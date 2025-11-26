دزد دانشمندان!(گفت و شنود)

گفت: رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه گفته است؛ «ما به‌عنوان وارثان تمدنی بزرگ و جغرافیایی که شفابخشی در ژن‌های آن نهفته است، باید جایگاه خود را بشناسیم و رسالت‌مان را درک کنیم‌»!

گفتم: خُب، چه بهتر که جایگاه خود را درک کنند و حالا که شفابخشی در ژن‌های ایشان نهفته است، رابطه خود را با رژیم وحشی و قتل‌عام‌کننده مردم مظلوم غزه و لبنان قطع کند!

گفت: ایشان گفته است؛ «‌ما وارثان لقمان حکیم و ابن‌سینا هستیم، کسانی که پایه‌های علم پزشکی را در غرب

بنا نهادند».

گفتم: ابن‌سینا که ایرانی و اهل همدان بود و لقمان‌حکیم هم اهل ‌سودان بود، کجای آنها به آقای اردوغان و ترکیه تعلق داشته است؟!

گفت: چه عرض کنم؟!

گفتم: یارو یکی از اشعار حافظ را خواند و گفت؛ خودم سروده‌ام! گفتند؛ این شعر مال حافظ است و تو آن را از دیوان حافظ دزدیده‌ای! گفت؛ حافظ آن را از من دزدیده است! گفتند؛ تو که اصلاً در زمان حافظ وجود نداشته و نبوده‌ای. گفت؛ خُب اگر بودم که نمی‌گذاشتم شعرم را بدزدد!