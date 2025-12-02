شهرکرد- خبرنگار کیهان:

سرپرستان و نمایندگان روزنامه‌های سراسری و مدیران هفته‌نامه‌های محلی در چهارمحال‌وبختیاری طی نامه‌ای خطاب به دکتر سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار بازنگری و اصلاح شیوه‌نامه فعلی توزیع آگهی‌های دولتی در این استان شدند.

در این نامه که به امضا و مهر بیش از 90 دفتر سرپرستی روزنامه‌های کشوری و مدیران هفته‌نامه‌های محلی این استان رسیده آمده است، شیوه‌نامه فعلی توزیع آگهی‌های دولتی که از سال‌های گذشته تاکنون اجرا شده موجب وارد شدن زیان‌های جبران‌ناپذیری به پیکره وجودی بسیاری از روزنامه‌های سراسری و هفته‌نامه‌های محلی در این استان شده بگونه‌ای که برخی از دفاتر نشریات سراسری و هفته‌نامه‌های استان در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرارگرفته‌اند.

آنان در نامه خود اشاره کرده‌اند که برخی ازاین روزنامه‌های محلی علاوه‌بر دریافت 70 درصد از آگهی‌های دولتی‌، نمایندگی چند روزنامه دیگر کشوری در استان را دارا هستند که از آن‌ها نیزسهم آگهی دریافت می‌کنند؟!

امضاکنندگان این نامه در پایان با اشاره به رنج و مشقت فراوان دست‌اندرکاران روزنامه‌های سراسری و هفته‌نامه‌های محلی و تقبل هزینه‌های بالا در اداره این دفاتر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستند ضمن صدور دستور اصلاح و بازنگری درشیوه‌نامه فعلی توزیع آگهی‌ها‌، شرایط بهتر و عادلانه‌تری در این شیوه‌نامه فراهم کنند تا سایر نشریات بتوانند به دوام و ادامه حیات خود در عرصه مطبوعات ادامه دهند.