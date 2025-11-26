هشدار عراقچی نسبت به تحرکات اسرائیل در کارائیب و آمریکای لاتین
وزیر امور خارجه ایران در گفتوگوی تلفنی با همتای ونزوئلایی با اشاره به تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین، این امر را خطری بزرگ برای صلح و ثبات و آرامش آن منطقه خواند و بر مسئولیت همه دولتها برای محاکمه و مجازات مقامات این رژیم تاکید کرد.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سهشنبه شب چهارم آذرماه در تماس تلفنی با ایوان خیل پینتو وزیر خارجه جمهوری بولیواری ونزوئلا، درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه کارائیب گفتوگو و تبادلنظر کرد.
در این تماس تلفنی، روابط و همکاریهای دو کشور در زمینههای مختلف از جمله موضوعات اقتصادی و تجاری و فناوری بررسی شد. طرفین بر اهمیت گسترش همکاریها در سطوح دوجانبه و چندجانبه و نیز در قالب همکاریهای جنوب-جنوب تاکید کردند.
طرفین همچنین ضمن مرور تحولات بینالمللی، در مورد آخرین وضعیت در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین تبادل نظر کردند.
وزیر امور خارجه ایران با محکوم کردن رویکرد قلدرمآبانه آمریکا در قبال ونزوئلا و دیگر کشورهای مستقل در حال توسعه در نیمکره غربی، تهدید به استفاده از زور علیه این کشور را مصداق روشن نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد و قواعد آمره حقوق بینالملل دانست و مسئولیت جمعی جامعه جهانی را برای صیانت از اصول و اهداف ملل متحد در برابر یکجانبهگراییستیزهجویانه آمریکا خاطرنشان کرد.
به گزارش فارس، عراقچی همچنین با اشاره به تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین، این امر را خطری بزرگ برای صلح و ثبات و آرامش آن منطقه خواند و بر مسئولیت همه دولتها برای محاکمه و مجازات مقامات این رژیم که بهخاطر ارتکاب نسلکشی و سایر جنایات شنیع تحت پیگرد هستند تاکید کرد.
وزیر امور خارجه ونزوئلا با قدردانی از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت تقویت روابط راهبردی ایران و ونزوئلا و بر ایستادگی و مقاومت ملت و دولت ونزوئلا در برابر فشارها و مداخلات غیرقانونی آمریکا تأکید کرد.
عراقچی به پاریس رفت
عراقچی همچنین بعد از شرکت در اجلاس سالانه کنفرانس دولتهای عضو کنوانسیون سلاحهای شیمیایی در لاهه هلند، صبح روز
چهارشنبه ۵ آذرماه برای دیدار و گفتوگو با ژان نوئل بارو همتای فرانسوی عازم پاریس شد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه دوشنبه سوم آذرماه ضمن اعلام خبر سفر سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه به پاریس در هفته جاری گفته بود: وزیر امور خارجه بعد از شرکت در اجلاس سالانه سازمان منع سلاحهای شیمیایی در هلند، بنا به دعوت همتای فرانسوی عازم پاریس خواهد شد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین اعلام کرد: در سفر عراقچی به پاریس موضوعات دوجانبه از جمله وضعیت تبعه ایرانی خانم مهدیه اسفندیاری و نیز تحولات منطقهای و بینالمللی مطرح و بحث خواهد شد.
مهدیه اسفندیاری تبعه ایرانی که به اتهام حمایت از فلسطین دهم اسفند سال گذشته ۱۴۰۳ در فرانسه در بازداشت بود اخیرا به صورت مشروط آزاد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با سایر کشورها بر مبنای احترام متقابل و استفاده از هر فرصتی برای بیان صریح مواضع و مطالبات کشور از جمله درخصوص جنایات مستمر رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان، موضوع هستهای و سایر موضوعات مهم بینالمللی، تصریح کرد که در خلال این سفر و در گفتوگو با طرف فرانسوی، برای تبیین مواضع جمهوری اسلامی و طرح مطالبات مشروع ملت ایران استفاده
خواهد شد.
پیش از این، وزارت خارجه فرانسه از سفر عراقچی به پاریس و دیدار و گفتوگو با ژان نوئل بارو همتای فرانسوی در روز چهارشنبه پنجم آذرماه خبر داد.