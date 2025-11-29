سربازان آمریکایی در دریای کارائیب به مجروحان ونزوئلایی تیر خلاص میزنند
رسانههای آمریکایی گزارش دادند نیروهای ارتش آمریکا پس از یک حمله موشکی به قایقی در دریای کارائیب به دستور وزیر جنگ این کشور به همه بازماندگان تیر خلاص زدهاند.
طی سه ماه گذشته ارتش آمریکا در دریای کارائیب در دستکم 21 حمله 84 شهروند اهل ونزوئلا را کشته است. بهانه ترامپ برای این کشتارها مقابله با ارسال موادمخدر از خاک ونزوئلا به آمریکاست، اما رسانههای آمریکایی بارها اعلام کردهاند که موادمخدر بهانه است و هدف سرنگونی مادورو به منظور تصاحب ذخایر نفتی عظیم ونزوئلا است. رسانههای آمریکایی در گزارشهای جداگانهای گوشهای از جنایت رخ داده در این حملات را به تصویر کشیدهاند. براساس گزارش واشنگتنپست و سیانان که به نقل از منابع آگاه منتشر شد، نیروهای آمریکایی پیش از یک حمله صورت گرفته دستوری از سوی «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا دریافت کرده بودند مبنی بر اینکه «تمام افراد باقیمانده در قایق کشته شوند». یکی از منابع به واشنگتنپست گفت: «دستور این بود که همه را بکشید.» براساس این گزارشها این حادثه
۲ سپتامبر(11 شهریور) و در نخستین حمله علنی از مجموعه عملیاتهایی رخ داد که آمریکا مدعی است علیه قایقهای حامل موادمخدر در آبهای بینالمللی در کارائیب
و اقیانوس آرامشرقی انجام میدهد. به گزارش واشنگتنپست، در این حمله، پس از شلیک اولیه، نیروهای آمریکایی ۲ بازمانده را دیدند که به قایق در حال سوختن چسبیده
بودند، اما بهجای نجات آنها، دوباره به سمتشان شلیک کردند. پس از این حادثه، پروتکلهای عملیاتی تغییر یافت و مقرر شد بازماندگان نجات داده شوند. سیانان نوشت
مشخص نیست هگست پیش از حمله دوم از وجود بازماندگان اطلاع داشته یا نه.
واکنش هگست
هگست روز جمعه در واکنش به گزارشها در شبکههای اجتماعی مدعی شد عملیات کنونی آمریکا در کارائیب «کاملاً قانونی» است و گزارشها را «اخبار جعلی» خواند، هرچند به حادثه ۲ سپتامبر(11 شهریور) اشاره نکرد. وزارت دادگستری آمریکا نیز از این عملیات دفاع و اعلام کرده که اقدامات ارتش «با قانون مخاصمات مسلحانه سازگار» است. دولت آمریکا نیز گفته است که این عملیات ادامه خواهد یافت. «ست مولتون» نماینده دموکرات کنگره و کهنهسرباز تفنگداران دریایی آمریکا این اقدام را غیرقانونی دانست و در واکنش به گزارش واشنگتنپست گفت: «این قتل بازماندگان بهوضوح غیرقانونی است. دیر یا زود آمریکاییها بابت این اقدام، چه بهعنوان جنایت جنگی و چه قتل عمد، محاکمه خواهند شد.»
تماس تلفنی ترامپ و مادورو
اما در حالی که فشارهای دولت ترامپ علیه ونزوئلا همچنان ادامه دارد و همین پنجشنبه گذشته رسانهها از قول ترامپ نوشتند که بهزودی عملیات زمینی هم در ونزوئلا شروع خواهد شد؛ روزنامه نیویورکتایمز دیروز در گزارشی به نقل از چند مقام آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، نوشت: دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا هفته گذشته در یک تماس تلفنی با نیکولاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا گفتوگو کرده است. به گزارش ایرنا، در گزارش نیویورکتایمز آمده است: دو منبع آگاه اعلام کردند که در جریان این گفتوگو درباره دیدار احتمالی میان ترامپ و مادورو هم رایزنی شده است اما در حال حاضر هیچ برنامهای برای چنین دیداری وجود ندارد. براساس گزارش نیویورکتایمز، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا هم در گفتوگوی تلفنی میان رؤسای جمهور آمریکا و ونزوئلا حضور داشته است. گزارش نیویورکتایمز میافزاید: دو مقام نزدیک به دولت ونزوئلا که خواستند نامشان فاش نشود، تایید کردهاند که این گفتوگوی مستقیم تلفنی میان ترامپ و مادورو انجام شده است. براساس این گزارش، کاخسفید از اظهارنظر در مورد تماس تلفنی میان رؤسای جمهور ایالاتمتحده و ونزوئلا خودداری کرده است.
آسمان ونزوئلا بسته اعلام شد
آخرین خبرها حاکی است ترامپ عصر دیروز آسمان ونزوئلا را بسته اعلام کرد. به گزارش ایسنا، ترامپ در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «تروثسوشال» نوشت: «به همه خطوط هوایی، خلبانان، قاچاقچیان موادمخدر و قاچاقچیان انسان: لطفاً حریم هوائی بالای ونزوئلا و اطراف آن را کاملاً بسته در نظر بگیرید. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم!»