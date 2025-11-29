شیخ نعیم قاسم: هدف اسرائیل تمام لبنان است در زمان مناسب پاسخ میدهیم
سرویس خارجی-
دبیرکل حزبالله لبنان با تأکید بر اینکه تجاوز رژیم آپارتاید اسرائیل تجاوز به سراسر لبنان و نه فقط مقاومت است،
گفت: «در زمان مناسب پاسخ تجاوزهای رژیم را میدهیم.»
«نعیم قاسم»، دبیرکل حزبالله لبنان، در مراسم بزرگداشت شهید «هیثم الطباطبائی» تأکید کرد: «ترور این شهید و همراهانش یک تجاوز و جنایت آشکار بوده و حق پاسخ به این جنایت را برای خود محفوظ میداریم و زمان آن را مشخص خواهیم کرد. وی در میادین مختلف نبرد از جمله لبنان و سوریه و یمن حضور داشت. باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم و خلأها را پر کنیم. آتشبس در لبنان یک پیروزی و دستاورد برای مقاومت و حزبالله و این کشور بود؛ چراکه ما مانع تحقق اهداف دشمن بهویژه از بین بردن مقاومت شدیم. ما همچنین از سفر پاپ واتیکان به لبنان استقبال کرده و یک پیام از سمت حزبالله به پاپ ارسال میکنیم. این پیام به سفارت واتیکان ابلاغ شده است.»
تجاوز اسرائیل تجاوز به سراسر لبنان است
دبیرکل حزبالله لبنان اضافه کرد: «ما در مرحله جدیدی قرار داریم و حاکمیت لبنان مسئول است. اسرائیل باید از لبنان عقبنشینی و تجاوزات خود را متوقف کرده و اسرا را آزاد کند. تجاوز اسرائیل تجاوز به سراسر لبنان و نهفقط مقاومت، است. آیا به رئیسجمهور به دلیل اینکه عاقلانه عمل میکند و به فرمانده ارتش به دلیل اینکه براساس حفظ صلح داخلی عمل میکند، حمله نمیشود؟ ما امروزه شاهد تجاوزات هوائی رژیم صهیونیستی علیه لبنان هستیم. همه لبنان مسئول دفاع از کشور هستند و دولت در درجه نخست، چراکه با این توافق موافقت و اعلام کرده میخواهد ابتکار عمل را به دست بگیرد. بازدارندگی در برابر دشمن در آزادسازی مناطق یا حمایت یا ممانعت از استقرار عناصر دشمن در خاک اشغال شده کشور ما تبلور پیدا میکند. مسئول نخست این اقدامات نیز دولت است که تا الان جایی را آزاد نکرده و باید مانع استقرار عناصر دشمن در خاک کشورمان شود.»
هدف از ترور شهید الطباطبائی
آنطور که «مهر» به نقل از «المنار» نوشته است، شیخ نعیم قاسم گفت: «وی شخصیت ایمانی خود را با دیدگاه راهبردی تلفیق داده بود. شهید الطباطبائی پروژه نیروهای ویژه را طی چهار سال پیش برد و در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۶ در منطقه الخیام ایستاد. هدف دشمن صهیونیستی از ترور این شخصیت برجسته از بین بردن روحیه نیروها بود. این شهید عملکرد حرفهای مهمی در نبرد اخیر با دشمن صهیونیستی داشت. اما این هدف محقق نشده و نخواهد شد و ما در همان خط همچنان در حرکت هستیم.»
نقش شهید در یمن
دبیرکل حزبالله گفت: «ما در یک میدان باز حضور داریم که دشمن صهیونیستی به راحتی با هماهنگی سرویس اطلاعات آمریکا و کشورهای غربی و عربی در آن فعالیت میکند. خطاب به دشمن صهیونیستی میگویم که ما به مقاومت خود ادامه میدهیم. شهید الطباطبائی تأثیر آشکاری در میدان یمن برجای گذاشت چراکه برای آموزش نیروها به این کشور رفت و نزد یمنیها محبوب شد. از دست دادن این شهید بسیار سنگین است اما وی با این شهادت به سعادت و هدف اصلی خود رسید. ما هزاران شهید تقدیم کردیم اما در هر مرحله توانستیم قدرت خود را بازسازی کرده و با قدرت تمام فرماندهان را جایگزین کنیم.»
حامیان اسرائیل مانع رشد کشور میشوند
وی تأکید کرد: «دولت گزینه دیپلماسی را برای ممانعت از استقرار دشمن در خاک لبنان انتخاب کرده است. اسرائیل میداند که با حضور مقاومت نمیتواند در لبنان مستقر شود. ما به دولت میگوئیم که آماده دفاع هستیم و حاکمیت باید از این آمادگی استفاده کند. در داخل لبنان گروههایی هستند که اسرائیل را نمیخواهند و حاضرند با این رژیم مقابله کنند پس این مسئله تنها در انحصار مقاومت نیست. حامیان اسرائیل در لبنان کم هستند اما باعث ایجاد مشکل شدهاند چراکه آنها به همراه آمریکا و تلآویو مانع تحقق ثبات در کشور و رشد لبنان میشوند. سلاح مقاومت، مانع اجرای پروژه اسرائیل میشود و هرکس که خواهان خلع آن است همانطور که اسرائیل میخواهد، به این رژیم خدمت میکند. دشمن بعد از تمام فشارهای یک سال گذشته متوجه شده که این فشارها جواب نداده است.»
مردم سوریه تسلیم نمیشوند
نعیم قاسم بیان کرد: «احتمال وقوع جنگ یا عدم وقوع آن وجود دارد چراکه اسرائیل و آمریکا در حال بررسی گزینههایشان هستند.
آنها هر کاری که انجام دهند این ملت شکست نخواهد خورد و تسلیم
نخواهد شد. راهکار حلوفصل شرایط موجود توقف تجاوزات اسرائیل
است و اگر این تجاوزات ادامه پیدا کرد دولت باید با گزینهها و امکانات خود دشمن را تهدید کند. خون شهدای ما هرگز هدر نخواهد رفت. مصلحت مردم لبنان آن است که متحد باشند؛ در آن صورت است که بیگانگان تسلیم اراده ما میشوند. عملیات بیت جن در حومه دمشق نشان داد که ملت سوریه هرگز تسلیمشدن در برابر اسرائیل را نخواهند پذیرفت و این موضوع نشانهای مثبت و درست است. امتیازدهی باعث میشود دشمن بیشتر طمع کند. اسرائیل میخواهد لبنان را به حیاتخلوت خود تبدیل کند.»
مهمترین سلاح مقاومت لبنان
خبر دیگر از لبنان آنکه، به گزارش «ایسنا»، «حسین الحاج حسن»، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، گفت: «کسانی هستند که بر ما فشار میآورند و خواهان مذاکرات مستقیم هستند. آمریکاییها برای این مسئله فشار میآورند. ما درباره چه چیزی مذاکره کنیم در حالی که اسرائیل سرزمین ما را اشغال کرده است. تا کجا میخواهند لبنان را بگیرند؟ ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان، بارها خواهان مذاکرات شده است و ما به رئیسجمهور کشور احترام میگذاریم اما جواب آمریکا و اسرائیل فشارها و تجاوزات و دیکتههای بیشتر بوده است. مسئولان باید به تقویت وحدت ملی و ممانعت از دودستگی و ندادن فرصت به دشمن توجه کنند و بدانند که آمریکا میانجی نیست بلکه از دشمن صهیونیستی جانبداری میکند. وحدت و اراده ملی مهمترین سلاحی است که باید آن را حفظ کنیم.»