بشمار...!(گفت و شنود)
گفت: روزنامه گاردین در گزارشی از آمریکا نوشته است، مردم آمریکا با تورم، کاهش درآمد و احساس ناامنی شدید روبهرو هستند.
گفتم: پیش از این هم اعلام شده بود که بیش از ۴۰ میلیون آمریکایی از گرسنگی و سوءتغذیه رنج میبرند.
گفت: گاردین نوشته است تورم و کاهش درآمد باعث شده که مردم آمریکا جشن کریسمس امسال را با حذف برخی از سنتها انجام بدهند. برخی از رسانههای آمریکایی هم اعلام کردهاند که نگرانی از برپایی جنگ در آمریکای لاتین هم یکی دیگر از مشکلات کنونی مردم آمریکاست.
گفتم: به غربگرایانی بگو که حل همه مشکلات را در مذاکره و سازش با آمریکا آدرس میدهند!
گفت: یعنی از این همه شواهد و نمونهها و از جمله از سرنوشت زلنسکی پند نگرفتهاند که رفته بود از آمریکا کمک بگیرد ولی آمریکا خود او را
فروخت؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو الاغش را برای فروش به بازار مالفروشها برده بود. خسته بود و چرتش زد وقتی بیدار شد، دید الاغش دارد پول میشمارد!