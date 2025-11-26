مهلت 24 ساعته سازمان بازرسی به تأمین اجتماعی برای تعیین تکلیف بیمه تکمیلی بازنشستگان

بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، خواستار تعیین تکلیف فوری قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی شد.

به گزارش خبرگزاری میزان‌، احمـد علی‌‎محمدی در این نامه، با اشاره به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی با شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ، گفت: با توجه به عدم تمدید قرارداد مذکور، بازنشستگان تامین اجتماعی امکان استفاده از خدمات بیمه تکمیلی را ندارند.

علی‌محمدی بروز چنین مواردی را بیانگر عدم برنامه‌ریزی صحیح به منظور تمدید قرارداد و تامین خواسته‌های درمانی بازنشستگان در موعد مقرر دانست.

وی با تعیین مهلتی ۲۴ساعته به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد که با قید فوریت اقدامات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات و باهماهنگی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی انجام داده و نتایج آن را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کند.