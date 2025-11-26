نیروی دریایی ارتش، دریا را از صحنه تهدید به میدان اقتدار بدل ساخته است
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت هفتم آذر روز نیروی دریایی تاکید کرد: این نیرو با تاکتیکهای ابتکاری و روحیه جهادی دریا را از صحنه تهدید به میدان عزت و اقتدار بدل ساخته است.
امیر دریادار حبیبالله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفتم آذر روز نیروی دریایی پیامی صادر کرد.
به گزارش ایرنا از ارتش، در این پیام آمده است: هفتم آذرماه؛ یادآور روزی است که دریادلان مؤمن ارتش جمهوری اسلامی ایران، با سینههایی سرشار از ایمان و ارادهای پولادین، سیادت دریایی این سرزمین را بر پهنههای مواج جهان تثبیت کردند.
روزی که در حماسه ماندگار و عملیات غرورآفرین مروارید ۱۳۵۹، آتشفشانی از غیرت و صلابت را بر دشمن بعثی فرو ریختند و با انهدام و درهم کوبیدن بنیانهای حیاتی دشمن، نام نیروی دریایی ارتش را در طومار افتخاران جاودان این ملت حک
کردند. در ادامه این پیام آمده است: امروز این شجره طیبه اقتدار، با صلابتی مضاعف بارور شده است؛ چنانکه به فرموده فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)
روحیه تحولپذیر، ابتکار عملی و اعتماد به نفس برخاسته از ایمان در قامت یک نیروی کاملا راهبردی قد برافراشته است. تجلی این بالندگی اعزام ناوگروه ۸۶ و فتح مقتدرانه اقیانوسهای سهمگین بود، رخدادی که جغرافیای قدرت را در دریاها دگرگون ساخت و با طنین جهانی خود نشان داد که فرزندان ایران اسلامی دیگر نه تنها پاسداران سواحل وطن، بلکه امینان پرچم جمهوری اسلامی و بازیگر فعال آبهای آزاد و اقیانوسهای راهبردی هستند.
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در پیام خود تاکید کرده است: بیتردید نیروی دریایی ارتش به برکت خون شهیدان و مجاهدت فرماندهان و کارکنان مؤمن و بصیر خود، چکاد رفیع اقتدار دفاعی، عمق راهبردی و عزت دریایی و بازدارندگی هوشمند در پهنههای بینالمللی است، نیرویی که با اتکا بر دانش بومی، فناوری پیشرفته، تاکتیکهای ابتکاری و روحیه جهادی، دریا را از صحنه تهدید به میدان عزت و اقتدار بدل ساخته و معادلات قدرت را در پهنه آبهای آزاد بازتعریف کرده است.