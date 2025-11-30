سرویس اقتصادی-

روند صعودی قیمت دلار، طلا و سکه در روزهای اخیر متأثر از عوامل مختلفی است که در این بین، سوءاستفاده دلالان و دارندگان بزرگ ارز از افزایش تقاضاهای تجار در پایان سال میلادی و انتظارات تورمی بیشترین تأثیر را دارد.

به گزارش خبرنگار ما، اگر چه قیمت جهانی طلا افزایش یافته اما آن‌قدر شدید نبوده که بر بازار طلای ایران، تاثیر آنچنانی داشته باشد.

کارشناسان معتقدند افزایش قیمت دلار، طلا و سکه، عمدتا ناشی از سوءاستفاده دلالان و دارندگان بزرگ ارز از افزایش تقاضاهای تجار برای تسویه حساب‌های تجاری در پایان سال میلادی است. باید توجه داشت که افزایش قیمت ارز، همواره موجب گرانی طلا و سکه می‌شود.

این دلالان که ابزارهای رسانه‌ای گسترده‌ای دارند، با دامن زدن به اخبار منفی اقتصادی و سیاسی و همچنین شایعه‌سازی درباره برخی موضوعات داخلی و خارجی، سطح التهاب را بالا نگه می‌دارند و برای افزایش قیمت‌ها، بهانه‌تراشی می‌کنند.

این در حالی است که گزارش‌های متعددی از بازنگشتن 95 میلیارد دلار، ارز صادرات از سال 1397 تاکنون به چرخه رسمی اقتصاد کشور منتشر شده است. دارندگان این ارزها یا دلالان بزرگ، می‌توانند بازار را به‌هم بریزند؛ مخصوصاً در ایام پایانی سال.

آذرماه هرسال، تقاضای تجار برای ارز افزایش می‌یابد تا صرف تسویه تجاری پایان سال میلادی شود. بنابراین، قیمت ارز بالا می‌رود و پس از آن باید بازار فروکش کند اما نکته اینجاست که سوءاستفاده اشخاص و شرکت‌هایی که ارز صادرات خود را احتکار می‌کنند یا دلالان بزرگ، موجب جهش‌های قیمتی در بازار ارز می‌شود. قیمت‌هایی که دیگر به نرخ‌های سابق بازنمی‌گردد.

صراف‌ها گفتند که از ابتدای آذرماه، حجم تقاضا برای حواله و اسکناس بالا رفته است؛ اتفاقی که دلایل آن؛ تسویه‌حساب‌های تجاری پایان پاییز، سفارش‌های کالای زمستانی، افزایش سفرها و تلاش واردکنندگان برای بستن پرونده‌هایشان پیش از پایان سال میلادی است. دلال‌ها نیز روی این موج افزایش تقاضا سوار شده و قیمت‌ها را بیش از آنچه که هست، داغ می‌کنند.

افزایش انتظارات تورمی

البته در هفته‌های گذشته چند خبر اقتصادی، به‌خصوص بحث‌های مربوط به کسری بودجه سال آینده، گزارش‌هایی درباره وضعیت ترازنامه بانک‌ها و اعلام قیمت بنزین سوم، فضا را به سمت افزایش انتظارات تورمی برد.

حتی اگر سهم بنزین سوم در مصرف بسیار محدود باشد، پیام روانی‌اش به بازار مهم است. معامله‌گران این پیام را چنین ترجمه می‌کنند که هزینه‌های آتی روندی افزایشی دارد و برای همین، معمولاً قبل از اینکه تورم خودش را در آمار نشان دهد، به سمت دارایی‌های امن‌تر مثل دلار و طلا حرکت می‌کنند.

افزایش تأمین ارز

از سوی بانک مرکزی

موضوع عرضه ارز یکی از بخش‌هایی است که معمولاً بازار نسبت به آن حساسیت زیادی نشان می‌دهد و به همین دلیل باید با دقت درباره‌اش صحبت کرد. در حال حاضر هیچ نشانه رسمی یا قطعی از کاهش عرضه توسط بانک مرکزی وجود ندارد. تازه‌ترین اطلاعات، بیانگر آن است که از دیروز بازارساز، مداخله در بازار دلار و درهم را افزایش داده است.

البته رفتار بازار سکه در این روزها کاملاً شبیه دوره‌های جهش قبلی است. معامله‌گران سکه همیشه یک گام جلوتر حرکت می‌کنند و قیمت را براساس آینده دلار قیمت‌گذاری می‌کنند. همین پیش‌دستی باعث می‌شود حباب سکه بزرگ‌تر شود و دوباره اثری روانی به بازار ارز بگذارد؛ یک چرخه متقابل که در روزهای پرالتهاب سرعت بیشتری پیدا می‌کند و باز دلالان و محتکران بزرگ و با نفوذ سکه در آن می‌دمند.

البته برخی فعالان بازار گفتند که همزمان با جهش اونس جهانی طلا، تقاضا برای خرید طلا و سکه افزایش یافته و آن را دلیل افزایش قیمت می‌دانند. با این‌حال، قیمت جهانی طلا افزایش یافته اما آن‌قدر شدید نبوده که بر بازار طلای ایران، تاثیر آنچنانی داشته باشد.

بانک مرکزی در دوره‌های قبل، از ابزار حراج و پیش فروش سکه برای مدیریت انتظارات در بازار سکه استفاده می‌کرد. این سیاست با تخلیه تقاضاهای روانی که بیشتر حجم تقاضاهای بازار را تشکیل می‌دهد؛ موجب جمع‌آوری نقدینگی‌های سرگردان هم می‌شود. البته طبق اعلام بانک مرکزی، حراج سکه چهارشنبه هفته جاری و پیش فروش سکه در هفته پایانی آذرماه برگزار می‌شود.

اگر چه کارشناسان و فعالان بازار، دلایل کوچک و بزرگ بسیاری را برای افزایش قیمت ارز و سکه و طلا مطرح می‌کنند اما دو عامل سوءاستفاده از شرایط پایان سال میلادی و انتظارات تورمی ناشی از تعیین نرخ سوم برای بنزین، عوامل اصلی است.

روز گذشته قیمت دلار آزاد در بازار تهران،

116 هزار و 900 تومان اعلام شد که البته با توجه به رسیدن به سقف قبلی، خریداران از معامله پا پس کشیدند. دیروز همچنین تتر 117 هزار و 400 تومان، سکه تمام بهار آزادی

122 میلیون و 900 هزار تومان و هر گرم طلای

18 عیار 11 میلیون و 894 هزار تومان قیمت خورده بود.