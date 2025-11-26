گسترش اعتراضها در سوریه رژیم جولانی نیروهای بیشتری به لاذقیه فرستاد
منابع سوری از تداوم اوضاع بحرانی در مناطق علوینشین در شهر لاذقیه سوریه خبر میدهند؛ رژیم الجولانی نیز نیروهای بیشتری برای سرکوب مردم به لاذقیه فرستاده است.
در سایه رژیم وحشتِ الجولانی در سوریه، لاذقیه و... همچنان ناآرام است. منابع سوری به شنیده شدن صدای تیراندازی در خیابان «الجمهوریه» همزمان با شنیده شدن صدای انفجارهایی در محله «الزراعه» شهر لاذقیه اشاره کردند. منابع محلی نیز از انتقال و استقرار گسترده نیروهای رژیم «ابومحمد جولانی»، رئیس دولت موقت سوریه یا همان سرکرده گروه تروریستی تحریرالشام، در استان لاذقیه بهویژه شهر لاذقیه خبر دادند. به گزارش «ایرنا»، دیدهبان حقوق بشر سوریه هم از تحرکات حامیان الجولانی و حمله آنها به اموال ساکنان علوی در اطراف فلکه «الزراعه» و خیابان «بنت الشاویش» لاذقیه خبر داد و افزود که عوامل وابسته به الجولانی اقدام به تخریب اموال و مغازهها و خودروهای پارک شده در منطقه کردند و علیه علویان و شخصیتهای برجسته آنها فحاشی کردند. در حومه حماه نیز نیروهای جولانی حضور گستردهای دارند. همزمان در استان السویداء در جنوب سوریه نیز ساکنان این استان در حمایت از علویان به خیابان آمدند و با آنها ابراز همبستگی کردند. ساکنان السویداء همچنین خواستار آزادی دروزیهایی شدند که در زندان مرکزی «عدرا» دمشق زندانی هستند. با گذشت چند روز از تشدید تنشها در مناطق ساحلی و مرکزی سوریه، روز سهشنبه اوضاع در حمص، لاذقیه، طرطوس، حماه و حلب وارد مرحلهای حساس شد.
فراخوان مرجعیت علوی برای تجمعات مسالمتآمیز موجی از اعتراضات سراسری را رقم زد و برخورد نیروهای جولانی با تظاهرکنندگان، نگرانیها درباره گسترش خشونت و درگیریهای فرقهای را افزایش داده است. شیخ «غزال غزال»، رئیس شورای عالی اسلامی علویان، با انتشار بیانیهای خواستار تحصنهای مسالمتآمیز شد و تأکید کرد که سوریه به میدان تسویهحسابهای فرقهای تبدیل شده است. او گفت علویان همواره مشروعیت دولت را بر مبنای قانون پذیرفته و هیچگاه با حاکمان دیگر طوایف مخالفت نکردهاند، اما اکنون تحت سلطه «مرجعی تکفیری و فرقهگرا» قرار گرفتهاند. به دنبال این فراخوان، هزاران نفر از علویان و دیگر شهروندان در شهرهای لاذقیه، طرطوس، حمص، جبله، بانیاس، حماه و برخی مناطق روستایی تجمع کردند و شعارهایی در محکومیت سرکوب، بازداشتهای خودسرانه و قتل علویان سر دادند. تحولات سوریه نشان میدهد که اعتراضات علویان به یک حرکت سراسری در مناطق ساحلی و مرکزی تبدیل شده و نیروهای دولتی با استفاده از زور تلاش میکنند مانع گسترش تجمعات شوند. همزمان حضور نیروهای مسلح و شلیک مستقیم، سطح درگیریها را بالاتر برده و نگرانی از ورود بحران به فاز خشونت سازمانیافته افزایش یافته است.
اما خبر دیگر از سوریه آشفته آنکه دیروز عصر، انفجاری مشکوک در شهر کفر تخاریم، واقع در حومه غربی ادلب رخ داد که برخی منابع رسانهای مکان آن را یک انبار اسلحه اعلام میکنند. خبرنگار وبگاه «عنب بلدی» در ادلب گزارش داد که انفجار احتمالاً در انبار مهمات حاوی موشکها رخ داده است، چراکه پیش از وقوع آن صدای انفجار موشکی در شهر شنیده شد. وی تأیید کرد که تعدادی از غیرنظامیان زخمی شدهاند و خسارت گستردهای در محل انفجار و اطراف آن- که در زمینهای کشاورزی قرار دارد- به وجود آمده است. شبکه «الإخباریه» سوریه نیز به نقل از یک منبع پزشکی در بیمارستان «وسیم حسینو» در حومه ادلب اعلام کرد که ده غیرنظامی بر اثر انفجار در اطراف شهر کفر تخاریم زخمی شدند. برخی منابع نیز گزارش دادند که در این انفجار دستکم پنج نفر جانشان را از دست دادند. خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز وقوع انفجار در کفر تخاریم را تأیید کرد و توضیح داد که دلیل این انفجار در مرحله بررسی است. وزارت کشور دولت شورشیان حاکم بر دمشق و مقامات استان ادلب هنوز، جزئیات بیشتری ارائه نکردهاند.
جزئیاتی از بازداشت و شکنجه مفتی سابق
خبر دیگر آنکه یک مسئول حزب آزادی ملی در سوریه جزئیاتی را از بازداشت و شکنجه مفتی سابق سوریه اعلام کرد. به گزارش «ایسنا»، «محمود موالدی»، هماهنگکننده هیئت مؤسسان حزب آزادی ملی در سوریه، از وجود کارزار گسترده گروه اخوانالمسلمین علیه علمای دینی در دمشق و اقدامات تحریکآمیز علیه آنها خبر داد. وی به خبرگزاری «المعلومه» گفت: «گروه اخوانالمسلمین به طور کامل تحرکات اقتصادی و فرهنگی در سوریه را مدیریت میکنند. احمد حسون، مفتی سابق سوریه که به دست مقامات دولت موقت سوریه بازداشت شد وضعیت جسمانی وخیمی به دلیل شکنجه دارد.» آنطور که «ایسنا» نوشته است، وی افزود: «حسون در حال حاضر در یکی از منازل دور از چشم رسانهها و مردم است و به دلیل شکنجه شدن در زندان دولت موقت سوریه وضعیت جسمانی وخیمی دارد.»
همچنین از سوریه خبر میرسد که وزارت کشور سوریه مدعی انهدام یک گروهک تروریستی وابسته به داعش در منطقه «عفرین» واقع در شمالغربی استان حلب شد. خبر دیگر نیز آنکه «محمد عباس»، کارشناس نظامی عراقی، گفت که نیروهای اسرائیلی طی روزهای گذشته پرچم رژیم اشغالگر را در مناطقی از حومه قنیطره و جبلالشیخ برافراشتند. این نشانه واضحی از آغاز مرحله جدیدی از نفوذ در داخل خاک سوریه است. این اقدام همزمان با سفر اخیر «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، به جنوب سوریه صورت میگیرد. نیروهای رژیم صهیونیستی همچنان به اقدامات متجاوزانه خود علیه سوریه با نفوذ به داخل خاک این کشور و ربودن شهروندان سوری و بازرسی منازل و اشغال برخی مناطق ادامه میدهند. بعد از سقوط نظام سابق سوریه، رژیم صهیونیستی مناطق جدیدی را در جنوب سوریه به اشغال خود درآورده است.