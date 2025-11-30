بیارزش بودن بتها و غیر خدا برای پرستش(در پرتو وحی)
«(ای محمد! از این مشرکین بتپرست سوال کن و) بگو! پروردگار و مدیر آسمانها و زمین چه کسی است؟ (در جواب آنها) بگو! الله؛ (سپس به آنها) بگو! آیا غیر خدا(از بتها) را ولی و تکیهگاه و معبود خود قرار دادهاید؟! با اینکه این بتها حتی نسبت به خودشان مالک سود و زیانی نیستند؟! بگو!(من از شما یک سوال آسان میپرسم و جواب دهید) آیا نابینا و بینا یکسان است؟ (مسلما چنین نیست. پس چرا بتها را با خدا شریک میدانید و میپرستید) آیا تاریکیها با نور یکسانند؟(حتما اینطور نیست، پس چرا بتها را که از سنگ و ماده هستند با خدا که نور محض است مقایسه میکنید؟) آیا آنها شریکهایی برای خدا قرار دادند؟ (به چه دلیلی؟ آیا بتها چیزی را خلق کردهاند؟) که بین خلق خدا و خلق بتها اشتباه بیفتد و مشرکان را نیز به اشتباه بیندازد؟ (خودشان هم اعتراف میکنند که بتهایشان هیچ چیز را خلق نکرده است. پس ای محمد! به آنها بگو!): «خالق همه چیز تنها خداست و او است یگانه(خدای هستی) و چیره و (مسلط بر همه موجودات)».
رعد- 16