«بیت جن»چگونه محاسبات صهیونیستها را در سوریه به هم ریخت؟
تشدید تنش در «بیت جنِ» سوریه و درگیریهای مستقیمِ گروههای مقاومت محلی سوری با نیروهای ارتش رژیم
اسرائیل نزدیک بود با اسارت جمعی از سربازان صهیونیست
به پایان برسد! حالا رسانههای عبری و عربی این جریان را نقطه عطفی میدانند که میتواند معادلات را به هم بریزد.
در پی سقوط دمشق در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر 1403)، رژیم اشغالگر اسرائیل با بهرهبرداری بیرحمانه از خلأ قدرت، اشغالگری خود در خاک سوریه را به سطحی بیسابقه گسترش داد؛ نیروهای صهیونیستی نهتنها بلافاصله پس از سقوط، بیش از ۴۶۰ کیلومتر مربع از مناطق جنوبغربی سوریه را اشغال کردند و به عمق ۲۰ کیلومتری دمشق نفوذ یافتند، بلکه تا ماه جاری، صدها حمله هوائی (بیش از ۵۰۰ مورد طبق گزارشهای سازمان حقوق بشری سوریه) و یورشهای زمینی را علیه روستاهایی چون قنیطره و درعا راه انداختند. این توسعهطلبی، که نقض آشکار توافق جداسازی نیروهای ۱۹۷۴ و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل مانند ۲۴۲ و ۴۹۷ است، با بهانههای ساختگی مانند «حفاظت از دروزیها» یا «جلوگیری از تهدیدات تروریستی» توجیه میشود، در حالی که هدف واقعی، ایجاد «منطقه حائلِ» دائمی و ضمیمهسازی جبلالشیخ و مناطق استراتژیک است، همانطور که «بنیامین نتانیاهو» آشکارا از «اسرائیل بزرگتر» سخن گفته است. این جنایات، که توسط ارتش اسرائیل با حمایت مالی و نظامی آمریکا پیش بُرده میشود، در برابر انفعال شرمآور و خیانتبار رژیم «ابومحمد الجولانی»- آن رهبر سابق شاخه القاعده در سوریه که حالا با وعدههای توخالی صلح و عادیسازی روابط تا پایان ۲۰۲۶، درهای سوریه را به روی صهیونیستها گشوده- به اوج رسیده است. این همدستیِ ضمنی سوریه را به قربانی بعدی «صلح تحمیلیِ» نتانیاهو مبدل ساخته است.
مروری بر ماجرای مقاومت مردمی در «بیت جن»
در ساعات اولیه بامداد روز جمعه شهرک «بیت جن» در جنوبغرب سوریه شاهد تشدید بیسابقه تنش از سوی رژیم آپارتاید اسرائیل بود که به دنبال آن و با ورود یک دستگاه خودروی گشتی ارتش رژیم برای اجرای عملیات بازداشت چند شهروند سوری، درگیری مستقیمی میان گروههای مقاومتِ بومی منطقه و نیروهای دشمن آغاز شد. رسانههای عبری در این رابطه مدعی شدند که در عملیات ۳ شهروند سوری بازداشت شدند. اشغالگران پس از بازداشت و هنگام عقبنشینی از شهرک، با اعضای گروه مقاومت منطقه درگیر شدند که به زخمی شدن چند تَن از سربازان اسرائیلی منجر شد که گفته میشود حال برخی از آنان وخیم است. طبق اطلاعاتی که روزنامه لبنانی «الاخبار» به دست آورده است، این درگیری نزدیک بود که به اسارت چند سرباز اسرائیلی پس از محاصره و منهدم شدن خودروی زرهی آنها منجر شود، اما در ادامه نیروهای اشغالگر حملات توپخانهای و هوائی خود را شدت بخشیده و ۲۰ منزل مسکونی را هدف قرار دادند. پس از آنکه خودروی نظامی دشمن از دست نیروهای مقاومت خارج شد، اشغالگران در اطراف شهرک در ارتفاعات الورد مستقر شدند و همزمان بالگردها و پهپادهای آنها در آسمان منطقه به پرواز درآمدند، در نتیجه این شرایط حرکت شهروندان در مسیر
منتهی به بیت جن و منطقه مورد هدف با مشکل مواجه شد.
