کد خبر: ۳۲۳۳۲۴
تاریخ انتشار : ۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

مستندهای بخش آوینی «سینماحقیقت» معرفی شدند

۲۴ مستند برای دریافت جایزه شهید آوینی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» رقابت می‌کنند.
تجربی و پویانمایی، ۲۴ مستند ایرانی در بخش جایزه شهید آوینی نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» روی پرده می‌روند. این مستندها به شرح زیر معرفی شدند: «آب‌راه کوچکی در میان هور» / «فرشته‌ها نمی‌میرند»/ «آشیان» / «محاکمه آزادی» / «اینجا و جایی دیگر» / «پوتین‌های زنانه» / «خیال آمدن تو» / «ماجرای نیمه شب» / «عبای سوخته» / «آن شنبه سیاه»/ «من تروریست نیستم» / «موتورسواران» / «عمق میدان» / «همه چیز برای همیشه» / «سایه‌های جنگ» / «هویدا، یک پرتره صوتی» / «اشغال جزایر»/ «رویای صادقه» / «در معرکه» / «ایستاده در کنار تایمز» / «برای ابراهیم، مردی با دوربین فیلمبرداری» / «خاک‌های زخمی» / «نبض در خط مقدم»/ «مثل هیچ‌کس». 
نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذر در پردیس ملت برگزار می‌شود.

