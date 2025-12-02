تقویت توان موشکی ایران تدارک ضربات مهلک در عمق اسرائیل





رسانه‌های صهیونیستی می‌گویند: ایران سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی برای احیا و توسعه ظرفیت موشک‌های بالستیک خود انجام داده است.

به گزارش شبکه i24‌، مقامات غربی ارزیابی می‌کنند که تهران بازسازی موشک‌ها را بر تسریع برنامه هسته‌ای خود ترجیح داده و این پروژه را برای امنیت ملی فوری‌تر می‌داند. آن‌ها گفتند ایران نتیجه گرفته است که برای غلبه بر دفاع اسرائیل به حجم زیادی موشک نیاز دارد. آنها همچنین گفتند که حوثی‌ها در یمن ممکن است پرتاب‌های پهپادی به اسرائیل را افزایش دهند. تحلیل‌های ماهواره‌ای که قبلاً توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس منتشر شده بود، نشان داد که کارهای بازسازی در سایت‌های تولید موشک ایران در طول جنگ هدف قرار گرفته است.

مقامات همچنین هشدار دادند که آسیب متقابل در هر رویارویی جدید شدید خواهد بود. یکی گفت: «ایرانی‌ها می‌دانند که اگر حمله کنند، اسرائیل طیف وسیعی از حملات جامع را خواهد داد. اما در مقابل، ایرانی‌ها هم آسمان خراش‌های تل‌آویو را منهدم خواهند کرد و فرو خواهند ریخت.

تحلیلگرشبکه i24 گفت: ما در یک رقابت یادگیری هستیم. ایرانی‌ها الان دارند تمام حملات ما را مطالعه می‌کنند و می‌توانند این چیزها را بازسازی کنند.

از سوی دیگر، تحلیلگر وای نت (وبسایت روزنامه یدیعوت آحارونوت) در تحلیلی نوشت: سامانه موشکی ایران تقریباً کامل بر پایه دانش داخلی ساخته شده است. بنابراین روشن بود که با وجود ضربه‌هایی که اسرائیل در جنگ وارد کرد، ایران می‌تواند این سامانه را دوباره بسازد. ثانیاً «نبرد بین جنگ‌ها» در برابر ایران اصلاً شبیه سوریه یا لبنان نیست. هزینه‌ها، میزان خطر و پیامدهای سیاسی آن بسیار بزرگ‌تر است. اسرائیل نمی‌تواند هر بار که ایران سامانه موشکی خود را بازسازی می‌کند، منفعل بماند.

ثالثاً نمی‌شود فقط با حملات نظامی جلوی تقویت توان ایران را گرفت. جنگ اخیر ثابت کرد که حتی بهترین شرایط هم امکان از کار انداختن کامل ایران را نمی‌دهد. بنابراین باید بر راه‌حل سیاسی تمرکز کرد که برنامه هسته‌ای ایران را هدف بگیرد؛ چون آن هم دوباره احیا می‌شود. ایرانِ بدون توان هسته‌ای تهدید کاملاً متفاوتی است و باید روی آن تمرکز کرد.

رابعاً، حکومت ایران هیچ‌وقت از سامانه موشکی خود دست نمی‌کشد. باید انتظارات را واقع‌بینانه تنظیم کرد. ورود به جنگ فرسایشی، که در نهایت ایران باز هم سامانه موشکی‌اش را بازسازی کند، احتمالاً به نفع اسرائیل نیست.

در همین حال، خبرنگار شبکه ۱۴ عبری به نقل از یک مقام ارشد در دستگاه امنیتی اسرائیل نوشت: ایران در حال یک مسابقه برای توسعه موشک‌های بالستیک است. آن‌ها به‌سرعت پیش می‌روند و فاصله‌ها را جبران می‌کنند؛ توانایی‌هایشان دوباره به یک تهدید واقعی برای اسرائیل تبدیل می‌شود.

در همین حال، آوی اشکنازی تحلیلگر نظامی روزنامه معاریو می‌نویسد: انتقام ایران برای ترور دانشمندان آغاز شده و اسرائیل وارد آماده‌باش شدید شده است. در دستگاه امنیتی اسرائیل می‌دانند که ایران خود را فقط به حمله علیه نیروهای نظامی محدود نمی‌کند و تلاش خواهد کرد به مدیران ارشد و دانشمندان صنایع نظامی اسرائیل ضربه بزند. نهادهای دفاعی درک می‌کنند که ایران خود را محدود به تلافی علیه پرسنل نظامی نمی‌کند و تلاش خواهد کرد به مقامات ارشد صنایع دفاعی اسرائیل، از جمله دانشمندان و مدیران آن شرکت‌ها آسیب برساند سامانه امنیتی اسرائیل شروع کرده از افرادی که در پست‌های حساس و صنایع نظامی کار می‌کنند، هنگام سفر به خارج محافظت کند. همچنین میزان حفاظت از مسئولان وزارت جنگ افزایش یافته است. در هفته‌های اخیر حفاظت پیرامون مدیرکل وزارت جنگ، امیر برعام، تشدید شده و او حتی در داخل اسرائیل نیز با تیم محافظان نزدیک حرکت می‌کند.

پس از عملیات اخیر علیه ایران، در اسرائیل به این نتیجه رسیدند که ایران تلاش خواهد کرد انتقام بگیرد، به‌ویژه به دلیل ترور چندین دانشمند کلیدی در حوزه برنامه هسته‌ای. چند ماه بعد از عملیات، در دستگاه اطلاعات و بخش عملیات تصمیم گرفتند واحد حفاظت به سطح بالاتری ارتقا یابد، و حلقه حفاظت شامل افسران بیشتری شود و فقط محدود به فرماندهان رده ‌بالا نباشد. با این حال، دستگاه امنیتی اسرائیل می‌داند که ایران فقط به دنبال هدف قراردادن افسران نظامی نیست، و قصد دارد به مدیران و دانشمندان شرکت‌های دفاعی مانند صنایع هوایی، رافائل، البیت، بخش‌های پژوهش نظامی و دیگران آسیب بزند. این هفته فاش شد که ایران علیه یک دانشمند ارشد هسته‌ای اسرائیل اقدام کرده است: فردی ناشناس وارد خودروی او شد که کنار خانه‌اش پارک شده بود و یک دسته‌گل همراه با یک یادداشت امضاشده به نام دستگاه اطلاعاتی ایران در خودرو گذاشت. وزارت جنگ از واکنش به این گزارش خودداری کرده است.