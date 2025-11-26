ایران در سید دوم جام جهانی فوتبال قرار گرفت شانس صعود از مرحله گروهی افزایش یافت

سرویس ورزشی-

با اعلام رسمی فیفا، روند انجام قرعه‌کشی نهائی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد که ایران در سید دوم و در کنار کشورهایی نظیر ژاپن، اروگوئه، سوئیس و کرواسی قرار گرفت.

فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) جزئیات کامل مقررات و روند برگزاری قرعه‌کشی نهائی جام جهانی ۲۰۲۶ را منتشر کرد؛ مراسمی که روز جمعه ۵ دسامبر (14 آذر 1404) در مرکز هنری «جان اف. کندی» در واشنگتن دی‌سی برگزار خواهد شد. در این مراسم، تیم‌های حاضر در رقابت‌ها، چه تیم‌های صعود کرده و چه تیم‌هایی که هنوز شانس حضور دارند، مسیر و رقبای خود را برای رسیدن به فینال نیویورک/نیوجرسی در روز ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ خواهند شناخت. فیفا همچنین اعلام کرد که برنامه مسابقات به‌روزرسانی‌شده، شامل اختصاص هر بازی به یک ورزشگاه و تعیین ساعت آغاز مسابقات، روز شنبه ۶ دسامبر منتشر خواهد شد.

نحوه توزیع تیم‌ها در چهار گلدان قرعه‌کشی

با کمتر از ۲۰۰ روز مانده تا آغاز اولین جام جهانی با ۴۸ تیم، روند تعیین ۱۲ گروه چهار تیمی این دوره نهائی شده است. بر اساس مقررات قرعه‌کشی سه میزبان (کانادا، مکزیک، آمریکا) در گلدان ۱ قرار می‌گیرند. ۳۹ تیم دیگر بر اساس رنکینگ فیفا در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ در چهار گلدان ۱۲تیمی توزیع می‌شوند. دو تیم پلی‌آف بین‌قاره‌ای و چهار تیم پلی‌آف اروپایی در گلدان ۴ قرار می‌گیرند.

گلدان ۱: کانادا، مکزیک، آمریکا، اسپانیا، آرژانتین، فرانسه، انگلیس، برزیل، پرتغال، هلند، بلژیک، آلمان

گلدان ۲:کرواسی، مراکش، کلمبیا، اروگوئه، سوئیس، ژاپن، سنگال، ایران، کره‌جنوبی، اکوادور، اتریش، استرالیا

گلدان ۳:نروژ، پاناما، مصر، الجزایر، اسکاتلند، پاراگوئه، تونس، ساحل عاج، ازبکستان، قطر، عربستان، آفریقای جنوبی

گلدان ۴: اردن، کیپ‌وِرد، غنا، کوراسائو،‌ هائیتی، نیوزیلند، پلی‌آف اروپا A/B/C/D و پلی‌آف بین‌قاره‌ای ۱ و ۲

نحوه انجام قرعه‌کشی به این صورت است که ابتدا تمام تیم‌های گلدان ۱ در گروه‌های A تا L قرار می‌گیرند و سپس گلدان‌های ۲، ۳ و ۴ به ترتیب قرعه‌کشی خواهند شد.

