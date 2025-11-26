برخی اخبار حکایت از حضور حسن یزدانی در دیدار فوق حساس روز جمعه بین بانک شهر و استقلال دارند.

دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد با جدال حساس استقلال جویبار و بانک شهر جمعه در تنکابن پیگیری خواهد شد. استقلال مصاف در دور رفت مصاف با بانک شهر را به صورت میلیمتری برنده شد و حالا در دور برگشت، دو تیم مقابل هم قرار خواهند گرفت تا تکلیف تیم اول صعودکننده از گروه B به مرحله نیمه‌نهائی مشخص شود. در کنار همه ستاره‌های داخلی و خارجی که روز جمعه برای هر دو تیم در این رقابت فوق حساس روی تشک می‌روند، شنیده می‌شود حسن یزدانی هم برای استقلالی‌ها اولین کشتی خود را خواهد گرفت. یزدانی بعد از پیوستن به استقلال این روزها در تمرینات این تیم حضور دارد و این آمادگی به او داده شده که در این دیدار حساس که در صورت برتری مسیر استقلال جویبار را تا فینال هموار خواهد کرد، روی تشک برود. باید دید کمیل قاسمی، سرمربی استقلال جویبار چه تصمیمی را با مشورت خود یزدانی درخصوص او می‌گیرد، اما چیزی که مشخص است این ستاره جویباری کشتی ایران باید در وزن 97 کیلوگرم روی تشک برود و حریف او نیز از تیم بانک شهر مجتبی گلیج خواهد بود که اصلا کشتی‌گیر دست و پا بسته‌ای نیست. به هر حال با توجه به اینکه حسن یزدانی آخرین بار حدود 1.5 سال قبل در المپیک پاریس روی تشک رفته و برای دومین بار کتف خود را به تیغ جراحان سپرده، باید دید تصمیم او برای بازگشت به تشک چه زمانی خواهد بود. اگرچه گفته می‌شد او قرار است فقط در نیمه نهائی و فینال برای استقلال به میدان برود، اما حساسیت بالای دوئل شاگردان کمیل قاسمی با شاگردان رضا یزدانی باعث شده تا حسن یزدانی هم این تیم را همراهی کند. شامیل ممدوف دارنده مدال برنز وزن ۶۵ کیلوگرم رقابت‌های جهانی ۲۰۲۳ و ابراگیم کادیف مدال طلای جوانان جهان را در کارنامه خود دارند و این دو کشتی‌گیر روس هم برای استقلال روی تشک خواهند رفت. در تیم کشتی آزاد بانک شهر هم چهره‌های مطرحی همچون محمد نخودی، امیرمحمد یزدانی، مجتبی گلیج و امیررضا معصومی حضور دارند.