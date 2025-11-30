4 دهه پس از انقلاب ۱۹۷۹ نفوذ ایران در فرانسه عمیقتر از همیشه است
ایران طی ۴۵ سال گذشته شبکهای پیچیده از نفوذ سیاسی، فرهنگی، مذهبی و امنیتی در فرانسه ایجاد کرده است.
این تحلیل را ماهنامۀ فرانسوی «کوزور» با استناد به گزارش اتاق فکر «فرانسه ۲۰۵۰» منتشر کرد و نوشت: این شبکه از سفارت جمهوری اسلامی و دانشگاه المصطفی تا فعالان رسانهای و گروههای خطرناک اروپایی را دربر میگیرد و تهدید آن به گفتۀ سرویسهای امنیتی فرانسه، امروز بیش از هر زمان دیگر محسوس است.
ایران طی چهار دهۀ گذشته شبکهای سازمانیافته از ابزارهای نفوذ، عملیات پنهان و فعالیتهای اطلاعاتی در فرانسه ایجاد کرده است که شامل ساختارهای رسمی، گروههای خشن و برخی فعالان رسانهای، مذهبی و دانشگاهی میشود. گزارش ۸۵ صفحهای «فرانسه ۲۰۵۰» که در ۲۹ اکتبر به رؤسای مجالس ملی و سنا و همچنین وزیر کشور ارائه شده، مدعی است که ایران از سال ۱۹۷۹ شبکهای چندلایه از فعالان و واسطهها را در محیطهای مختلف اجتماعی و سیاسی ایجاد کرده است.
میان سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ نشستهایی با عنوان گفتوگوهای فرهنگی در ساختمانی متعلق به حزب کمونیست فرانسه برگزار شد. این نشستهای ظاهراً فرهنگی در عمل کارکرد تبلیغی و شبکهسازانه داشته و شماری از فعالان چپ رادیکال فرانسه را نیز به خود جذب کرده است. بخشی از همگرایی میان گروههای چپ رادیکال فرانسه و جمهوری اسلامی بر ضدیت مشترک با اسرائیل و آمریکا و نقد سرمایهداری استوار بوده است. سفارت ایران در فرانسه طی سالهای گذشته به مرکز هماهنگی بخشی از فعالیتهای نفوذی تبدیل شده است.
کوزور همچنین به نقش دانشگاه بینالمللی المصطفی در قم اشاره میکند که با دهها هزار دانشجو از بیش از صد کشور فعالیت میکند. این دانشگاه نشستهایی درباره وضعیت مسلمانان در فرانسه برگزار کرده و در آنها به تحلیل ساختار جوامع مسلمان و امکانهای نفوذ پرداخته است. چهار دهه پس از انقلاب ۱۹۷۹، شبکۀ نفوذ جمهوری اسلامی در فرانسه پیچیدهتر و فعالتر از هر زمان دیگر
است.