ایران در ردیف چند قدرت جهانی

طبق اعلام فیفا، تیم ملی ایران در سید دوم در کنار تیم‌های کرواسی، مراکش، کلمبیا، اروگوئه، سوئیس، ژاپن، سنگال، کره‌جنوبی، اکوادور، اتریش و استرالیا قرار گرفته است. قرارگیری ایران در این سید به معنای آن است که شاگردان امیر قلعه‌نویی در مرحله گروهی با هیچ‌یک از این تیم‌ها روبه‌رو نخواهند شد. از سوی دیگر، ایران باید با یکی از تیم‌های قدرتمند حاضر در سید اول، شامل ۹ تیم برتر رده‌بندی فیفا و سه کشور میزبان (آمریکا، مکزیک و کانادا)، هم‌گروه شود. حضور ایران در سید دوم شرایط نسبتاً مناسبی را می‌تواند برای تیم ملی رقم بزند. پرهیز از مواجهه با ۱۲ تیم قدرتمند این سید می‌تواند مسیر مرحله گروهی را برای ملی‌پوشان هموارتر کند. از سوی دیگر، فرمت جدید رقابت‌ها که صعود ۳۲ تیم از ۴۸ تیم به مرحله حذفی را امکان‌پذیر می‌کند، شانس تاریخی ایران برای عبور از مرحله گروهی را افزایش می‌دهد. حال باید دید آیا با چنین وضعیتی می‌توانیم با دست فرمان امیر قلعه‌نویی که انتقادات تند و تیزی را پشت سر گذاشته است به رؤیای صعود به دور حذفی رو‌به‌رو شویم یا باز هم در همان مرحله گروهی با حذف تلخ رو‌به‌رو خواهیم شد.

کارشکنی جدید آمریکا

مراسم قرعه کشی جام جهانی 2026‌، 14 آذرماه برگزار می‌شود و کارشکنی آمریکا و عدم صدور ویزا برای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران حتی تعجب خارجی‌ها را برانگیخته و سایت foot world دیروز(چهارشنبه) این اقدام ترامپ را «لکه سیاهی در تاریخ ۹۶ ساله جام جهانی» توصیف کرد. طبق قانون فیفا، میزبان جام جهانی نمی‌تواند مانع از ورود مسئول، مربی و بازیکنی برای شرکت در مسابقات یا مراسم شود. ماجرا وقتی آغاز شد که دو ماه پیش آمریکا برای صدور ویزای ۹ عضو هیئت اعزامی ایران به مراسم قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن در ۱۴ آذر تعلل کرد‌. رایزنی وزارت امورخارجه ایران و فیفا در نهایت با کارشکنی جدید آمریکا با صدور ناقص ویزا همراه شد و مهدی تاج، رئیس فدراسیون و محمد نبی، مدیر تیم ملی ویزا دریافت نکردند. سایت فوت ورلد می‌نویسد که رئیس فدراسیون فوتبال ایران به اولین رئیس در تاریخ ۹۶ ساله جام جهانی تبدیل شد که با «سیاسی‌کاری میزبان ویزا دریافت نمی‌کند».

بدعهدی آمریکا در صدور ناقص ویزا برای هیئت ورزشی ایران جدید نیست چون اعضای تیم ملی چوگان کشورمان هم امسال برای حضور در جام جهانی با این مشکل مواجه شدند تا اقدام به کناره‌گیری از این مسابقات کنند.

شبکه CNN می‌نویسد که اقدام دولت آمریکا در عدم صدور ویزای برخی از اعضای هیئت فوتبال ایران برای حضور در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی «در چارچوب سیاست‌های تحریمی رئیس‌جمهور ترامپ است». اما نشریه گاردین عنوان می‌کند که طبق قانون فیفا «میزبان نمی‌تواند هیچ عضوی از تیم‌ها را به خاطر مسائل سیاسی از شرکت در مسابقات و مراسم محروم کند».

با این حال روز سه‌شنبه علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرد سیاست‌گذاری در این باره وفق نظر هیئت‌رئیسه و پس از مشورت نهائی با وزارت محترم ورزش‌وجوانان، وزارت امور خارجه و اخذ نظر دستگاه دیپلماسی، این است در صورتی که با احترام تام به تیم ملی ایران یه عنوان یکی از نخستین تیم‌های صعود کرده با عنایت به اسامی افراد معرفی شده از سوی فدراسیون، اگر برای حضور در مراسم قرعه‌کشی و بحث بازدید و تعیین کمپ میزبانی ویزا صادر شود، هیئت ایرانی راهی محل قرعه‌کشی خواهد شد و در غیر این صورت، پس از اطلاع‌رسانی سریع و صریح به فیفا درباره تصمیمات احتمالی غیرورزشی و سیاسی میزبان درباره مراسم روز ۱۴ آذر، هیئت ایرانی در برنامه قرعه‌کشی جام جهانی حاضر نخواهد شد.