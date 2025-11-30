معاون بین‌الملل و حقوقی وزارت امور خارجه گفت: عدم‌صدور ویزا یک کار غیرقانونی است و فدراسیون فوتبال هم درخصوص تحریم مراسم قرعه‌کشی تصمیم درستی گرفته است.

کاظم غریب‌آبادی در واکنش به عدم‌صدور ویزا برای نمایندگان ایران برای حضور در قرعه‌کشی جام جهانی 2026 اظهار داشت: من در این زمینه پیگیری نداشتم و باید از مسئولان ذی‌ربط بپرسید. طبیعتاً عدم‌صدور ویزا یک کار غیرقانونی است و کشورهایی که میزبان مسابقات هستند مسئولیتی دارند و باید آن را ایفا کنند و زمینه‌ای را برای حضور همه تیم‌ها فراهم کنند، طبیعتاً ایران هم اعتراض لازم خودش را انجام داده است و فکر می‌کنم در فدراسیون هم درخصوص تحریم قرعه‌کشی تصمیم درستی هم گرفته شده است، وقتی به یک نفر ویزا می‌دهند آن فرد می‌تواند تصمیم بگیرد که شرکت کند یا نکند.

به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: طبیعتاً ما اعتراض‌مان را دنبال می‌کنیم تا شرایط برای حضور ورزشکاران ایرانی در مسابقات مختلف فراهم شود. کشورها نباید از میزبانی خود سوءاستفاده کنند و یک حرکت ناشایست است که با ندادن ویزا به برخی از کشورها از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند که یک کار نادرست است، البته این شرایط نباید در انگیزه ورزشکاران ما تأثیری بگذارد، طبیعتاً رویدادهای ورزشی بسیاری در سطح جهان برگزار می‌شود و ان‌شاءالله نمایندگان ما بتوانند افتخارات زیادی برای کشور ما به دست بیاورند.