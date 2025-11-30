فارسی | العربي | English
۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۱
رژیم صهیونیستی لبنان را به «حملات گسترده» تهدید کرد

شبکه اسرائیلی «کان» گزارش داد که تل‌آویو دولت لبنان را تهدید کرده است اگر علیه حزب‌الله اقدامی نکند، حملات خود را گسترش خواهد داد.
شبکه «13» رژیم اسرائیل در گزارشی اعلام کرده است: «طرحی که ارتش اسرائیل به رهبری سیاسی در تل‌آویو ارائه کرده است، حدود یک ماه قبل از مهلت تعیین‌شده توسط ترامپ برای خلع سلاح حزب‌الله ارائه شده و شامل گزینه‌هایی برای تشدید حملات در داخل لبنان در صورت عدم پیشرفت در اجرای خلع سلاح این حزب است.» شبکه صهیونیستی «کان» نیز گزارش داد که تل‌آویو دولت لبنان را تهدید کرده است اگر علیه حزب‌الله اقدامی نکند، حملات خود را گسترش خواهد داد. به گزارش ایسنا، این شبکه اشاره کرد که این پیام در روزهای اخیر از طریق دولت آمریکا به دولت لبنان منتقل شده است. این رسانه عبری افزود که در این پیام به دولت لبنان تأکید شده است که اسرائیل به دلیل فشار آمریکا به مناطقی که قبلاً هدف قرار نداده بود، حمله خواهد کرد.

