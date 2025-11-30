اسکورت کشتیهای ایرانی در همه نقاط جهان انجام میشود
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: در گذشته اسکورتها شاید فقط شامل آبهای نزدیک ایران بود اما امروز اسکورت کشتیهای ایرانی در گوشه گوشه جهان توسط نیروی دریایی ارتش انجام میشود.
امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ در بیست و چهارمین دوره تئوری معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی که در دانشگاه هوائی شهید ستاری برگزار شد، با اشاره به اهمیت جزایر سهگانه برای ایران اسلامی، اظهار داشت: نهم آذر، روز ملی جزایر سهگانه است که خود یادآور دلاورمردیهای رزمندگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
فرمانده نیروی دریایی ارتش به مسئله اقتصاد دریا و نقش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این حوزه اشاره و تاکید کرد: ماموریت اسکورت کشتیها به صورت مستمر و در دل دریا و با قدرت انجام میشود؛ در گذشته اسکورتها شاید فقط شامل آبهای نزدیک ایران بود اما امروز اسکورت کشتیهای ایرانی در گوشه گوشه جهان توسط نیروی دریایی ارتش انجام میشود.
امیر دریادار ایرانی همچنین به ابعاد نرم و سخت قدرت دریایی ایران و حضور ناوگروههای ایرانی در آبهای دوردست پرداخت و تصریح کرد: دو ناوگروه ما امروز در دو رزمایش و تمرین دریایی در شرق دور و دیگری در آبهای قاره آفریقا حضور دارند. وقتی ناوگروه ما در برزیل پهلو گرفت و سپس آنجا را ترک کرد، برزیلیها گفتند که ما تاکنون چنین سربازانی ندیده بودیم؛ کارکنان ما در سفرهای خارجی هم شئونات اخلاقی را رعایت میکنند و این موضوع جای تحسین دارد.
به گزارش ایرنا از ارتش، وی همچنین درباره تجهیزات جدید نیروی دریایی نیز بیان داشت: ما پایگاه شناوری «خوزستان» را هم خواهیم ساخت که در حقیقت خواهر پایگاه شناوری «کردستان» است و پس از بهرهبرداری از این ناو، میتوانیم سفرهای دریایی را به صورت گستردهتر انجام دهیم. همه کشورها میتوانند از منافع دریا استفاده کنند و ما هم با اقتداری که داریم، از منافع دریایی به نفع منافع ملی خود استفاده کرده و خواهیم کرد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه به جنگ ۱۲ روزه تحمیلی
رژیم صهیونیستی پرداخت و تصریح کرد: ما در جنگ ۱۲ روزه وقتی موشکهای سطح به سطح دریاپایه تا برد یک هزار کیلومتر را مستقر کردیم، دشمن به فاصله ۱۴۰۰ کیلومتری ما عقب نشست و این اهمیت اقتدار در دریا را نشان میدهد.