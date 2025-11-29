فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) بسیج با بیان اینکه همواره توانسته است تهدیدها را به فرصت تبدیل کند، منطق بسیج را مقاوم‌سازی حداکثری کشور در برابر انواع تهدیدها دانست و گفت: تفکر بسیجی امروز پیشران اصلی پیشرفت در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی، فناوری و اقتصاد مقاومتی است.

اجتماع بزرگ بسیجیان مرکز مقاومت بسیج وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ، و سید ستار‌ هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در این اجتماع، یگان‌هایی از مراکز مقاومت بسیج وزارت ارتباطات و یگان‌های تابعه حضور داشتند و برنامه‌های مختلفی اجرا شد. سردار حسن‌زاده در این گردهمایی طی سخنرانی ضمن قدردانی از حضور بسیجیان و نیروهای انتظامی، به فلسفه تشکیل بسیج اشاره کرد و گفت:

امام خمینی(ره) با هدف مقابله با تهدیدهای خارجی و ایجاد نیرویی مقتدر در کنار انقلاب اسلامی، دستور تشکیل بسیج را صادر کردند. وی حضور گسترده بسیجیان وزارت ارتباطات را نمادی از اقتدار و انسجام این مجموعه عنوان کرد و از تلاش‌ها و مشارکت فعال آنان در این مراسم قدردانی کرد. سردار حسن‌زاده خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) پس از مشاهده تهدیدات علیه انقلاب اسلامی، فرمان تشکیل بسیج مستضعفین را با هدف ایجاد نیرویی آماده و مؤثر در مقابله با تهدیدات صادر کردند.

بسیج همواره توانسته تهدیدها را به فرصت تبدیل کند

به گزارش مهر، فرمانده سپاه تهران تصریح کرد: بسیج از آغاز تاکنون نهادی برای خنثی‌سازی تهدیدات علیه ملت ایران بوده و همواره توانسته است تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.

سردار حسن‌زاده تأکید کرد: گسترش تفکر بسیجی در کشورهای منطقه به تهدیدی بزرگ برای جبهه استکبار تبدیل شده و آمریکا و رژیم صهیونیستی از رشد روزافزون این اندیشه بیمناک هستند.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ منطق بسیج را مقاوم‌سازی حداکثری کشور در برابر انواع تهدیدها دانست و گفت: تفکر بسیجی امروز پیشران اصلی پیشرفت در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی، فناوری و اقتصاد مقاومتی است. نقش بسیج در موفقیت‌ها و سربلندی‌های کشور در چهار دهه گذشته قابل انکار نیست.

سردار حسن‌زاده همچنین به ویژگی‌های اصلی تفکر بسیجی اشاره کرد و ایمان به نصرت الهی، خودباوری، خستگی‌ناپذیری، امیدآفرینی و مقابله مستمر با نظام سلطه را از شاخصه‌های مهم آن برشمرد.

وی حمایت از مردم مظلوم و خدمت‌رسانی خالصانه به محرومان را از اصول اساسی این مکتب عنوان کرد و گفت: بسیج در طول ۴۶ سال گذشته در تمامی عرصه‌ها، ازجمله حوادث طبیعی، بحران‌هایی نظیر سیل و زلزله و همچنین همه‌گیری کرونا، حضوری مؤثر و راهگشا داشته و به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل مردمی کشور توانسته الگوی موفقی از خدمت بی‌منت ارائه دهد.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ با تأکید بر آمادگی همه‌جانبه بسیج در عرصه‌های مختلف، یکی از نمودهای بارز این آمادگی را مقابله با تهدیدات سازمان‌یافته دانست و افزود: عملکرد بسیج در حوادث اخیر و در جنگ ۱۲ روزه نمونه‌ای روشن از توانمندی این نهاد است. سردار حسن‌زاده تصریح کرد: بسیجیان در این مقطع هم در برقراری امنیت و هم در ارائه خدمات‌رسانی، حضوری درخشان و تأثیرگذار داشتند.