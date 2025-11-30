فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۴
سرویس کیهان » اخبار
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ:

طرح برخورد با تخلفات خودرویی ساکن در تهران کلید خورد

با آغاز طرح ویژه پلیس پایتخت، با توقف‌های دوبله، پارک در پیاده‌روها، توقف در محل ایستادن ممنوع، ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی و سد معبر با جدیت برخورد می‌شود.
به گزارش پلیس راهور پایتخت، سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور در این‌باره اظهار داشت: این طرح با محوریت یگان ضربت عملیات ویژه، برخورد قاطع با تخلفات ساکن را در دستورکار قرار داده و از این پس با توقف‌های دوبله، پارک در پیاده‌روها، توقف در محل ایستادن ممنوع، توقف در ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی و سد معبر با جدیت برخورد می‌شود.
موسوی‌پور اعلام کرد: طرح ویژه برخورد با تخلفات ساکن از روز یکشنبه در تهران آغاز شده و یگان ضربت پلیس راهور با پشتیبانی عملیات ویژه، مأموریت دارد تا با متخلفان برخورد کند.
وی افزود: با استناد به ماده ۱۶۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و جدول جرائم رانندگی، تخلفاتی چون پارک خودرو در پیاده‌رو، توقف دوبله در معابر، توقف در محل ایستادن ممنوع، پارک در محدوده‌های ممنوعه و توقف‌های منجر به سد معبر، توقف در ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی ممنوع است و از جمله مواردی هستند که در این طرح به‌طور ویژه رصد و با آنها برخورد خواهد شد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: این اقدام در راستای حفظ حقوق شهروندان، روان‌سازی ترافیک و ارتقای انضباط شهری صورت می‌گیرد و هیچ‌گونه چشم‌پوشی در برابر متخلفان وجود نخواهد داشت.
موسوی‌پور یادآور شد: رانندگان توجه داشته باشند که توقف‌های غیرمجاز نه‌تنها موجب اخلال در عبور و مرور و ایجاد نارضایتی عمومی می‌شود، بلکه می‌تواند جان عابران و دیگر رانندگان را به خطر بیندازد. رعایت قوانین توقف و پارک، نشانه احترام به حقوق شهروندی و مسئولیت اجتماعی است.

