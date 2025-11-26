دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه طرح جهاد روشنایی بر ایجاد نیروگاه‌های کوچک خورشیدی در منازل و محلات تمرکز دارد و به کاهش ناترازی برق و تقویت تاب‌آوری انرژی کمک می‌کند، گفت: تاکنون ۹۸۹۰ نیروگاه خورشیدی خانگی ایجاد شده است.

سردار مقداد فرمانی، دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین در گفت‌وگو با فارس به مناسبت هفته بسیج بیان داشت: اولین توصیه رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم، علم و فناوری است. به همین دلیل، قرارگاه جهاد علم و فناوری از سطح «پایگاه علمی محله» آغاز کرده و مسیر را تا «خانه نخبگان» و «مراکز رشد» ادامه می‌دهد تا روزی تولید یک بسیجی به یک محصول تبدیل شود. این فرآیند اکنون به‌صورت عملی در حال اجراست.

سردار فرمانی با بیان اینکه در حوزه جنگ شناختی و جنگ نرم نیز ما وارد یک نبرد واقعی شده‌ایم، اظهار داشت: قرارگاه فرهنگی اجتماعی و تولید قدرت نرم بسیج وظیفه دارد در حوزه فیلم، سریال، فضای مجازی، موضوعات اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کند. نمونه اخیر آن حضور موفق بسیج و بنیاد روایت فتح در تولیداتی مانند فیلم «پیشمرگ» در جشنواره فجر بود.

دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین گفت: یکی از اقدامات مهم ما، راه‌اندازی اردوهای راهیان پیشرفت است؛ اقدامی که رهبر انقلاب بر آن تأکید داشته‌اند. در این اردوها، پیشرفت‌های واقعی جمهوری اسلامی به جوانان نشان داده می‌شود. تا امروز حدود ۴۷۰ تا ۴۸۰ مظهر پیشرفت در حوزه‌های مختلف شناسایی شده است؛ از کشاورزی و پتروشیمی گرفته تا برق، پزشکی، داروسازی، صنایع خانگی، نساجی، خودروسازی، صنعت ساختمان، نیروگاه‌ها، سدها، مراکز علمی و حتی صنایع نظامی.

وی افزود: تفاوت ما این است که تنها «نقطه پیشرفت» را نشان نمی‌دهیم، بلکه مسیر پیشرفت را توضیح می‌دهیم؛ اینکه جمهوری اسلامی از کجا آغاز کرده و چگونه به این نقطه رسیده است. این برای جوان اقناع‌کننده‌تر است.

سردار فرمانی خاطرنشان کرد: در پنج‌ماه و نیم اول امسال حدود ۹۷۷ هزار نفر ـ روز در قالب اردوهای پیشرفت از این مراکز بازدید کرده‌اند. این حضور گسترده باعث شده نگاه جوان به واقعیات کشور و دستاوردهای انقلاب اسلامی شفاف‌تر و مستندتر شود.

دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین گفت: امروز بیش از ۲۲هزار قرارگاه محلی اسلامی در کشور فعال است. این قرارگاه‌ها پیوست‌های متعددی دارند. وی بیان داشت: اکنون حدود 33 هزار رسانه محله در کشور فعال شده‌اند که وظیفه خبررسانی، روشنگری، جهاد تبیین و ارتقای سواد رسانه‌ای در سطح محلات را برعهده ‌دارند.

سردار فرمانی اظهار داشت: در حوزه جهاد تبیین، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما برگزاری گسترده نشست‌های بصیرتی است؛ از سطح پایگاه‌ها تا اقشار مختلف بسیج و محیط‌های کاری مثل ادارات و کارخانه‌ها. برای هر قشر مأموریت مشخص تعریف شده و محتواهای مکتوب نیز در اختیار آنها قرار می‌گیرد. نمونه مهمی از این نقش‌آفرینی، عملکرد بسیج در جریان «جنگ ۱۲روزه» بود؛ جایی که یکی از اولویت‌های ما، تبیین شرایط برای مردم و رفع ابهامات بود تا افکار عمومی دقیقاً بداند چه اتفاقی در حال وقوع

است.

دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین همچنین گفت: در امتداد تحقق «بیانیه گام دوم»، بسیج در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز توفیقات خوبی داشته است. برای مثال، در طرح‌های اشتغال‌زای خرد خانگی که با عنوان «طرح فدک» اجرا می‌شود، بسیج جامعه زنان توانسته طی یک سال گذشته بیش از ۸ هزار شغل برای زنان سرپرست خانه‌دار ایجاد کند. این فعالیت‌ها شامل ایجاد شغل، آموزش مهارت، و در برخی موارد ارائه وام برای راه‌اندازی کسب‌وکار است.

