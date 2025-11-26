جان مرشایمر: آینده تاریکی در انتظار اروپا است
«جان مرشایمر»، نظریهپرداز شهیر روابط بینالملل، تأکید
کرد که حتی پایانیافتن جنگ اوکراین هم نمیتواند وضعیت اروپا را در جهان بهبود بخشد؛ آینده اروپا بسیار تاریک است.
جان مرشایمر، استاد آمریکایی شناختهشده، معتقد است دو مسئله «تغییر در توازن قدرت جهانی» و همچنین «جنگ اوکراین» موجب تضعیف اروپا شده است. وی ادامه داده که با ظهور چین و حرکت جهان از تکقطبی به چندقطبی، آمریکا مجبور شده تمرکز استراتژیک خود را به آسیا منتقل کند. در این شرایط، اروپا دیگر اولویت اصلی آمریکا نیست. قاره سبز برای دههها به حضور نظامی واشنگتن وابسته بوده است. به گزارش «فارس»، او باور دارد هیچوقت توافق صلح واقعی بین اوکراین، اروپا و آمریکا حاصل نخواهد شد و روابط اروپا و روسیه برای آینده قابل پیشبینی «بسیار سمی» باقی میماند. او تأکید کرد این مسئله باعث بیثباتی دائمی در اروپا خواهد شد و در نتیجه، از نظر ژئوپلیتیکی، آینده اروپا بسیار تاریک است؛ حتی پایانیافتن جنگ اوکراین هم نمیتواند وضعیت اروپا را در جهان بهبود بخشد.