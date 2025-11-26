مهلت 24 ساعته سازمان بازرسی به تأمین اجتماعی برای تعیین تکلیف بیمه تکمیلی بازنشستگان
بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نامهای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، خواستار تعیین تکلیف فوری قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، احمـد علیمحمدی در این نامه، با اشاره به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی با شرکت بیمه آتیهسازان حافظ، گفت: با توجه به عدم تمدید قرارداد مذکور، بازنشستگان تامین اجتماعی امکان استفاده از خدمات بیمه تکمیلی را ندارند.
علیمحمدی بروز چنین مواردی را بیانگر عدم برنامهریزی صحیح به منظور تمدید قرارداد و تامین خواستههای درمانی بازنشستگان در موعد مقرر دانست.
وی با تعیین مهلتی ۲۴ساعته به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد که با قید فوریت اقدامات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات و باهماهنگی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی انجام داده و نتایج آن را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کند.