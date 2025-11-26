کد خبر: ۳۲۳۱۴۰
تاریخ انتشار : ۰۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۷
روابط عمومی نهاجا مطرح کرد
پرواز جنگنده میگ ۲۹ در آسمان تهران با هدف انجام مأموریت روزانه انجام شد
روابط عمومی نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران درباره عبور یک فروند جنگنده از آسمان تهران در روز چهارشنبه اعلام کرد: این جنگنده در راستای انجام ماموریتهای روزانه، از آسمان تهران عبور کرد.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی، پیش از ظهر روز چهارشنبه (۵ آذرماه) یک فروند جنگنده میگ ۲۹ متعلق به نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای انجام ماموریتهای روزانه، از آسمان تهران عبور کرد.
روابط عمومی نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی همچنین اطلاع داد: این پرواز در کنار پرواز دیگر جنگندههای ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور برقراری امنیت پایدار در آسمان ایران امری روتین و مسبوق به سابقه بوده که در آینده نیز انجام خواهد پذیرفت.