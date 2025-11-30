بقایی بسته خواندن حریم هوائی ونزوئلا توسط ترامپ را محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام ترامپ در اعلام بسته شدن حریم هوائی ونزوئلا را محکوم کرد و آن را اقدامی خودسرانه و تهدیدی بیسابقه علیه ایمنی و امنیت هوانوردی بینالمللی خواند.
اقدام خودسرانه دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در اعلام بسته شدن حریم هوائی ونزوئلا با واکنش ایران همراه بود.
در همین ارتباط اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه شامگاه شنبه هشتم آذرماه اقدام دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در اعلام بسته شدن حریم هوائی ونزوئلا را بهعنوان نقض فاحش هنجارها و قواعد بنیادین حقوق بینالملل از جمله قواعد ناظر بر حملونقل هوائی بینالمللی خواند و آن را محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه این اقدام آمریکا را که در ادامه اقدامات تحریکآمیز و غیرقانونی این کشور علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا صورت میگیرد، اقدامی خودسرانه و تهدیدی بیسابقه علیه ایمنی و امنیت هوانوردی بینالمللی توصیف کرد.
بقایی همچنین نسبت به پیامدهای خطرناک این اقدام بر حاکمیت قانون، صلح و امنیت بینالمللی هشدار داد.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا امروز و همزمان با حضور نیروها و تجهیزات نظامی این کشور در اطراف ونزوئلا، در پستی در شبکههای اجتماعی نوشت: «به اطلاع همه شرکتهای هواپیمایی، خلبانان، قاچاقچیان مواد مخدر و شبکههای قاچاق انسان میرسد که از این پس کل حریم هوائی ونزوئلا و مناطق اطراف آن کاملا بسته خواهد بود.»
این تحرکات نظامی و اقدامات دولت آمریکا در قبال ونزوئلا با واکنش نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا همراه بوده و او در اظهاراتی گفته که آمریکا در حال انجام بازی خطرناکی در منطقه کارائیب است.
وزارت خارجه ونزوئلا هم به این پیام ترامپ واکنش نشان داد و در بیانیهای آن را محکوم و خلاف حقوق بینالملل خواند.
در بیانیه وزارت خارجه ونزوئلا عنوان شده است: هیچ نهادی خارج از ونزوئلا اجازه دخالت یا ایجاد مانع در استفاده از حریم هوائی ونزوئلا را ندارد.
جمهوری اسلامی ایران پیش از این مداخلات و تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب و نزوئلا را محکوم کرده بود.
به گزارش فارس، در هفتهای که گذشت (سهشنبه چهارم آذرماه) نیز سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ایوان خیل پینتو وزیر خارجه جمهوری بولیواری ونزوئلا تلفنی گفتوگو کرد.
طرفین در آن گفتوگو در مورد آخرین وضعیت در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین تبادلنظر کردند. وزیر امور خارجه ایران با محکوم کردن رویکرد قلدرمآبانه آمریکا در قبال ونزوئلا و دیگر کشورهای مستقل در حال توسعه در نیمکره غربی، تهدید به استفاده از زور علیه این کشور را مصداق روشن نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد و قواعد آمره حقوق بینالملل خواند و مسئولیت جمعی جامعه جهانی را برای صیانت از اصول و اهداف ملل متحد در برابر یکجانبهگرایی ستیزهجویانه آمریکا خاطرنشان کرد.