صهیونیستهایی که سلاحها را گذاشتند و فرار کردند
رسانههای رژیم صهیونیستی از جمله شبکه «۱۲» تلویزیون این رژیم خبر داد که یک فروند بالگرد ارتش این رژیم که حامل سربازان زخمی شده در بیت جن بود، در بیمارستان شیبا فرود آمد، همچنین ارتش این رژیم به زخمی شدن ۶ تن از نیروهایش اعتراف و اعلام کرد که سه تن از آنها شرایط وخیمی دارند، با این حال گمانهزنیهایی درخصوص وجود تعداد بیشتری زخمی مطرح هستند. وبگاه عبری «والا» در این رابطه افشا کرد که با آغاز درگیریهای مسلحانه، سربازان ارتش رژیم از شهرک بیت جن فرار کرده و خودروی زرهی خود را آنجا رها کردند که این امر نیروی هوائی اسرائیل را مجبور کرد این خودرو را هدف قرار دهد. والا با اشاره به انتقادهای گسترده در فرماندهی جبهه شمالی ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل کافی نبودن آمادگیهای یگان این عملیات، اعلام کرد که آنها در کمین قرار گرفته و غافلگیر شدند.
شبکه «۱۳» تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز در رابطه با این عملیات اعلام کرد، شب گذشته در سوریه بار دیگر به ما چیزی را که نباید
فراموش کنیم، یادآور شد، حتی زمانی که آنها مشغول درگیری با یکدیگر هستند، به محض اینکه نیروهای ما برای خنثی کردن «تروریسم» وارد میشوند، هدف آتش آنها قرار میگیرند چراکه ما همواره هدف کسانی هستیم که در آنجا سلاح به دست دارند.
تحقیقات ارتش رژیم درباره درز اطلاعات
به گزارش «ایسنا»، وبگاه عبری والا نوشت ارتش رژیم صهیونیستی درباره احتمال افشای اطلاعات حساس از لشکر ۲۱۰ قبل از اجرای عملیات بازداشت در بیت جن در سوریه تحقیق میکند. سازمان رادیو و تلویزیون عبری گزارش داده بود هدف ارتش در عملیات بیت جن دستگیری دو برادری بود که قبلا مواد منفجره جاسازی کرده و در پرتاب موشک به اراضی اشغالی شرکت داشتند. به گزارش این وبگاه، تردیدهایی درباره افشای اطلاعات درخصوص عملیات و کشف آن از سوی طرفهای «متخاصم» در خاک سوریه ایجاد شده و ارتش رژیم صهیونیستی درباره این مسئله به تحقیقات میپردازد.
تغییر استراتژی سیاست امنیتی تلآویو
شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم اعلام کرد اسرائیل در حال بررسی
پاسخی علیه دولت سوریه است و در صورتی که مشخص
شود عناصری از نیروهای امنیتی سوریه در درگیری رخ داده مشارکت
داشتند، این پاسخ داده خواهد شد بعد از درگیری مسلحانه در سوریه رویکرد اسرائیل به سمت کاهش عملیاتهای بازداشت و تکیه بر ترور از هوا تغییر کرد و کمینها نیز دیگر
به شکل قبل نبود بلکه در پاسخ به یورشها انجام میشوند.
واکنشها
حملات رژیم آپارتاید موجی از محکومیتها را به دنبال داشته است؛ برای نمونه وزارت خارجه یمن با انتشار بیانیهای حملات رژیم صهیونیستی به فلسطین و سوریه را بهشدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که تجاوز صهیونیستی به سوریه، نقض آشکار حاکمیت، استقلال و تمامیت سوریه است. وزارت خارجه یمن تأکید کرد که از اهالی روستای «بیت جن» که با شجاعت در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی کرده و آن را مجبور به عقبنشینی و فرار کردند، قدردانی میکند. حتی عربستان نیز از کشورهای عضو دائم شورای امنیت درخواست کرد تا در برابر نقضهای مکرر این رژیم علیه سوریه اقدامی اتخاذ کنند. سفیر سوریه در سازمان ملل هم با تأکید بر اینکه حملات اخیر رژیم صهیونیستی نقض آشکار حاکمیت این کشور و تهدیدی برای امنیت بینالمللی است، گفت که چنین اقداماتی نباید از سوی جامعه جهانی نادیده گرفته شود. این یعنی باز هم خبری از یک موضع قاطع از طرف رژیم الجولانی در قبال رژیم اسرائیل نیست!