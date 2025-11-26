اسرائیل هیوم: ایران در جذب اتباع اسرائیل بسیار پیشرفته عمل میکند
رئیس پیشین میز ایران در اطلاعات ارتش اسرائیل مدعی شد ایران از انتخابات در اسرائیل به عنوان ابزاری برای عمیقتر کردن شکاف در جامعه این رژیم استفاده میکند و اسرائیل در مقابل این تهدید ایران آماده نیست.
دنی سیترینوویچ ضمن یادداشتی در روزنامه اسرائیل هیوم نوشت: در چند سال گذشته، و حتی بیشتر از ۷ اکتبر، ایران شروع به اجرای چندین عملیات تأثیرگذار بر جامعه اسرائیل کرده است، با هدف استراتژیک تضعیف ثبات سیاسی اسرائیل به عنوان ابزاری برای تضعیف جامعه اسرائیل. برای این منظور، تهران مجموعه گستردهای از نهادهای خیالی را در شبکههای اجتماعی متعددی اداره میکند که به عنوان ابزاری مؤثر برای انتشار اطلاعات نادرست عمل میکنند و هدف رژیم ایران را تأمین میکنند.
به عنوان درسی از کمپین انتخاباتی ۲۰۲۲ که ایرانیها در تلاشهای مختلف تأثیرگذاری شرکت داشتند و با توجه به درک آنها از اهمیت کمپین انتخاباتی پیش رو در اسرائیل، میتوان فرض کرد که ایرانیها قصد دارند قبل، حین و بعد از کمپین انتخاباتی در تلاشهای تأثیرگذار شرکت کنند. آنها از تجربه گستردهای که از «اصطکاک» با جامعه اسرائیل در سالهای اخیر به دست آوردهاند، برای بهبود و بهبود کمپینهای نفوذ خود پیش از روز انتخابات استفاده میکنند.
از تحلیل تلاشهای گذشته ایران برای نفوذ با تأکید بر کمپین انتخاباتی قبلی، روشن است که تهران قصد ندارد تا روز انتخابات صبر کند. بنابراین، به نظر میرسد ایران تلاش خواهد کرد تا «سازماندهی» نظام سیاسی را پیش از انتخابات در میان مردم یهودی و عرب تحت تأثیر قرار دهد تا این سازمان از هدف استراتژیک خود برای ایجاد هرج و مرج در نظام سیاسی حمایت کند.
این اقدام در آمادگی برای روز انتخابات است، جایی که احتمالاً تهران تلاش خواهد کرد با استفاده از «داراییهای پنهان» در گروههای منتخب در شبکههای اجتماعی، اخبار جعلی و اطلاعات نادرست را منتشر کند تا روند صحیح انتخابات را آسیب برساند و برای دور سوم تضعیف نتایج انتخابات پس از آن آماده شود.
نمونهای از این موضوع فعالیت ایرانیها در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ ایالات متحده است، زمانی که آنها از نام جنبش راست افراطی(پسران مغرور) استفاده کردند تا از رأیدهندگان بالقوه بخواهند به رأی دادن نروند و روند رأیدهی در ایالات متحده را تضعیف کنند. ایران میتواند این الگوی رفتار را در انتخابات اسرائیل نیز تقلید کند و مجموعهای از اقدامات را انجام دهد که هدف اصلی آن آسیب رساندن به روند انتخابات خواهد بود.
نکته مهم دیگر این است که ایران از داراییهای خود در شبکههای اجتماعی برای متقاعد کردن افراد(چه به دلیل «جعل هویت یک حزب سیاسی واحد» یا انگیزههای مالی) استفاده کند تا اقداماتی را نه تنها در حوزه سایبری بلکه در فضای فیزیکی انجام دهند که هدف آن نیز آسیب رساندن به روند انتخابات در دولت اسرائیل است.
تجربه گذشته ثابت کرده است که ایران در توانایی جذب عناصر مختلف در اسرائیل برای جذب و انجام اقدامات به نمایندگی از خود، چه از طریق تقلب و چه به طور مستقیم، بسیار پیشرفته شده است، در حالی که آشنایی عمیق خود با جامعه اسرائیل را نشان میدهد که جذب این عناصر را برای آن آسانتر میسازد.
همانطور که در هفتههای اخیر آشکار شده است، سیستمهای نفوذ ایران به طور گسترده توسط رژیم ایران تخصیص داده میشود؛ رژیمی که دهها نفر را تحت واحدهای ویژه سپاه پاسداران به کار میگیرد و هدف اصلیشان ترویج عملیات نفوذ است، نه تنها در اسرائیل بلکه در ایالات متحده و بریتانیا نیز. همانطور که اشاره شد، باید فرض کنیم که برخی از آنها هماکنون در حال آمادهسازی برای انتخابات اسرائیل هستند. در مواجهه با این اقدامات و در تلاش برای حفظ سلامت انتخابات، بسیار مهم است که سیستمهای مربوطه برای عملیاتهای نفوذی مبتنی بر انتخابات ایران آماده شود، با این درک که آمادگیها برای آنها قبلاً آغاز شده یا به زودی آغاز خواهد شد.
ایرانیها در سالهای اخیر بسیار پیشرفته شدهاند و به گونهای «تمایز» عمدی بین داراییها ایجاد میکنند که شناسایی آنها را دشوار میسازد.
در یک زمینه مستقیم، انتظار میرود که رژیم ایران به طور گسترده از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده کند تا اعتبار این داراییها را افزایش دهد و دیدگاههایی درباره پیامهایی که ایرانیها قصد انتشار آن را خواهند داشت، «جذب» کند. در عین حال، انتظار میرود عناصر سایبری ایران و کسانی که در عملیات نفوذ دخیل هستند، با هم همکاری کنند تا اینترنت را با اطلاعاتی که ایرانیها از طریق هک وبسایتهای اسرائیلی به دست میآورند و از تلاشهایشان برای مختل کردن روند انتخابات حمایت میکند، پر کنند.
این یک چالش مهم است و عدم موفقیت در سالهای اخیر در تضعیف عملیات نفوذ ایران این را ثابت میکند، اما با توجه به آسیب احتمالی که ممکن است از این اقدام وارد شود، مناسب است که منابع مناسب برای جلوگیری از این تلاشها سرمایهگذاری شود، زیرا توانایی ایرانیها در آسیب رساندن به روند انتخابات اسرائیل نباید دستکم گرفته شود.