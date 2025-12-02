موگرینی به جرم کلاهبرداری دستگیر شد
سرویس خارجی-
پلیس بلژیک در ادامه تحقیقات درباره کلاهبرداری و فساد مالی، به چند نهاد اتحادیه اروپا در سراسر این کشور یورش برد و ۳ نفر، از جمله «فدریکا موگرینی»، در این رابطه بازداشت شدند.
فساد مالی در اتحادیه اروپا، با وجود نهادهای نظارتی مانند دفتر مبارزه با تقلب و دادستانی عمومی اروپا، همچنان بسیار گسترده است. براساس گزارش سال ۲۰۲۴ سازمان شفافیت بینالملل، کشورهایی مانند مجارستان، رومانی، بلغارستان و یونان امتیاز پایینی در شاخص ادراک فساد دارند. رسوایی بزرگ دریافت رشوه از قطر و مراکش در پارلمان اروپا (که منجر به کشف میلیونها یورو پول نقد شد) و شناسایی بیش از ۷/۱ میلیارد یورو تقلب در بودجه اتحادیه در سال ۲۰۲۲، از جمله موارد برجسته است. صندوق ۸۰۰ میلیارد یورویی بازیابی پس از کرونا نیز به دلیل نظارت ضعیف، زمینه جدیدی برای سوءاستفاده ایجاد کرده و باعث مسدودشدن میلیاردها یورو کمک به برخی کشورها مانند مجارستان شده است. این شواهد نشان میدهد فساد مالی در اتحادیه اروپا پدیدهای شایع و ریشهدار است. اما محدود به این موارد نیست و رسواییها ادامه دارد!
آبروریزی برای موگرینی
پلیس بلژیک، روز سهشنبه، ۱۱ آذر، بهعنوان بخشی از تحقیقات در مورد سوءاستفاده از بودجه اتحادیه اروپا، به دفتر دیپلماتیک اتحادیه اروپا در بروکسل، کالج اروپا در بروژ و خانههای شخصی یورش بُرد. این یورشها در ساعات اولیه صبح در سراسر بلژیک انجام شد و پلیس اسنادی را ضبط و ۳ نفر را برای بازجویی به ظن کلاهبرداری در خرید، فساد و تضاد منافع جنائی دستگیر کرد. اطلاعات موجود نشان میدهد که سه نفر در این پرونده بازداشت شدهاند که در میان آنان فدریکا موگرینی نیز حضور دارد. براساس گزارش شاهدان، حدود ۱۰ افسر صبح سهشنبه وارد مقر سرویس اقدام خارجی اروپا (EEAS) شدند؛ یکی دیگر از مقامهای اتحادیه اروپا از سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا این یورش را تأیید کرد. تحقیقات جنائی پس از گزارشهایی درباره سوءاستفاده سرویس اقدام خارجی اروپا و کالج اروپا- مدرسه آموزش عالی معتبر برای یوروکراتها- از بودجه عمومی اتحادیه اروپا در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ آغاز شد. این یورشها جدیدترین رسوایی بزرگ در نهادهای اتحادیه اروپا است و فشار را بر کالج اروپا و رئیس آن، «فدریکا موگرینی»، که پیش از این اداره سرویس اقدام خارجی اروپا را برعهده داشت و امسال دوره پنج ساله دوم خود را در بروژ آغاز کرد، افزایش خواهد داد. پلیس فدرال بلژیک از فلاندر غربی و دفتر مبارزه با کلاهبرداری اتحادیه اروپا، به عنوان بخشی از تحقیقات جنائی به ریاست دفتر دادستانی عمومی اتحادیه اروپا در این عملیات شرکت کردند. این عملیات مشترک با حضور پلیس فدرال بلژیک، دفتر مبارزه با تقلب اتحادیه اروپا و تحت نظارت دادستانی اروپا انجام شده است. کالج اروپا که در سال ۱۹۴۹ تأسیس شد، به عنوان مدرسه تکمیلی اتحادیه اروپا برای دیپلماتها و کارمندان دولتی در نظر گرفته میشود و فارغالتحصیلان آن شامل سیاستمداران و مقامهای ارشد نهادهای اروپایی هستند. به گفته منابع آگاه از این تحقیق، محققان بر شرایط درباره خرید ۳.۲ میلیون یورویی ساختمانی در خیابان اسپانجاردسترات در بروژ از طرف این کالج، که محل اقامت دیپلماتهای حاضر در آکادمی است، تمرکز کردهاند. کالج اروپا این ساختمان را در سال ۲۰۲۲ در دورهای از فشار مالی خریداری کرد. محققان ادعاهایی را بررسی کردند درباره اینکه کالج اروپا و نمایندگان آن به اطلاعات محرمانهای در مورد یک مناقصه دسترسی داشتهاند، که قرار بود محرمانه باقی بماند تا رقابت عادلانهای بین مؤسساتی که برای میزبانی آکادمی جدید رقابت میکنند، برقرار شود. دفتر مبارزه با کلاهبرداری اروپا که اختیارات اداری برای پیگیری کلاهبرداریهای مشکوک مربوط به پول اتحادیه اروپا را دارد، قبل از ارائه یافتههای خود به دفتر دادستانی عمومی اتحادیه اروپا، که وظیفه تحقیق و پیگرد جرایم جدی علیه منافع اتحادیه اروپا را برعهده دارد، با چندین نفر مصاحبه کرد. کالج اروپا و آکادمی دیپلماتیک جدید اتحادیه اروپا هر دو از طرف موگرینی، وزیر امورخارجه پیشین ایتالیا، که بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ به عنوان مسئول سیاستخارجی، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا را مدیریت میکرد، مدیریت میشوند. موگرینی، در سال ۲۰۲۰ رئیس کالج و در زمان راهاندازی آن در سال ۲۰۲۲ مدیر آکادمی شد.