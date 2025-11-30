* در تمام کلام رهبر و مقتدایمان، فقط نور امید هویداست و تنها چیزی که در منویات ایشان، جایی ندارد، بیانِ ضعف، یأس و ناامیدی است. امید است که با تمسک به این روش پیامبرگونه، ما نیز در حوزه کلام و عمل، رهرو بر حق امام‌ خامنه‌ای عزیز باشیم.

رحمانی

* همان طوری که امام خامنه‌ای رهبر عزیزمان در سخنان شب جمعه 6 آذر فرمودند؛ منفورترین سازمان و باند حاکم در دنیا رژیم صهیونی است، آمریکا هم درکنار او است و از منفوریت او به آمریکا هم حتماً سرایت کرده است. قطعاً رتبه اول منفور دنیا این رژیم جهنمی و بعد از آن آمریکای تروریست می‌باشد.

غیاثی

*قدرت دفاعی کشورمان باید به حدی برسد که هیچ دشمنی حتی فکر تهدید این ملت را در ذهن خود نپروراند. لذا از دولت و مجلس درخواست می‌شود با توجه به بودجه نظامی کشورهای همسایه، به تقویت و افزایش بودجه نیروهای مسلح اهتمام جدی کنند.

میرهادی،طاهری و مجیدی و...

*قطعاً تشکیل نیروی مردمی مقاومت در ونزوئلا خطر این کشور را از تهدیدات شیطان بزرگ کاهش خواهد داد و در صورت اقدام عملی، این نیروهای مردمی آموزش دیده در خط مقدم هستند که از کشورشان دفاع خواهند کرد و حتی نیروهای مزدور داخلی کدخدا‌پرست را هم به سر جایشان خواهند نشاند.

بیگ‌زاده

* از تبعات سیلی سخت نظام بر رژیم مفلوک صهیونی، خروج حدود ۲۰۰ هزار نفر از سرزمین‌های اشغالی است که عمدتاً از قشر تحصیل‌کرده، متخصص، جوانان زیر ۴۰ سال و افراد مرفه جامعه هستند. در این میان، خروج ۹۰۰ پزشک، ۳۰۰۰ مهندس، ۱۹ هزار نفر از دارندگان مدارک عالی و ۸۰۰۰ متخصص از صنایع ‌های‌تک، ضربه‌ای جدی به بخش‌های راهبردی اقتصاد این غاصب و رژیم جعلی وارد کرده است.

محدث‌پور

* حمله سایبری کم‌سابقه به نمایشگرهای ایستگاه‌های اتوبوس در فلسطین اشغالی با پخش تکبیر، آیات قرآنی و صدایی شبیه به سخنگوی شاخه نظامی حماس، موجب سراسیمگی شهرک‌نشینان اسرائیلی و ورود نهادهای امنیتی به ماجرا شد. ان‌شاءالله به زودی خبری مخابره شود که نیروهای حماس و جبهه مقاومت پس از فتح حیفا وارد بیت‌المقدس شدند.

کریمی

* تغییر و تحولات در شاباک و موساد ناشی از ضربات اطلاعاتی ایران و شکست نتانیاهو در برابر جبهه مقاومت است که در عرض چند ماه منجر به اخراج رئیس شاباک و رئیس موساد شد.

یافتیان

* ایلان کفیر روزنامه‌نگار مشهور صهیونیست در گفت‌وگو با اینترنشنال گفته؛ اسرائیل هرگز قدرت واقعی ایران در حوزه موشک‌های بالستیک و پهپادها را درست ارزیابی نکرده بود. شدت تخریب موشک‌های ایرانی هنگام اصابت، برای اسرائیل بسیار ویران‌کننده بود. در صورت کوچک‌ترین خطا، این بار بعید است که سران خائن رژیم جعلی فرصتی برای نفس کشیدن بیابند!

خسروی

* میکو پلد، پسر یکی از ژنرال‌های برجسته اسرائیلی که بعدها در کنار آرمان فلسطین قرار گرفت، بار دیگر تأکید می‌کند، صهیونیسم خوب وجود ندارد، این یک ایدئولوژی نژادپرستانه و ایدئولوژی خشونت‌آمیز است و هیچ چیز برای توجیه یا عذرخواهی درباره آنچه اسرائیل انجام می‌دهد وجود ندارد!

مؤمنی

*مسئولان که مردم را به صرفه‌جویی در مصرف آب، برق، گاز، مواد خوراکی، پوشاک و... توصیه می‌کنند، باید خود و نیروهای تحت امرشان نیز از اسراف و تبذیر در بیت‌المال دوری کنند و از سفر‌های غیرضروری، جلسات رنگارنگ، همایش‌های پرهزینه، پاداش‌های نجومی و هرگونه تحمیل هزینه اضافی بر بیت‌المال به جد پرهیز نمایند. باید مصرف درست و به اندازه باشد، نه به حد اسراف و زیاده‌روی!

سبزی

*بعد از 31 سال خدمت با حقوق 15 میلیون بازنشسته شده‌ام. با این تورم و گرانی، به جای تقلیل هزینه‌های پزشکی اعلام شده که خود را بیمه تکمیلی ‌نمایید! کدام مسئول در تهران با چند سر عائله قادر به زندگی با این حقوق است؟

رهنما

*این ایام شاهد تجاوزگری، تهدید، نقض حاکمیت کشورهای غیر اتمی و بعضاً ناتوان، توسط قدرت‌های اتمی جهان هستیم که نشان از بی‌قانونی مستمر در سازمان ملل و وجود قانون جنگل و عدم کارایی این نهاد بین‌المللی است. باید کشورهای تأثیرگذار قاره آسیا و... تدبیری برای آن بیندیشند.

