فراخوان نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت منتشر شد
فراخوان نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت با شعار سمت درست تاریخ، گفتمان مقاومت و آزادی قدس شریف توسط دبیرخانه دائمی این جشنواره منتشر شد.
به گزارش کمیته روابط عمومی نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت، فراخوان این رویداد فرهنگی هنری بینالمللی، در دو بخش اصلی و جنبی منتشر و در دسترس علاقهمندان قرار گرفت.
بخش اصلی این جشنواره در قالبهای فیلم سینمایی، فیلم کوتاه، مستند، پویانمایی، فیلمنامه و بخش نقد و پژوهش علوم انسانی و سینمای مقاومت و بخش جنبی این جشنواره نیز در قالبهای هوش مصنوعی و اقلام و مواد تبلیغی برگزار میشود.
علاقهمندان جهت شرکت در این جشنواره میتوانند با تکمیل فرم ثبتنام اثر، از ۸ آذر ماه تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴(ویژه آثار مستند، فیلم کوتاه، پویانمایی، فیلمنامه، هوش مصنوعی، اقلام و مواد تبلیغی، تحقیق، پژوهش، نقد، پایاننامه و کتاب) و تا ۲۰ اسفند ماه۱۴۰۴(ویژه فیلمهای سینمایی)، آثار خود را به دبیرخانه دائمی جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت ارسال نمایند.
لازم به ذکر است پذیرش آثار ارسالی صرفاً از طریق تارنمای رسمی جشنواره به نشانی www.resistanceiff.com امکانپذیر است و دبیرخانه جشنواره به صورت کاملاً برخط آماده پذیرش آثار سینماگران، هنرمندان و فعالان عرصه سینمای مقاومت میباشد.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت به همت انجمن انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح و با دبیری دکتر جلال غفاری قدیر، از ۲۷ اردیبهشت ماه تا دوم خرداد سال ۱۴۰۵ در تهران و سایر استانهای کشور برگزار خواهد شد و آیین تجلیل و تقدیر از برگزیدگان این جشنواره نیز سوم خرداد ماه ۱۴۰۵ همزمان با روز مقاومت ایثار و پیروزی برگزار خواهد شد.