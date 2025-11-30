وزیر امور خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک با عراقچی در تهران بر لغو تحریم‌ها علیه ایران و حل موضوع هسته‌ای ایران از طریق گفت‌وگو تأکید کرد و گفت که آتش‌بس در غزه باید ادامه یابد.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه بعدازظهر یکشنبه نهم آذرماه پس از دیدار و گفت‌وگو با‌ هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه که به تهران سفر کرده، در نشست خبری مشترک به تشریح رایزنی‌های انجام شده پرداخت.

به گزارش فارس، عراقچی در ابتدا ضمن خیرمقدم به همتای ترکیه‌ای و هیئت همراه گفت: بسیار خرسندیم که امروز در تهران میزبان ایشان هستیم. ایران و ترکیه فقط دو کشور همسایه نیستند، بلکه دو کشور دوست و برادر با اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی بسیار غنی. مرزهای ما قرن‌هاست که مرز صلح و دوستی است و سال‌جاری میلادی به عنوان سال فرهنگی ایران و ترکیه نامگذاری شده و شاهد برخی برنامه‌های ارزشمند در این خصوص بوده‌ایم.

آمادگی ایران برای

تمدید قرارداد گازی با ترکیه

وزیر خارجه بیان کرد: تجارت بین دو کشور رو به رشد است، ولی هنوز تا هدف مورد نظر فاصله دارد. ایران یکی از مطمئن ‌ترین تأمین کنندگان انرژی برای ترکیه است.

عراقچی افزود: آمادگی خود را برای تمدید قرارداد گازی و توسعه همکاری‌ها در حوزه برق اعلام

کردیم.

ساخت و ساز خط آهن

در منطقه چشمه ثریا و آرالیک

رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: در این دیدار بر لزوم رفع موانع پیش‌روی تجارت و سرمایه‌گذاری دو کشور تأکید شد و قرار شد با برگزاری شورای عالی همکاری و کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور به صورت ویژه به این موارد پرداخته شود. اتصال خط آهن‌های دو کشور در منطقه چشمه ثریا- آرالیک مورد تأکید هر دو کشور است و امیدواریم ساخت و ساز این خط در اسرع وقت شروع شود.

عراقچی افزود: آمادگی خود را برای توسعه روابط در همه زمینه‌ها از جمله ایجاد مناطق آزاد مشترک و فعال‌سازی گذرگاه مرزی جدید اعلام کردیم و درخواست کردیم برای مذاکره درخصوص موافقتنامه تجارت ترجیحی جلسات تخصصی و کارشناسی برگزار شود.

گشایش سرکنسولگری در وان به زودی

وی گفت: تبادل هیئت‌ها و گفت‌وگوها در سطح عالی پارلمانی و گروه‌های دوستی همواره در دستورکار دو کشور بوده و در این مذاکرات بر ادامه آن تأکید شد. در آینده نزدیک شاهد گشایش سرکنسولگری ایران در شهر وان خواهیم بود.

عراقچی افزود: این سرکنسولگری ظرفیت جدیدی را برای مناسبات دو کشور به ارمغان خواهد آورد. این سرکنسولگری ضمن انجام وظایف کنسولی در توسعه همکاری‌ استان‌های مرزی دو کشور نقش مهمی را خواهد داشت.

وی گفت: درخصوص موضوعات منطقه‌ای بحث مفصلی داشتیم، دو طرف اشتراکات و نگرانی‌های مشترک در منطقه دارند. موضوع فلسطین و لزوم همکاری مشترک با هدف توقف کشتار مردم مظلوم غزه از جمله موضوعات مورد مذاکره بود.

نقشه‌های بزر‌گ‌تر اسرائیل

برای بی‌ثبات کردن منطقه

وی گفت: نقض مکرر آتش‌بس در غزه و حملات اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان و سوریه نشان می‌دهد که این رژیم صهیونیستی نقشه‌های بزرگ‌تری برای بی‌ثبات کردن منطقه دارد.

عراقچی بیان کرد: ثبات، امنیت و آرامش در سوریه ارتباط مستقیمی با حفظ یکپارچگی سرزمینی و تمامیت ارضی آن دارد. مهم‌ترین تهدید امنیت و ثبات سوریه از ناحیه رژیم صهیونیستی و اشغالگری این رژیم است. وظیفه کشورهای منطقه است که جلوی تجاوزات و توسعه‌طلبی این رژیم از جمله در سوریه و لبنان را سد کنند.

