار فرانسه نشان می‌دهد دولت‌های سوریه هرگز همانند مصر پیمان صلح با رژیم صهیونی امضا نکرده‌اند. استعمارستیزی در خون مردم سوریه است.

اکبرزاد

* درخواست امام خامنه‌ای از ولایتمداران و بسیجیان این است که؛ «در فضای مجازی فعال باشید، امیدآفرینی کنید، توصیه به ایستادگی کنید، تنبلی نکنید، خسته نشوید، تواصی کنید، توصیه به صبر کنید، توصیه به حق کنید، بصیرت‌آفرینی کنید و بیکار نمانید»

بهشتی

* مشاور معصومه ابتکار در دولت روحانی در خلال گفت‌وگو درباره آلودگی هوا، اظهارات شاذ داشته که هر موشکی که ساخته می‌شود ۲ میلیون دلار هزینه دارد و با پول ۱۰ موشک ‌می‌توان مازوت‌ها را استاندارد کرد و چون اولویت حاکمیت چیز دیگری است، پول کشور خرج موشک‌سازی می‌شود و اهمیتی به مردم و سلامت مردم داده نمی‌شود! گویا ضربه به رژیم جهنمی سایت جماران و وی را هم موجی کرده است که چنین مزخرفاتی برای دل‌خوشی سگ‌ هار نشر دهند!

محمدی

* از دستگاه قضا به‌‌عنوان حافظ امنیت روانی جامعه درخواست می‌شود مشاور معصومه ابتکار در دولت روحانی و نشر دهنده اظهارات وی علیه نیروهای مسلح در شرایطی که کشور نیازمند حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه مردم از نیروهای مسلح است، این‌گونه علیه قدرت دفاعی شمشیر می‌زنند، برخورد نماید.

سیروس

* خداوند روح شهید عزیز ابراهیم‌هادی را شاد و دعاگوی ما قرار دهد که می‌گفت؛ مشکل کار ما این است که برای رضای همه کار می‌کنیم، الاّ رضای خدا!

حسنی

* از مسئولان دستگاه‌های نظارتی- بازرسی درخواست می‌شود به اختلاف قیمت خرما از نخلستان تا سفره مردم را بررسی نمایند که دلالان خرما، حاصل دسترنج نخلداران را به چه قیمت نازلی می‌خرند ولی به چه قیمت گزافی به مردم

می‌فروشند!

فاضلی

* علی‌رغم گرانی و تورم، متأسفانه در زمینه اسراف جزو کشورهای در رتبه اول قرار داریم! این وضع با جامعه دینی ما سازگار ندارد. این همه آیات و روایات در استفاده درست، قناعت، پرهیز از اسراف، و... داریم؛ چرا باید جامعه این‌گونه مُسرف باشد؟ بیاییم از داشته‌های خود درست استفاده کنیم و زحمات به دست آوردن نعمت‌ها را ارزان از دست ندهیم.

ادریسی

* آقای دکتر سریع‌القلم! طبق نظر شما که فقرا و طبقات پایین جامعه نباید وارد مدیریت، اقتصاد و سیاست شوند، میرزا تقی‌خان امیرکبیر روستازاده که با تلاش‌، استعداد و همت خود به صدراعظمی در حکومت ایران رسید و اصلاحات فراوانی در حوزه‌های علم و حکمرانی و مدیریت و سیاست به نام او ثبت شده چه نسبتی با نظر اخیر شما دارد؟!

حسین‌جانی