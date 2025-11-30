فرمانده انتظامي استان مازندران از بازداشت سه متهم با بيش از يک‌هزار ميليارد ريال کلاهبرداري با ارسال پيامک‌هاي جعلي حاوي لينک‌هاي آلوده در عمليات هوشمندانه پليس فتا خبر داد.

به گزارش خبرگزاري پليس، سردار حسن مفخمي شهرستاني اظهار داشت: در پي مراجعه تعدادي از شهروندان به پليس فتاي فرماندهي انتظامي شهرستان بابلسر، مبني بر کلاهبرداري اينترنتي از آنان با شيوه و شگرد فيشينک پس از دريافت پيامک‌هاي جعلي حاوي لينک‌هاي آلوده، موضوع به صورت ويژه در دستورکار کارآگاهان پليس فتاي استان قرار گرفت.

مفخمي شهرستاني افزود: ماموران با انجام اقدامات فني و اطلاعاتي و استفاده از شگرد‌هاي خاص پليسي، رد باند کلاهبرداري حرفه‌اي را در خارج از استان و يکي از استان‌هاي جنوبي کشور، شناسايي کردند.

وی با بيان اينکه کارآگاهان پليس فتا در ادامه تحقيقات با اشراف اطلاعاتي، مخفيگاه متهمان را شناسايي کردند، ادامه داد: با هماهنگي و اخذ نيابت قضائي، ماموران پليس فتاي استان و شهرستان بابلسر در عملياتي هوشمندانه و مشترک، سه متهم اصلي اين پرونده را در يکي از شهرهاي جنوبي کشور، شناسايي و دستگير کردند.

فرمانده انتظامي استان مازندران گفت: در بازجويي‌هاي فني از متهمان و انجام تحقيقات تکميلي، مشخص شد، متهمان با ارسال 24هزار پيامک جعلي حاوي لينک‌هاي آلوده براي شهروندان در قالب ثبت شکوائيه و هدايت آنان به صفحات جعلي به اطلاعات حساب بانکي افراد دسترسي پيدا کرده و بيش از 100ميليارد تومان از حساب مالباختگان به صورت غيرقانوني برداشت کردند.

مفخمي شهرستاني با اشاره به شناسايي هزار و 500 شاکي در اين پرونده کلاهبرداري اينترنتي، افزود: تحقيقات پليس فتا براي شناسايي ديگر مالباختگان کماکان ادامه دارد.

وی با هشدار به شهروندان از آنان درخواست کرد: از کليک و يا بازکردن پيامک‌هاي جعلي حاوي لينک‌هاي آلوده و مشکوک که از طريق شبکه‌هاي اجتماعي و يا ايميل به گوشي تلفن همراه و سيستم‌هاي رايانه‌اي آنان ارسال مي‌شود، جداً خودداري و در صورت بروز هرگونه مشکل در اين ارتباط سريعاً با شماره 096380 مرکز فوريت‌هاي پليس فتا تماس حاصل کنند.