ضرورت انحلال

همه گروه‌های تروریستی

وی گفت: موضع ایران حفظ ثبات و امنیت در قفقاز از طریق همکاری بین کشورهای منطقه و پرهیز از مداخلات کشورهای فرامنطقه‌ای است. پدیده تروریسم تهدیدی ناگوار و مشترک برای دو کشور و همه منطقه است و با در نظر گرفتن این چالش و تهدید، ما بر تعهد خود برای مبارزه با تروریسم در قالب همکاری متقابل تأکید

می‌کنیم.

عراقچی افزود: ایران ضمن حمایت از روند خلع سلاح پ.ک.ک و ترکیه عاری از تروریسم بر ضرروت انحلال تمام گروه‌های تروریستی برای رسیدن به منطقه عاری از تروریسم تأکید می‌کند.

وی گفت:‌ امروز مشورت‌های بسیار نزدیکی داشتیم و به این مشورت‌ها ادامه خواهیم داد. در موضوع هسته‌ای و تحریم‌های ظالمانه آمریکا هم مشورت داشتیم و درخصوص موضوع اسنپ‌بک و اقدامی که در شورای امنیت رخ داد توضیحات لازم داده شد و مطمئن هستیم همکاری‌های دو کشور روند رو به رشدی را ان‌شاءالله خواهد داشت و افق‌های بزرگ‌تری در برابر ما قرار دارد.

هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه نیز در ادامه نشست خبری مشترک در محل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به تشریح رایزنی‌های انجام شده پرداخت.

وی ضمن ابراز خرسندی از حضور در تهران گفت: برای چهارمین بار است که به عنوان وزیر خارجه ترکیه به تهران می‌آیم. قبلا هم آمده بودم ولی با عراقچی در مجامع بین‌المللی دیدار می‌کنیم و از طریق تلفن هم با هم رایزنی داریم.

هاکان فیدان بیان کرد: همان‌طور که عراقچی بیان کرد، جلسات امروز خیلی پربار بود و موضوعات تجارت و انرژی و همچنین درخصوص زمینه‌هایی که هر دو کشور را درگیر می‌کند، گفت‌وگو کردیم. درخصوص استفاده از مرزها و لجستیک و حمل‌ونقل متوجه شدیم که دو کشور از آنچه سطح مطلوب است، فاصله داریم.

وزیر خارجه ترکیه گفت: باید گذرگاه‌های مرزی را افزایش داده و به صورت فعال‌ از آن استفاده کنیم. فرهنگ‌های ما با هم نزدیک است. میلیون‌ها نفر از مردم دو کشور سال‌ها با هم مراوده و تجارت

دارند.

هاکان فیدان همچنین عنوان کرد: منتظر تأسیس سرکنسولگری ایران در وان هستیم.

وزیر خارجه ترکیه به موضوع مهاجران از جمله مهاجران افغانستانی نیز اشاره کرد و افزود: این نیازمند همکاری مشترک با ایران است و موضوع بسیار مهمی است به خصوص مهاجران افغانستانی که چگونه با این موضوع مبارزه کرده و با همکاری حکومت افغانستان چه اقداماتی را صورت دهیم.

وی گفت: جلسه امروز پیش‌زمینه‌ای بود برای برگزاری نشست نهم شورای عالی همکاری ایران و ترکیه. ان‌شاءالله با حضور رئیس‌جمهور ترکیه نهمین نشست در ایران برگزار خواهد شد.

فیدان بیان کرد: ایران و ترکیه دو کشور قدرتمند منطقه هستند. درباره غزه و لبنان و تجاوزات اسرائیل صحبت کردیم و درخصوص تجاوزات و اقدامات توسعه‌طلبانه این رژیم، مشکل همه ماست و آتش‌بس در غزه باید ادامه یابد و حملات در کرانه باختری و قدس شرقی باید خاتمه یابد.

وی گفت: درخصوص گسترش اسرائیل در منطقه جامعه بین‌المللی باید به وظایف خود عمل کند.