وی با بیان اینکه بسیج همچنین شبکه گسترده‌ای از صندوق‌های قرض‌الحسنه محلی دارد، بیان داشت: از سال 1403 تاکنون بیش از ۸۰۰ صندوق و از ابتدا تاکنون در مجموع بیش از 30 هزار فعال شده و بیش از یک میلیون و ۳۸۰ هزار نفر عضو این صندوق‌ها هستند. این صندوق‌ها کاملاً مردم‌محور و در اختیار خود اهالی محله‌اند و فقط نظارت کلی با بسیج است. تاکنون حدود ۷۵ میلیارد تومان از منابع مردمی به‌صورت وام بین خود مردم تبادل شده که خروجی آن ۱۷ هزار فرصت شغلی بوده است. علاوه‌بر آن، تجمیع چند صندوق منجر به تشکیل حدود ۲۰۰۰ تعاونی شده که خود نقشی مؤثر در اشتغال‌زایی دارد.

سردار فرمانی گفت: گروه‌های جهادی نیز نقش برجسته‌ای داشته‌اند. پس از جنگ تحمیلی۱۲ روزه، با تبدیل تهدید به فرصت، گردان‌های جهادگران عاشورایی شکل گرفتند که در حوزه‌های امداد و نجات، آواربرداری، بازسازی و خدمات‌رسانی فعالیت می‌کنند.

دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به طرح جهاد روشنایی، گفت: این طرح بر ایجاد نیروگاه‌های کوچک خورشیدی در منازل و محلات تمرکز دارد و به کاهش ناترازی برق و تقویت تاب‌آوری انرژی کمک می‌کند. خانوار با دریافت وام، پنل خورشیدی نصب می‌کند و برق تولیدی را مصرف یا مازاد آن را به دولت می‌فروشد و اقساط همان وام از محل درآمد برق پرداخت می‌شود، تاکنون ۹۸۹۰ نیروگاه خورشیدی خانگی ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس فرمایش رهبر انقلاب که «همه آحاد مردم بسیجی‌اند مگر آنکه خلافش ثابت شود»، ما مردم را به دو دسته تقسیم نمی‌کنیم. برخی سازماندهی‌شده‌اند و کارت بسیج دارند، برخی نیز سازماندهی نشده‌اند اما در زمان خطر ساماندهی می‌شوند. در جنگ تحمیلی

۱۲ روزه هم دیدیم که بسیاری از مردم بدون داشتن عنوان رسمی بسیجی، پای کار آمدند.

سردار فرمانی بیان داشت: «محله اسلامی» پاسخی به همین حقیقت است. پیش از این پایگاه بسیج با اعضای عضو شده در بسیج کار می‌کرد، اما امروز تلاش این است که خود مردم در حل مسائل محله نقش‌آفرینی کنند. این یعنی اگر مسئله‌ای مانند معیشت، نیازهای اجتماعی، ازدواج آسان، بحران‌های بهداشتی مثل کرونا، یا مسائل عمرانی مانند بهسازی کوچه‌ها مطرح باشد، اهالی محل بهترین کسانی‌اند که می‌توانند وارد عمل

شوند.

دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین اظهار داشت: در برخی استان‌ها، مثلاً فروشگاه‌های منصف محلی شکل گرفته که مردم محصولات خانگی خود را بدون واسطه می‌فروشند؛ این طرح هم به تولیدکننده کمک می‌کند هم قیمت را برای خریدار کاهش می‌دهد.

وی گفت: برای اینکه بدانیم برنامه‌ها چقدر مؤثر بوده، دیده‌بان‌های انقلاب اسلامی در محلات تشکیل شده‌اند. هر محله را مانند نسخه کوچک‌شده جمهوری اسلامی در نظر می‌گیریم. دیده‌بان‌ها تحقق نگاه رهبر انقلاب را در کف جامعه رصد می‌کنند، پیمایش انجام می‌دهند و نتایج را به قرارگاه‌های تحول محلات ارائه می‌دهند. خروجی این گزارش‌ها در نهایت به اشراف بسیج در تهران می‌رسد تا برای تدبیر و تصمیم‌گیری استفاده شود.