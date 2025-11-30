سرویس خارجی-

براساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، رئیس‌جمهور آمریکا در مکالمه تلفنی اخیر خود با همتای ونزوئلایی، وی را تهدید کرده است که یا باید استعفا دهد و به «یک کشور دوست» پناهنده شود یا با حمله نظامی مواجه خواهد شد! همین‌قدر وقیح!

بازی خطرناک ترامپ در منطقه آمریکای‌لاتین علیه ونزوئلا وارد مرحله تازه‌ای شده است. از شهریورماه گذشته ونزوئلا زیر شدیدترین فشارهای سیاسی، نظامی و اطلاعاتی آمریکا قرار گرفته است. ترامپ مدعی است که مادورو سرکرده یک باند بین‌المللی قاچاق موادمخدر است! و قاچاق موادمخدر از کشور ونزوئلا به مقصد آمریکا سالانه هزاران آمریکایی را به کام مرگ می‌کشاند.

به همین بهانه ترامپ یک‌سوم ارتش آمریکا را در دریای کارائیب و در نزدیکی مرزهای ونزوئلا مستقر کرده است. ناو هواپیمابر «یواس‌اس‌جنرال‌فورد» 8 ناو جنگی، یک زیردریایی هسته‌ای، و بیش از 10 هزار نیروی نظامی آمریکا به همراه جنگنده‌های اف- 35، بمب‌افکن‌های استراتژیک بی-52 و پهپادهای جاسوسی در اطراف ونزوئلا مستقر هستند تا به گفته وی تنها با قاچاق موادمخدر مبارزه کنند! گفته می‌شود این لشکر‌کشی در طول چند دهه گذشته بی‌سابقه است. در حملات متعدد به قایق‌ها و کشتی‌های ونزوئلا به بهانه موادمخدر نیز دست‌کم در 21 حمله 84 ماهیگیر اهل ونزوئلا کشته شده‌اند. بسیاری از رسانه‌ها، کارشناسان و حتی مقامات آمریکایی به صراحت می‌گویند که موادمخدر بهانه است و ترامپ در ونزوئلا به دنبال نفت و یک رهبر دست نشانده است. دیروز در همین رابطه الجزیره به نقل از «چارلز ساموئل شاپیرو» سفیر سابق آمریکا در ونزوئلا نوشت: «موادمخدر بهانه است. اگر به گزارش‌های دولت آمریکا توجه کنید، موادمخدری که از ونزوئلا به آمریکا وارد می‌شود، بسیار کم است، بنابراین اعلام این افراد به عنوان تروریست و قاچاقچی موادمخدر» بی‌معنی است.» برخی از گزارش‌ها نیز حاکی است اهداف ترامپ بسیار بیشتر از تصاحب منابع نفتی این کشور است و ترامپ به دنبال بیرون کردن ایران، روسیه و چین از آمریکای‌

لاتین و تثبیت سلطه‌گری آمریکا در نیم‌کره غربی است.

تشدید فشارها

فشارهای آمریکا علیه ونزوئلا تنها به استقرار نظامی و حمله به قایق‌های ماهیگیری ونزوئلا محدود نمانده است. هفته گذشته «نیویورک‌تایمز» گزارش داد که رئیس‌جمهور آمریکا به سیا، سازمان اطلاعات و امنیت کشورش اجازه داده است تا عملیات مخفیانه‌ای در داخل ونزوئلا انجام دهد. به دنبال این مجوز بود که رسانه‌ها از انفجاری بزرگ در مهم‌ترین تاسیسات نفتی ونزوئلا خبر دادند. ترامپ پنجشنبه گذشته نیز اظهار داشت که واشنگتن خیلی زود مبارزه با قاچاق موادمخدر را به صورت زمینی در ونزوئلا آغاز خواهد کرد، اما جزئیاتی در مورد عملیات نظامی احتمالی ارائه نکرد. شامگاه شنبه به وقت ایران نیز ترامپ در گام جدیدی طی پیامی در شبکه اجتماعی «تروث‌سوشال» اعلام کرد که حریم هوائی ونزوئلا و مناطق پیرامون آن باید به طور کامل بسته تلقی شود. کاخ‌سفید تاکنون از پاسخ به سؤالات رسانه‌ها درخصوص اظهارات رئیس‌جمهوری آمریکا علیه ونزوئلا و پیام‌های او در رسانه‌های اجتماعی خودداری کرده است. به نوشته الجزیره مشخص نیست که دونالد ترامپ در حال اعلام یک سیاست جدید است یا صرفاً به دنبال افزایش فشار بر نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا برای کناره‌گیری او از قدرت. خبرگزاری رویترز نیز مدعی شد که مسئولان آمریکایی نسبت به این اقدام ترامپ در قبال ونزوئلا غافلگیر شدند. چراکه هیچ اطلاعی از عملیات نظامی این کشور علیه ونزوئلا و لزوم بسته شدن حریم هوائی این کشور نداشتند.