وزیر خارجه ترکیه افزود: در موضوع هسته‌ای ترکیه همیشه در کنار ایران بوده و خواهد بود و در چارچوب قوانین بین‌المللی، موضوع هسته‌ای ایران باید با گفت‌وگو حل شود. ایران در موضوعات اقتصادی در جامعه جهانی ادغام شود و تحریم‌های نا به‌حق باید از میان برداشته شود. برای اینکه این پروسه‌ها ان‌شاءالله به نتیجه برسد، هر کاری از دستمان برآید انجام می‌دهیم.

وی گفت: صلح بین روسیه و اوکراین برای ما مهم است.

هاکان فیدان همچنین گفت: بعدازظهر دیدارهایی با مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و علی لاریجانی دیدار خواهیم داشت و امیدوارم که این دیدارها مایه خیر و برکت باشد و همکاری‌های دو کشور به پیش برود.

عراقچی: مذاکره‌ای با اروپا نداریم سال‌ها مذاکره با اروپایی‌ها

نتیجه‌ای نداشته است

عراقچی همچنین پس از دیدار با «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه در گفت‌و‌گو با ایرنا و در پاسخ به پرسشی درباره موضوع هسته‌ای و ادعاها درباره مذاکره با غرب گفت: سیاست‌های آمریکا چگونه است و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره، اما مذاکره شرافتمندانه و منصفانه برای رسیدن به یک راه‌حل منصفانه و متوازن از موضع برابر. این همیشه سیاست ما بوده و همچنان نیز هست. این آمریکا است که با سیاست‌های زیاده‌خواهانه و زورگویانه خود، در حقیقت امکان مذاکره را در حال حاضر از بین برده است.

سیدعباس عراقچی در ادامه در پاسخ به پرسش ایرنا درباره سفر اخیر به پاریس و دیدار با همتای فرانسوی گفت: من سفری را به دعوت وزیر خارجه فرانسه داشتم و اتفاقاً موضوع هسته‌ای یکی از محورهای بحث ما بود. ما گفت‌وگوهای عمیقی درباره مسائل منطقه داشتیم؛ بحث فلسطین، لبنان، سوریه و همچنین درباره روابط دوجانبه و مشکلاتی که وجود دارد، مفصل صحبت کردیم. بحث هسته‌ای نیز همین‌طور. البته من توضیح دادم که به دلیل سیاست‌هایی که آمریکا دنبال می‌کند، امکان مذاکره در حال حاضر وجود ندارد. با اروپایی‌ها هم مشکلات مشابهی داریم؛ بالاخره ما سال‌ها با سه کشور اروپایی مذاکره کردیم، اما نتایج واقعاً مؤثری نداشته است. درباره این موارد نیز گفت‌وگو کردیم.

در حال گفت‌وگو با اروپایی‌ها هستیم

نه مذاکره

وزیر خارجه با اشاره به اینکه نفس گفت‌وگو به هر حال یکی از پایه‌های دیپلماسی است، خاطرنشان کرد: گفت‌وگو قطعاً با مذاکره تفاوت دارد و من باید بر این موضوع تأکید کنم. ما با بسیاری از کشورها به‌طور مرتب گفت‌وگو داریم، اما مذاکره زمانی است که در یک موضوع مشخص، دو طرف برای رسیدن به یک هدف مشخص وارد گفت‌وگو می‌شوند. ما اکنون با اروپایی‌ها مذاکره نداریم، اما زمینه‌های ایجاد یک مذاکره و گفت‌وگوهای مؤثر را ارزیابی می‌کنیم.

وزیر خارجه در پایان گفت: به محض اینکه به این نتیجه برسیم که مذاکره با هر طرفی به نفع مردم ایران است و حقوق مردم ایران را تأمین می‌کند، حتماً تردید نخواهیم کرد. اما در عین حال، زیر بار زورگویی و زیاده‌خواهی نیز نخواهیم رفت.

دیدار معاون وزیر خارجه عربستان

با عراقچی

سعود بن محمد الساطی معاون وزارت امور خارجه عربستان سعودی نیز روز یکشنبه نهم آذرماه با حضور در محل وزارت امور خارجه با سیدعباس عراقچی رئیس دستگاه دیپلماسی دیدار و گفت‌وگو کرد. روابط عمومی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه از سفر این دیپلمات ارشد عربستانی به تهران خبر داد. چندی پیش هم کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به عربستان سفر و با همتای عربستانی و قائم‌مقام وزیر خارجه عربستان ملاقات

کرد.



