برگزاری لیگ کشتی آزاد با هیجان جهانی قهرمان لیگ کشتی فرنگی پنجشنبه معرفی میشود
سرویس ورزشی-
مرحله نهائی لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور روز پنجشنبه ۱۳ آذرماه در سالن شهدای هفتم تیر
تهران برگزار میشود.
پس از دو دور رفت و برگشت نفسگیر لیگ کشتی فرنگی، تیمهای صعودکننده معرفی شدند و فینال این مسابقات پنجشنبه جاری برگزار خواهد شد.در گروه A تیمهای استقلال قم، رعد پدافند ارتش و مقاومت البرز به ترتیب در ردههای اول تا سوم ایستادند.در گروه B نیز نفت و گاز زاگرس جنوبی، دانشگاه آزاد اسلامی و سیناصنعت ایذه راهی مرحله بالاتر شدند.اکنون دو دوئل طلایی نیمهنهائی مشخص است؛ دو رقابت که میتواند مسیر قهرمانی را از همین حالا روشن کند:
* استقلال قم - دانشگاه آزاد اسلامی
* رعد پدافند ارتش - نفت و گاز زاگرس جنوبی
تیمها برای مرحله نهائی دست روی مهرههای نامدار گذاشتهاند و قصد دارند با ملیپوشان و ستارگان خود پا به میدان بگذارند.
برگزاری دیدارهای باقیمانده لیگ برتر کشتی آزاد
دو دیدار باقیمانده از مرحله مقدماتی لیگ برتر کشتی آزاد هم جمعه روز ۱۴ آذر در جویبار و بجنورد برگزار میشود و تکلیف آخرین جدولبندیها پیش از مرحله پایانی را مشخص میکند. در یکی از این دیدارها، تیم خیبر خرمآباد که موفق شده بود ستارگان پاس ساری را ۶ بر ۴ شکست دهد، جمعه آینده در بجنورد میهمان نامآوران خراسان شمالی خواهد بود. خیبر خرمآباد با این پیروزی بهعنوان صدرنشین گروه B به مرحله نیمهنهائی راه یافت و ستارگان پاس ساری نیز بهعنوان تیم دوم به دور بعد صعود کرد.
در گروه B نیز یک دیدار دیگر باقی مانده است؛ جمعه آینده استقلال جویبار در خانه میزبان تیم جوانان ستارگان ساری خواهد بود. تیمی که در روزهای پایانی تشکیل شد و نتوانست سهمیه صعود به مرحله بعدی را کسب کند. مرحله پایانی رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد نیز روز جمعه ۲۱ آذرماه و به احتمال زیاد در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار خواهد شد.
هیجان بالا در لیگ
لیگهای کشتی آزاد در فصل جاری متفاوت از دورههای پیش برگزار میشود. در این دوره هم ستارگان بزرگ از مرحله مقدماتی وارد گود شدند و هم سرمایهگذاری زیادی توسط باشگاههای لیگ برتری در رشته اول ایران انجام شده است.حضور باشگاه استقلال تهران و خیبر خرمآباد در کنار بانک شهر هیجان ویژه به لیگ ایران داده است. این هیجان را میتوان در دیدارهای رفت و برگشت لیگ کشتی آزاد در شهرهای جویبار و تنکابن دید جایی که رضا یزدانی با تیم بانک شهر در برابر کمیل قاسمی با تیم استقلال جویبار صفآرایی فراتر از یک لیگ کشوری داشتند. دیدار رفت این ۲ تیم با نتیجه ۵ بر ۵ و امتیاز بهتر به سود استقلال به پایان رسید اما شاگردان پلنگ جویبار در تنکابن موفق شدند با شکست ۷ بر سه استقلال انتقام شکست دور رفت این مسابقات را بگیرند.
هیجان خالص لیگ برتر کشتی در شهرهای جویبار و تنکابن در حالی به اوج رسید که ۲ تیم از ستارگان نامدار ایرانی و روسی بهره میبردند. البته تیم بانک شهر بدون کشتیگیر خارجی گام به رقابت گذاشت اما استقلال تهران از ۲ ستاره روسی خود بهره میبرد. هر چند که برخی باور دارند جنگ قهرمانی در دیدارهای مرحله نیمه نهائی و فینال به اوج خواهد رسید اما بیشتر کارشناسان این رشته باور دارند که تمام دیدارهای لیگ کشتی آزاد و حتی فرنگی میتواند فینال جذاب لقب گیرد. فینالهایی که میتواند از آن به عنوان آوردگاهی برای عرض اندام جوانان کشتی ایران یاد کرد جوانانی که در سال ۲۰۲۵ موفق شدند در ۲ رشته آزاد و فرنگی سکوی نخست جهان را فتح کنند.
حضور حسن یزدانی در تیم استقلال جویبار و احتمال استخدام ملیپوشان نامدار کشتی آزاد توسط این تیم و بانک شهر موجب شده تا هواداران کشتی منتظر روزهای بیادماندنی در لیگ برتر ایران باشند. با توجه به لیست اولیه تیمهای حاظر در کشتی آزاد هنوز ستارگانی مانند رحمان عموزاد خلیلی، امیرحسین زارع، کامران قاسمپور، امیرعلی آذرپیرا و امیرحسین زارع بدون تیم هستند و حضور این بزرگان در تیمهای مختلف میتواند تمام معادلات را به هم بزند. افزون بر ملیپوشان ایران، نامداران کشتی روسیه هر ساله برای تقابل با ستارگان ایران به لیگ خواهند آمد. لیگی که اکنون منبع درآمد برای ستارگان ایرانی این رشته است و میتواند بخشی از مشکلات مالی آنان را برطرف کند.