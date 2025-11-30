عدم رسیدگی عامل مشوق «روحانی» در اظهارات خلاف واقع است

معاون دفتر رئیس‌جمهور پیشین (شهید رئیسی) نوشت: اگر به فعل‌ها و ترک فعل‌های خسارت‌بار آقای روحانی در آن «۸ سال عبرت» رسیدگی شود، این‌گونه جرأت عوض کردن جای شهید و جلاد را نخواهد کرد.

مهدی مجاهد، معاون دفتر رئیس‌جمهور پیشین (شهید رئیسی) طی یادداشتی کوتاه در رابطه با رئیس کابینه یازدهم و دوازدهم ابراز داشت: علت خلاف‌گویی‌های مدام آقای روحانی را نمی‌دانم. شاید عذاب وجدان ناشی از کوتاهی او در واردات واکسن که منجر به جان باختن هزاران هموطن بر اثر کرونا شد، او را به دروغگویی واداشته و امید دارد با تحریف تاریخ، خود را تبرئه کند و شاید هم ‌سن و سال

بالا سبب ایجاد فراموشی شده و دیگران آنگونه که دوست دارند برایش از گذشته روایت می‌سازند.

وی همچنین در ادامه این یادداشت نوشت: در هر صورت ‌ای کاش ایشان همانند روزهای تحصیلش در گلاسکو، عمامه مقدس روحانیت را کنار می‌گذاشت که حقیقتا برازنده‌اش نیست؛ لذا یادآوری می‌کنم که آن روزها آقای روحانی حتی اگر می‌توانست آب مقطر به نام واکسن وارد کند، می‌کرد و هرگز منتظر هیچ تولید داخلی نمی‌ماند؛ واردات واکسن چینی که جای خود دارد! اما رئیس‌جمهور چین آن روزها حتی حاضر نبود جواب تلفنش را بدهد! حتی ظریف هم برای رفع اتهام از خودش می‌گفت به خدا قسم من هر کاری می‌توانستم کردم ولی کسی به ما واکسن نداد.

مجاهد خاطرنشان کرد: در خصوص چینی‌ها هم می‌گفت من هرچه تلاش کردم نشد اما اگر «شی» حاضر باشد برای رئیس‌جمهور جدید ایران پشت خط بیاید و تلفنی حرف بزند شاید گشایشی رخ بدهد.

وی در ادامه مطرح کرد: واقعیت تاریخی این است که با تغییر دولت و چرخش سیاست خارجی در ایران، امکان گفت‌وگوی دو رئیس‌جمهور در زمان شهید رئیسی فراهم شد و واردات واکسن انجام و جان ایرانیان نجات یافت.

معاون دفتر رئیس‌جمهور پیشین همچنین تاکید کرد: اگر به فعل‌ها و ترک فعل‌های خسارت‌بار آقای روحانی در آن «۸ سال عبرت» رسیدگی شود، این‌گونه جرأت عوض کردن جای شهید و جلاد را نخواهد کرد.