تهدید به زور

رسانه‌های آمریکایی طی روزهای اخیر همچنین از تماس تلفنی ترامپ با مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا خبر داده بودند. دیروز جزئیات بیشتری از این تماس تلفنی منتشر شد. روزنامه وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی مدعی شد که ترامپ در یک تماس تلفنی در ۲۲ نوامبر (شنبه 1 آذر) اولتیماتوم سختی به مادورو داده و به او گفته است که «می‌تواند راه آسان یا راه سخت را انتخاب کند» و به او پیشنهاد داده است که استعفا داده به یک پایتخت دوست منتقل شود، در غیر این صورت با اقدام مستقیم نظامی آمریکا رو‌به‌رو خواهد شد. به نظر می‌رسد که مادورو پیشنهاد ترامپ را برای استعفا یا پناهندگی به کشور ثالث نپذیرفته است چراکه طی روزهای اخیر و پس از آن تماس، فشارها به ونزوئلا تشدید شده است. براساس گزارش وال‌استریت هشدار ترامپ همزمان با یک اعلامیه عمومی تند مبنی بر اینکه حریم هوائی ونزوئلا باید «به طور کامل بسته» تلقی شود، مطرح شد. اگرچه او هیچ اختیار قانونی برای بستن حریم هوائی یک کشور مستقل دیگر ندارد، اما این پیام که خطاب به خطوط هوایی، خلبانان، فروشندگان موادمخدر و قاچاقچیان بود، صنعت هوانوردی را شوکه کرد. چندین شرکت هواپیمایی پس از این توصیه، به سرعت پروازهای خود به کاراکاس را به حالت تعلیق درآوردند. ونزوئلا این اظهارات را به عنوان «تهدید استعماری» و «تجاوز غیرقانونی و غیرقابل توجیه» محکوم کرد. با این وجود برخی گزارش‌ها حاکی است علی‌رغم اعلام ترامپ مبنی بر بسته بودن حریم هوائی ونزوئلا شرکت‌های هواپیمایی همچنان به مقاصد مختلف پرواز می‌کنند. به گزارش ایسنا پروازهای داخلی نیز طبق

برنامه ادامه دارند و تغییری در زمان‌بندی آن‌ها رخ نداده است.

شرافتمان را نمی‌گذاریم لکه‌دار شود

دولت ونزوئلا تاکنون در مقابل شدیدترین فشارهای ترامپ به این کشور مقاومت کرده است، بسیج میلیون‌ها شبه‌نظامی، آماده‌باش سراسری و استقرار گسترده نیروها در سواحل ونزوئلا تنها بخشی از اقدامات ونزوئلا برای مقابله با جنگ‌افروزی ترامپ بوده است. وزیر دفاع ونزوئلا نیز دیروز در واکنش به اظهارات ترامپ درباره بسته شدن آسمان ونزوئلا به آمریکا هشدار داد که کاراکاس به هر قیمتی از حاکمیت کشورش دفاع خواهد کرد.«ولادیمیر پادرینو لوپز» در در کانال تلگرامی خود نوشت: «این تهدید دولت آمریکا یک تجاوز غیرقانونی، خودسرانه و مخالف با حقوق بین‌الملل است که قصد دارد حاکمیت مطلق حریم هوائی ما را نقض کند». او تأکید کرد که هیچ قدرت خارجی حق مداخله، مسدودکردن یا شرط‌گذاری بر تصمیمات حاکمیتی ونزوئلا را ندارد. ولادیمیر پادرینو لوپز سپس از جامعه بین‌المللی خواست این «عمل خصمانه را که صلح کارائیب و آمریکای‌جنوبی را تهدید می‌کند»، محکوم کنند. وزیر دفاع ونزوئلا همچنین نوشت: «ونزوئلا با عزت و کرامت، بر پایه قانون و با تکیه بر نیرو و روحیه‌ ملت خود پاسخ خواهد داد». پادرینو لوپز تأکید کرد که مردم ونزوئلا بر پایه یک روحیه و اخلاق ملی، هرگز اجازه لکه‌دار شدن شرافتش را نمی‌دهد. او تأکید کرد: «ما از حاکمیت ملی‌مان به هر قیمت و هزینه‌ای دفاع خواهیم کرد». وزارت امورخارجه ونزوئلا نیز شامگاه شنبه با انتشار بیانیه‌ای پست دونالد ترامپ را در شبکه اجتماعی «تروث‌سوشال» «تهدید صریح به استفاده از زور» و «نقض فاحش حقوق بین‌الملل» توصیف کرد.