توقيف 52 هزار ليتر سوخت قاچاق در بندر چابهار

فرمانده مرزباني استان سيستان و بلوچستان از توقيف

24 فروند شناور و کشف 52هزار ليتر فرآورده‌هاي سوختي قاچاق از نوع گازوئيل خبر داد.

به گزارش خبرگزاري پليس، سردار رضا شجاعي اظهار داشت: در راستاي مبارزه با قاچاق كالا و فرآورده‌هاي سوختي، دريابانان با تشديد اقدامات كنترلي عليه قاچاقچيان موفق شدند مقادير قابل‌توجهي فرآورده‌هاي سوختي قاچاق را كشف كنند. شجاعی با اشاره به اجراي مأموريت‌ موفقيت‌آميز توسط دريابانان، افزود: دريابانان در اين عمليات‌ موفق شدند ضمن دستگيري

28 قاچاقچي سوخت، توقيف 24 فروند شناور، مقدار 52هزار و 840 ليتر سوخت قاچاق را كشف كنند. وي ادامه داد: برابر با اعلام كارشناسان، ارزش اين محموله كشف‌شده 40ميليارد و 800ميليون ريال برآورد شده است.