فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره) با آرمان‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

به منظور گرامیداشت هفتم آذرماه، روز نیروی دریایی، آیین تجدید میثاق فرماندهان نیروی دریایی ارتش با آرمان‌های امام راحل و شهدا، با حضور امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، حجت‌الاسلام سعید نصیرالاسلامی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعی از فرماندهان و کارکنان این نیرو، در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی برگزار شد.

به گزارش مهر، فرمانده نیروی دریایی ارتش و مسئولان این نیرو با نثار

تاج گل و قرائت فاتحه ضمن ادای احترام به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق کردند.

امیر دریادار ایرانی و هیئت همراه همچنین با حضور بر مزار بانو خدیجه ثقفی همسر مکرمه امام خمینی(ره) با قرائت فاتحه از فداکاری و خدمات ایشان به انقلاب اسلامی نیز تجلیل کردند.

در ادامه این مراسم، فرماندهان نیروی دریایی ارتش با حضور در قطعه شهدا، با قرائت فاتحه و ادای احترام، با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.