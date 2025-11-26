کد خبر: ۳۲۳۰۷۷
تاریخ انتشار : ۰۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۰
مدارا بهتر از افشاگری جواب میدهد(حکایت خوبان)
«بکر ابن صالح» میگوید: به امام جواد(ع) نامه نوشتم: پدرم ناصبی و دشمن امام علی(ع) و خبیث است و از او بسیار سختی دیدهام. برای من دعا کن و بفرما چه کنم، آیا رسوایش کنم یا با او مدارا کنم؟ امام جواد(ع) در پاسخ نوشتند: «پیوسته انشاءالله برای تو دعا میکنم، مدارا کردن بهتر از افشاگری است. پس از هر سختی آسانی است. صبر کن! «ان العاقبه للمتقین» خدا تو را در ولایت کسی که در ولایتش هستی ثابتقدم فرماید. من و شما در امانت خداوند هستیم، خدایی که امانتهای خویش را ضایع نمیکند.» «بکر ابن صالح» میگوید: با پدرم مدارا کردم و پس از مدتی پدرم اصلاح شد.(1)
1- بحارالانوار، ج 50، ص 55