رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، از استقرار تدریجی جو پایدار در کلانشهرها خبر داد و اعلام کرد از دوشنبه با ورود سامانه بارشی جدید بارش برف و باران در نقاط مختلف کشور پیش‌بینی می‌شود.

صادق ضیائیان درباره وضعیت جوی دوشنبه به ایسنا گفت: با ورود سامانه بارشی به شمال‌غرب کشور در مناطقی از آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، برخی نقاط استان‌های کردستان، کرمانشاه، همدان و مرکزی، در دامنه‌های جنوبی البرز شامل زنجان، قزوین، البرز و تهران، ابرناکی، رگبار پراکنده و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد.

به گفته ضیائیان، افزایش سرعت باد در این روز باعث کاهش غلظت آلاینده‌ها در شمال‌غرب و غرب و از اواخر وقت در شهرهای قزوین، البرز، تهران و اصفهان می‌شود. همچنین سه‌شنبه در ارتفاعات زاگرس مرکزی واقع در جنوب‌غرب و غرب کشور و غرب اصفهان همچنین در شمال آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی و اردبیل افزایش ابر، وزش باد، رگبار، رعدوبرق و بارش برف پیش‌بینی شده است. بعدازظهر سه‌شنبه با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل خزر در گیلان و شرق اردبیل، ابرناکی، کاهش دما، وزش باد و آغاز بارش رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: چهارشنبه در شرق اردبیل، گیلان، مازندران، مناطقی از گلستان و خراسان‌شمالی رگبار و رعدوبرق، وزش باد و کاهش نسبی دما مشاهده می‌شود. در ارتفاعات البرز نیز بارش باران و برف رخ خواهد داد. همچنین در مناطقی از شرق لرستان، ارتفاعات شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، شمال فارس، اصفهان، یزد، خراسان‌جنوبی و خراسان‌رضوی ابرناکی، وزش باد و رگبار پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود. رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره پایان فعالیت این سامانه گفت: پنجشنبه بارندگی در سواحل شمالی ادامه دارد و در خراسان‌شمالی، خراسان‌رضوی و ارتفاعات خراسان‌جنوبی نیز ابرناکی، رگبار پراکنده و وزش باد رخ می‌دهد. این موج بارشی اوایل شب پنجشنبه از شمال‌شرق کشور خارج خواهد شد.