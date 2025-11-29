وزیر امور خارجه در گفت‌وگوی تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدگاه‌های ایران درخصوص موضوع هسته‌ای را تبیین کرد و طرفین بر اهمیت ادامه تماس‌ها و رایزنی‌ها بین ایران و طرف‌های اروپایی تأکید کردند.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه و کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عصر روز جمعه هفتم آذرماه در یک تماس تلفنی درباره روابط ایران و اتحادیه اروپا، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کردند.

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تداوم قانون‌شکنی‌ها و نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل به واسطه ادامه جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا به‌ویژه در فلسطین اشغالی و لبنان، بر مسئولیت جامعه جهانی برای پایان دادن به جنایات این رژیم تاکید کرد.

در این تماس تلفنی همچنین موضوع هسته‌ای ایران مورد بحث قرار گرفت و وزیر امور خارجه دیدگاه‌های ایران را در این خصوص بیان کرد.

طرفین بر اهمیت ادامه تماس‌ها و رایزنی‌ها بین ایران و طرف‌های اروپایی به منظور تبادل نظر راجع به اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کردند.

فیدان به ایران ‌می‌آید

هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در اولین سفر دوجانبه خود در دولت چهاردهم روز یکشنبه عازم ایران خواهد شد تا گفت‌وگوهایی را در زمینه‌های امنیتی، تجاری و مسائل منطقه‌ای با مسئولان ایرانی انجام دهد.

آنکارا اعلام کرده که سفر رئیس دستگاه دیپلماسی ترکیه بر تقویت همکاری‌های دوجانبه، افزایش روابط تجاری و همچنین مسائل مربوط به غزه متمرکز خواهد بود.

فیدان در سفر خود به ایران با وزیر امورخارجه، عباس عراقچی و برخی دیگر از مقامات ارشد ایران دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

شتاب‌بخشی به زیرساخت‌های تجارت مرزی و پیشبرد هدف مشترک دو کشور برای گسترش تجارت دوجانبه تا ۳۰ میلیارد دلار از جمله محورهای مهم این گفت‌وگوها عنوان شده است.

هاکان فیدان پیش‌تر برای مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرده بود و سفر جاری این وزیر ترکیه، اولین سفر دوجانبه وی به ایران به‌شمار می‌رود.

ثبات منطقه‌ای از جمله مهم‌ترین محورهای این سفر خواهد بود. آنکارا بر اهمیت گفت‌وگو با تهران در مورد غزه، سوریه، اقدامات اسرائیل در منطقه و حل و فصل مسالمت‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرده است.

این گفت‌وگوها همچنین شامل جنگ روسیه و اوکراین، تحولات قفقاز جنوبی و تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها میان پاکستان و افغانستان خواهد بود.