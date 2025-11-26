کد خبر: ۳۲۳۱۰۱
تاریخ انتشار : ۰۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۰
توقيف 52 هزار ليتر سوخت قاچاق در بندر چابهار
فرمانده مرزباني استان سيستان و بلوچستان از توقيف
24 فروند شناور و کشف 52هزار ليتر فرآوردههاي سوختي قاچاق از نوع گازوئيل خبر داد.
به گزارش خبرگزاري پليس، سردار رضا شجاعي اظهار داشت: در راستاي مبارزه با قاچاق كالا و فرآوردههاي سوختي، دريابانان با تشديد اقدامات كنترلي عليه قاچاقچيان موفق شدند مقادير قابلتوجهي فرآوردههاي سوختي قاچاق را كشف كنند. شجاعی با اشاره به اجراي مأموريت موفقيتآميز توسط دريابانان، افزود: دريابانان در اين عمليات موفق شدند ضمن دستگيري
28 قاچاقچي سوخت، توقيف 24 فروند شناور، مقدار 52هزار و 840 ليتر سوخت قاچاق را كشف كنند. وي ادامه داد: برابر با اعلام كارشناسان، ارزش اين محموله كشفشده 40ميليارد و 800ميليون ريال برآورد شده است.