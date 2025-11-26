کد خبر: ۳۲۳۰۷۹
تاریخ انتشار : ۰۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۰
آزادی معنوی جز از طریق دین حاصل نمیشود(سلوک عارفانه)
«پیغمبران آمدهاند تا علاوه بر آزادی اجتماعی به بشر آزادی معنوی(هم) بدهند و آزادی معنوی است که بیشتر از هر چیز دیگر ارزش دارد. تنها آزادی اجتماعی مقدس نیست، بلکه آزادی معنوی هم مقدس است و آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی میسر و عملی نیست و این است درد امروز جامعه بشری که بشر امروز میخواهد، آزادی اجتماعی را تامین کند ولی به دنبال آزادی معنوی نمیرود، یعنی نمیتواند و قدرتش را ندارد، چون آزادی معنوی را جز از طریق نبوت، انبیا، دین، ایمان و کتابهای آسمانی نمیتوان تامین کرد.» (1)
1- آزادی معنوی، شهید مرتضی مطهری(ره)، ص 16