قاجار

* نباید در فضای مجازی تابع قوانین دیگر کشورها باشیم. بلکه هر کشور باید بر اساس قوانین و ارزش‌های خودش این فضا را اداره کند. داده‌های مردم دارایی ملی هستند و نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرند. برای تحقق این هدف نیاز به عزم ملی است.

شهلایی

* متوسط مصرف آب در کشور ما ۲۵۰ لیتر به ازای هر نفر در روز است. در حالی که میانگین جهانی این عدد ۱۷۰ لیتر می‌باشد. این تفاوت نشان‌دهنده ناترازی میان مصرف و منابع آب است. برای برون‌رفت از این وضعیت ناپایدار، اعمال ۱۰ درصد مدیریت مصرف و صرفه‌جویی می‌تواند به کاهش بحران کمک کند.

جنت دوست

* جناب دکتر پزشکیان! متأسفانه ۹۹ درصد محتواهای منفی‌ای که علیه دولت تولید می‌شود از دل دولت است! لازم است بازرسان امینی را مأمور کنید تا حقایق را برای شما روشن نمایند.

میرحسینی

* وقتی موفقیت‌های جمهوری اسلامی یکی‌یکی ثبت می‌شود، مزدوران و پادوهای رسانه‌ای مثل بی‌بی‌سی، اینترنشنال و... با تمام قوا به صحنه می‌آیند تا روایت وارونه بسازند!

خوشرو

* در گزارش جدید بانک مرکزی، توزیع ارز ترجیحی میان ۱۱۶۱ شرکت منتشر شده و نشان می‌دهد بخش اصلی منابع در اختیار چند مجموعه محدود قرار گرفته است. آیا نظارتی هم بر عملکرد آنان می‌شود؟

مرتضایی

*اگر مدیران درون خود را از هوای نفس،کبر، غرور، نفاق و حسادت خالی کنند بدانند که این‌ها رمز عبور از مسیرهای تنگ مشکلات زندگی و جامعه است و تا این عیوب در نفس ماست نمی‌توانیم بر مشکلات کشور و زندگی فائق آییم.

طالبی

* محمود سریع‌القلم، استاد دانشگاه گفته است؛ فقرا نباید در سیاست و اقتصاد وارد شوند. این علوم نیاز به ظرفیت‌های ذهنی‌ای دارند که فقرا فاقد آن هستند. در آیندهِ‌ ایران، نباید اجازه دهیم از این طبقات وزیر خارجه یا وزیر اقتصاد شوند! این طبقات اگر بر سر کار بیان، به دنبال جبران محرومیت‌های گذشته‌ خودشان هستند، نه شوکت ایران! البته باید به ایشان یاد‌آوری کرد که دانشگاه هم جای چنین اساتید متکبر و خودخواه و ... نیست. مرور تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که این گزاره نه‌تنها پشتوانه علمی ندارد، بلکه با واقعیت سیاست و اقتصاد مدرن نیز در تضاد است.

تقی‌پور

*از کار گروه شرایط اضطراری آلودگی هوای تهران به‌ویژه استاندار تهران، به عنوان رئیس کار گروه، خواهشمند است ادارات دولتی و بانک‌ها را در تهران از حالت تعطیلی خارج نمایند. چرا که مردم هزار و یک مشکل خود را باید از کانال ادارات دولتی پیگیری و حل کنند.

مینایی

* ضعف خودروسازان داخلی در تولید خودروهای کم‌مصرف و عدم تمایل آنها به اصلاح فرآیند تولید، از جمله عواملی هستند که به معضل مصرف بالای سوخت دامن می‌زنند. برای برون‌رفت از این وضعیت شکننده و ایجاد فضای رقابتی، اگر خودروسازان داخلی در این خصوص اقدامی مؤثری نکنند، واردات خودروهای کم مصرف و انتقال تکنولوژی آن به داخل یک راه‌حل است که هم می‌تواند میزان سوخت را کاهش دهد و هم معضلات زیست‌محیطی و هوای آلوده را بهبود بخشد.

فتورچی

* خودپردازهای سکه‌ای بانک شهر با فروش سکه‌های گران‌تر از بازار و شمش‌های طلا با استاندارد نامشخص، در بازار طلا و سکه هم ایجاد اخلال می‌کنند. روزی که حداکثر قیمت فروش سکه ۱۱۸ نهایت ۱۱۹ میلیون بود، این بانک عدد

۱۲۲ میلیون تومان را اعلام و سکه‌ها را به فروش ‌رساند. در ضمن سکه‌های بانک شهر، فاقد شماره استعلام سازمان استاندارد است و مردم نمی‌توانند از صحت کالای خریداری شده اطمینان حاصل کنند!

یک شهروند

* یکی از بازیکنان تیم پرسپولیس در حالی برای فسخ قراردادش 20 میلیارد تومان دریافت کرد، که من کارمند با حقوق خیالی ماهیانه 50 میلیونی می‌توانم این مبلغ را پس از 33 سال کار به دست آورم! آیا این اختلاف فاحش درآمدی جز شکاف طبقاتی نتیجه‌ دیگری دارد؟

مشعورا