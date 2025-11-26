«تندرو» و «کندرو» معنایی ندارد جلو افتادن و عقب افتادن از امام غلط است
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، همزمان با چهل و ششمین سالگرد گرامیداشت هفته بسیج، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، با جمعی از بسیجیان قوه قضائیه دیدار کرد.
رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این دیدار، ضمن برشمردن اوصاف و شاخصههای بسیجیان، اظهار داشت: بسیج شجره طیّبه و درخت تنومند و پرباری است که امروز از مرزهای ایران اسلامی فراتر رفته است و طلایهدار مقابله با استکبار و مستکبرین در عالم شده است.
محسنی اژهای با اشاره به فراگیری تفکر بسیجی در جامعه ایران اسلامی گفت: بسیج مختص و منحصر به یک قشر و طبقه خاص نیست؛ بسیج متعلق به همه ملت است و آحاد مردم از تفکر و اَعمال حَسنه بسیجیان بهرهمند و مُستفیض میشوند.
حتی افرادی که ممکن است با تفکر بسیجی و دینی اُنس و الفت نداشته باشند، از خدمات بسیجیان به جامعه بهرهمند و محظوظ میشوند؛ در رخدادها و حوادث مختلف، این بسیجیان هستند که پا به میدان و معرکه میگذارند و به مردم و مسلمین خدمت بیمنت روا
میدارند.
وی با اشاره به آرمانگرایی توأم با عقلانیت بسیجیان افزود: بسیج و بسیجیان آرمانگرا هستند، اما این آرمانگرایی را با عقلانیت و تدبیر تلفیق میکنند. بسیجیان در دنیایی که مستمراً در حال تحول و تطوّر است، تمام همت خود را معطوف به آن میکنند که بر علم خود و بر تقوای خود بیفزایند. بسیجیان در حوزه مجهز شدن به فناوریهای روز نیز کوشا هستند و در این عرصه منفعلانه رفتار نمیکنند.
عبارتهای تندرو و کندرو درست نیست توسعه ندهیم
رئیس دستگاه قضا در ادامه با انتقاد از رواج واژگانی مجعول و بیمایه نظیر «تندرو»، «کُندرو» و... در ادبیات سیاسی کشور بیان داشت: واژهها و عبارتهایی نظیر «تندرو» و «کُندرو» را ابداع کردهاند؛ ما نباید خودمان این واژگان مجعول و غیرواقعی را توسعه دهیم؛ تندروی و کندروی معنایی ندارد؛ جلو افتادن از امام غلط، عقب افتادن از امام هم غلط، وقتی فردی در هر شرایطی اعم از جنگ و صلح و فتنه، به وظایف و تکالیف خود عمل میکند و اهل تدیّن و انقلابیگری و مقاومت در راه حق است و ایضاً عاقلانه رفتار میکند، او بسیجی است؛ چنین فردی در حزبالله است و حزباللهی است.
محسنی اژهای ادامه داد: بسیجی مؤمن و متدیّن است؛ عاقل و انقلابی است؛ یارِ مظلوم و خصمِ ظالم است؛ مخلص و پرتلاش است؛ در راه حق سختیها را تحمل میکند و اهل مقاومت و استقامت است؛ اینها شاخصههای یک بسیجی است؛ اینها ویژگیهایی است که در تمام دنیا، بسیجیان ما را بدانها میشناسند؛ بنابراین تندروی و کندروی معنایی ندارد.